«Магнитка» и ЦСКА уже рубились в седьмом матче финала. Это было шесть лет назад

Ремейк финала-2016.

Илья Воробьев сохранял оптимизм после поражения в шестом матче от ЦСКА. «Все хотели седьмой игры — вот вам, пожалуйста», — иронизировал главный тренер «Металлурга».

Правда, сомневаюсь, что полноформатного финала и возвращения в Магнитогорск в разных самолетах с Кубком Гагарина хотел сам Воробьев. В том, что шампанское до сих пор не вылито в чашу, а победные кепки пылятся в коробке, уральцы могут винить только себя. «Металлург» упустил два матчбола. Меня насторожило, что самая атакующая команда лиги в решающих моментах сезона впустую потратила драгоценное большинство. Не забили в овертайме пятой игры — получили в обратку от Класа Дальбека. Не забили в третьем периоде прошлого матча — и ЦСКА без нервотрепки выстоял в концовке и отложил развязку до седьмой игры.

«Металлург» — ЦСКА: этот финал заслужил семь матчей! Дубль Тимкина и победная шайба Ли По сценарию нынешнего финала невольно напрашивается параллель с прошлыми кубками, завоеванными «Металлургом». Золотые серии уральцы непременно доводили до седьмых матчей. Так было с пражским «Львом» в 2014-м и с квартальновским ЦСКА два года спустя, словно «Магнитка» и седьмые матчи неотделимы друг от друга. Финал-2016 — самый ровный и удивительный по драматургии за последние годы. Отсутствие седьмых матчей в решающих сериях вплоть до новой встречи «Магнитки» и ЦСКА только подтверждает этот тезис. «Металлургу» прочили неутешительный конец сезона, но хэппи-энд уральцам подарил неожиданный герой — молчавший 59 матчей плей-офф Евгений Тимкин. Нападающий, который помнил, как магнитогорцы брали Прагу в 2014-м и обыгрывали кахаэловскую сборную Европы, выстрелил дублем в золотом матче и вошел в историю «Металлурга». Форварда в «Магнитке» ценили и раньше, но после дубля полюбили еще больше.

Нас ждет суперматч «Металлург» — ЦСКА. Фаворита в нем нет Прекрасно помню собственные впечатления от финала-2016. Тогда меня еще не затянула журналистика, но с хоккеем я дружил давно. Победа над «Львом» не так запала в душу, как серия с ЦСКА. Конечно, как коренной магнитогорец, я топил за «Металлург». Это сейчас, погрузившись в журналистику, спокойно отошел от клубных симпатий и болею только за красивый хоккей. Для объективной оценки надо сохранять холодную голову и выдерживать независимый взгляд. В 2016 году я считывал хоккей иначе. И пропустить первые уроки ради того, чтобы встретить прилетевшую из Москвы с кубком команду, мне казалось делом чести болельщика. Увидеться с чемпионами — великолепная альтернатива скучной химии и бесполезной, по мнению школьника — будущего гуманитария, физике. А ведь повод для встречи мог оказаться менее радостным. ЦСКА вырвал сумасшедший шестой матч в Магнитогорске, когда Михаил Юньков в овертайме передал «привет» бывшему клубу и обнулил все, что было прежде. Чистый лист. Судьба чемпионства решалась в Москве. И как же ход серии контрастировал с прогнозами до финала, когда ЦСКА пророчили легкую победу, а серии — быстрое окончание. Обескураживающий разгром (5:1) «сталеваров» в первой игре подтверждал неоптимистичный сценарий для уральцев, но «Металлург» преобразился, опроверг все сомнения и перевернул прогнозы на чемпионство армейцев. Финал Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»: все или ничего!

«Магнитку» несколько сезонов ассоциировали с лучшей тройкой в истории КХЛ: Мозякин — Коварж — Зарипов. Успехи команды проецировались на вклад топ-форвардов — чего лукавить, «Металлург» даже прозвали «командой одного звена». Парни кошмарили вратарей соперников и обеспечивали результат в атаке как в регулярке, так и в плей-офф. Впрочем, не принижал бы заслуг остальных форвардов. Илья Воробьев, сменивший по ходу сезона потерявшего контроль над ситуацией Майка Кинэна, подготовил сбалансированную вторую тройку с Вольски, Филиппи и Семиным. Нижние звенья забирали меньшинство и грызли соперника, когда «Магнитка» удерживала счет. Нынешний «Металлург» не похож на чемпионскую команду-2016, но их роднит высокая организованность: все на своих местах, каждый выполняет конкретную роль и помогает побеждать. Какой состав симпатичнее — исключительно дело вкуса.

Седьмой матч серии с ЦСКА стал отдушиной для Тимкина. О том, что Евгений превосходно справлялся с чеккерскими функциями, никто не спорил. Болельщики ждали от техничного форварда больше голов. Оказалось, что нападающий берег точные броски до золотого матча. Красоту, которую Тимкин нарисовал с Крисом Ли, готов пересматривать снова и снова.

ЦСКА отыгрался во втором периоде, но канадский защитник оперативно вернул уральцам преимущество в счете. Без гола в последнем матче финала тройка Коваржа не ушла. Ян снабдил Ли хитрым пасом из-за ворот, к которому армейцы оказались не готовы. Крис бросил мимо Ильи Сорокина — а оформивший на последних минутах дубль Тимкин закольцевал серию. В Магнитогорске близилась полночь, но город не собирался спать. Бросилось в глаза, как много окон оживлял яркий свет, — не сомневаюсь, что люди с замиранием сердца следили за финалом и только после шайбы в пустые ворота волнение и переживания сменились на радость и умиротворение.

Кайгородов и велосипед

В том, что хоккей в школьные годы мне был дороже химии и физики, я уже признался. Утром 20 апреля не было других мыслей, кроме как встретить прилетевших в Магнитку чемпионов. В аэропорт я не поехал — решил дождаться победителей у арены. Украшенный автографами хоккеистов свитер напоминает мне, кого получилось поймать тем ранним утром. Чемпионским утром. Вольски, Бирюков, Терещенко, Калетник, Потехин, Самсонов, тренеры Козлов и Звягин.

Не все игроки покидали арену через вход для хозяев, рядом с которым они обычно паркуют машины. Например, Алексей Кайгородов воспользовался выходом, расположенным с другой стороны дворца. Болельщики же дежурили возле дверей, ведущих прямиком в домашние раздевалки, — и все, кто пошел другим маршрутом, оставались обделенными комплиментами от фанатов. На мое счастье, форварда-ветерана я поймал возле арены, когда тот неспешно направлялся в сторону такси. Алексей любезно расписался на свитере, а после пожурил меня — мол, почему ты не уроках? «Так команда победила, как не встретить игроков?» — ловко выкрутился я. Кайгородов улыбнулся и перевел тему нашей мимолетной беседы. К арене я приехал на велосипеде, и Алексей оценил мою любовь к спорту. «Молодец, видно, что ты за здоровый образ жизни. Так и продолжай», — похвалил меня форвард. На том и разошлись.

Защитник «Магнитки» Илья Николаев после третьего матча с «Трактором» произнес запомнившуюся мне фразу: «Я был маленький, а Ярослав Хабаров уже играл. А сейчас мы побеждаем вместе». И правда: Хабаров, Василий Кошечкин и Илья Воробьев — единственные, кто причастен к прошлым чемпионствам «Магнитки». У ЦСКА три игрока (Киселевич, Андронов и Сергеев) прошли финал-2016, а коуч Федоров в то время занимался селекцией. Искать игровые параллели между двумя сериями не собираюсь. Команды прилично изменились за шесть лет: и стилистически, и по подбору игроков. Объединяет финалы только полный формат матчей, что привело в восторг нейтральную публику. Видимо, чтобы решающая серия снова ушла в седьмую игру, в ней непременно должны встретиться «Металлург» и ЦСКА.

Финал, как и шесть лет назад, вернулся в город, где он начинался. Догонит ли «Магнитка» по победам «Ак Барс» либо ЦСКА сравняется с московским «Динамо», «Магниткой» и СКА — узнаем через несколько часов.