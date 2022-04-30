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Сегодня, 10:00

«Магнитка» и ЦСКА уже рубились в седьмом матче финала. Это было шесть лет назад

«Металлург» и ЦСКА сыграют в седьмом матче финала Кубка Гагарина
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Металлург» — ЦСКА.
Фото ХК «Металлург»
Ремейк финала-2016.

Илья Воробьев сохранял оптимизм после поражения в шестом матче от ЦСКА. «Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста», — иронизировал главный тренер «Металлурга».

Правда, сомневаюсь, что полноформатного финала и возвращения в Магнитогорск в разных самолетах с Кубком Гагарина хотел сам Воробьев. В том, что шампанское до сих пор не вылито в чашу, а победные кепки пылятся в коробке, уральцы могут винить только себя. «Металлург» упустил два матчбола. Меня насторожило, что самая атакующая команда лиги в решающих моментах сезона впустую потратила драгоценное большинство. Не забили в овертайме пятой игры — получили в обратку от Класа Дальбека. Не забили в третьем периоде прошлого матча — и ЦСКА без нервотрепки выстоял в концовке и отложил развязку до седьмой игры.

Момент с&nbsp;первым голом ЦСКА в&nbsp;ворота голкипера &laquo;Металлурга&raquo; Василия Кошечкина. «Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей!

Дубль Тимкина и победная шайба Ли

По сценарию нынешнего финала невольно напрашивается параллель с прошлыми кубками, завоеванными «Металлургом». Золотые серии уральцы непременно доводили до седьмых матчей. Так было с пражским «Львом» в 2014-м и с квартальновским ЦСКА два года спустя, словно «Магнитка» и седьмые матчи неотделимы друг от друга.

Финал-2016 — самый ровный и удивительный по драматургии за последние годы. Отсутствие седьмых матчей в решающих сериях вплоть до новой встречи «Магнитки» и ЦСКА только подтверждает этот тезис. «Металлургу» прочили неутешительный конец сезона, но хэппи-энд уральцам подарил неожиданный герой — молчавший 59 матчей плей-офф Евгений Тимкин. Нападающий, который помнил, как магнитогорцы брали Прагу в 2014-м и обыгрывали кахаэловскую сборную Европы, выстрелил дублем в золотом матче и вошел в историю «Металлурга». Форварда в «Магнитке» ценили и раньше, но после дубля полюбили еще больше.

Форвард &laquo;Металлурга&raquo; Филипп Майе с&nbsp;игроками ЦСКА Никитой Нестеровым и&nbsp;Иваном Федотовым. Нас ждет суперматч «Металлург» — ЦСКА. Фаворита в нем нет

Прекрасно помню собственные впечатления от финала-2016. Тогда меня еще не затянула журналистика, но с хоккеем я дружил давно. Победа над «Львом» не так запала в душу, как серия с ЦСКА. Конечно, как коренной магнитогорец, я топил за «Металлург». Это сейчас, погрузившись в журналистику, спокойно отошел от клубных симпатий и болею только за красивый хоккей. Для объективной оценки надо сохранять холодную голову и выдерживать независимый взгляд. В 2016 году я считывал хоккей иначе. И пропустить первые уроки ради того, чтобы встретить прилетевшую из Москвы с кубком команду, мне казалось делом чести болельщика. Увидеться с чемпионами — великолепная альтернатива скучной химии и бесполезной, по мнению школьника — будущего гуманитария, физике.

А ведь повод для встречи мог оказаться менее радостным. ЦСКА вырвал сумасшедший шестой матч в Магнитогорске, когда Михаил Юньков в овертайме передал «привет» бывшему клубу и обнулил все, что было прежде. Чистый лист. Судьба чемпионства решалась в Москве. И как же ход серии контрастировал с прогнозами до финала, когда ЦСКА пророчили легкую победу, а серии — быстрое окончание. Обескураживающий разгром (5:1) «сталеваров» в первой игре подтверждал неоптимистичный сценарий для уральцев, но «Металлург» преобразился, опроверг все сомнения и перевернул прогнозы на чемпионство армейцев.

В&nbsp;четверг ЦСКА примет &laquo;Металлург&raquo; в&nbsp;шестом матче финала Кубка Гагарина-2022. Финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»: все или ничего!

«Магнитку» несколько сезонов ассоциировали с лучшей тройкой в истории КХЛ: Мозякин — Коварж — Зарипов. Успехи команды проецировались на вклад топ-форвардов — чего лукавить, «Металлург» даже прозвали «командой одного звена». Парни кошмарили вратарей соперников и обеспечивали результат в атаке как в регулярке, так и в плей-офф. Впрочем, не принижал бы заслуг остальных форвардов. Илья Воробьев, сменивший по ходу сезона потерявшего контроль над ситуацией Майка Кинэна, подготовил сбалансированную вторую тройку с Вольски, Филиппи и Семиным. Нижние звенья забирали меньшинство и грызли соперника, когда «Магнитка» удерживала счет. Нынешний «Металлург» не похож на чемпионскую команду-2016, но их роднит высокая организованность: все на своих местах, каждый выполняет конкретную роль и помогает побеждать. Какой состав симпатичнее — исключительно дело вкуса.

Седьмой матч серии с ЦСКА стал отдушиной для Тимкина. О том, что Евгений превосходно справлялся с чеккерскими функциями, никто не спорил. Болельщики ждали от техничного форварда больше голов. Оказалось, что нападающий берег точные броски до золотого матча. Красоту, которую Тимкин нарисовал с Крисом Ли, готов пересматривать снова и снова.

ЦСКА отыгрался во втором периоде, но канадский защитник оперативно вернул уральцам преимущество в счете. Без гола в последнем матче финала тройка Коваржа не ушла. Ян снабдил Ли хитрым пасом из-за ворот, к которому армейцы оказались не готовы. Крис бросил мимо Ильи Сорокина — а оформивший на последних минутах дубль Тимкин закольцевал серию. В Магнитогорске близилась полночь, но город не собирался спать. Бросилось в глаза, как много окон оживлял яркий свет, — не сомневаюсь, что люди с замиранием сердца следили за финалом и только после шайбы в пустые ворота волнение и переживания сменились на радость и умиротворение.

Кайгородов и велосипед

В том, что хоккей в школьные годы мне был дороже химии и физики, я уже признался. Утром 20 апреля не было других мыслей, кроме как встретить прилетевших в Магнитку чемпионов. В аэропорт я не поехал — решил дождаться победителей у арены. Украшенный автографами хоккеистов свитер напоминает мне, кого получилось поймать тем ранним утром. Чемпионским утром. Вольски, Бирюков, Терещенко, Калетник, Потехин, Самсонов, тренеры Козлов и Звягин.

Не все игроки покидали арену через вход для хозяев, рядом с которым они обычно паркуют машины. Например, Алексей Кайгородов воспользовался выходом, расположенным с другой стороны дворца. Болельщики же дежурили возле дверей, ведущих прямиком в домашние раздевалки, — и все, кто пошел другим маршрутом, оставались обделенными комплиментами от фанатов. На мое счастье, форварда-ветерана я поймал возле арены, когда тот неспешно направлялся в сторону такси. Алексей любезно расписался на свитере, а после пожурил меня — мол, почему ты не уроках? «Так команда победила, как не встретить игроков?» — ловко выкрутился я. Кайгородов улыбнулся и перевел тему нашей мимолетной беседы. К арене я приехал на велосипеде, и Алексей оценил мою любовь к спорту. «Молодец, видно, что ты за здоровый образ жизни. Так и продолжай», — похвалил меня форвард. На том и разошлись.

Защитник «Магнитки» Илья Николаев после третьего матча с «Трактором» произнес запомнившуюся мне фразу: «Я был маленький, а Ярослав Хабаров уже играл. А сейчас мы побеждаем вместе». И правда: Хабаров, Василий Кошечкин и Илья Воробьев — единственные, кто причастен к прошлым чемпионствам «Магнитки». У ЦСКА три игрока (Киселевич, Андронов и Сергеев) прошли финал-2016, а коуч Федоров в то время занимался селекцией. Искать игровые параллели между двумя сериями не собираюсь. Команды прилично изменились за шесть лет: и стилистически, и по подбору игроков. Объединяет финалы только полный формат матчей, что привело в восторг нейтральную публику. Видимо, чтобы решающая серия снова ушла в седьмую игру, в ней непременно должны встретиться «Металлург» и ЦСКА.

Финал, как и шесть лет назад, вернулся в город, где он начинался. Догонит ли «Магнитка» по победам «Ак Барс» либо ЦСКА сравняется с московским «Динамо», «Магниткой» и СКА — узнаем через несколько часов.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
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30.04
30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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