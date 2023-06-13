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КХЛ

Сегодня, 16:30

«Со сборной Чехии никакого общения нет». Русский чех Яшкин — о сезоне, России, Овечкине и Радулове

Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеист Дмитрий Яшкин.
Дмитрий Яшкин.
Фото Global Look Press
Интервью с лучшим бомбардиром и самым ценным игроком КХЛ Дмитрием Яшкиным, перешедшим из СКА в «Ак Барс».

Радулов звал в «Ак Барс» на церемонии закрытия КХЛ

— Почему вы после подписания шикарного контракта не отмечаете это событие где-нибудь на океанских островах?

— Я уже успел немного отдохнуть в Дубае. Сейчас есть некоторые дела. Их можно решить и удаленно, но лучше все урегулировать на месте, в России. Кроме того, мне нужно долечить старые болячки.

— Поедете сейчас в Казань изучать ваше следующее место базирования?

— Возможно, скоро съезжу.

— Ваш контракт с «Ак Барсом» был ожидаемым событием. Долго ли думали, чтобы принять предложение на три года?

— Альтернативы были. Но любой человек понимает, кто считался главным претендентом. Все хотят выиграть кубок, и «Ак Барс» — именно та команда, которая сможет за него побороться в ближайшее время. Она это показала и в прошедшем сезоне.

— Вы в хороших отношениях с Вадимом Шипачевым, с которым вместе играли в «Динамо». Звонил ли он и уговаривал ли вас перейти в «Ак Барс»?

— Мы общались и в этом сезоне, и в прошлом. И сейчас мы с ним тоже созванивались. Это не выглядело так, что он каждый день со мной общался. Я знаю, что от Вадима можно ждать, поэтому отчасти иду уже в знакомый коллектив.

— Без него вы в СКА забили даже больше.

— Он будет стремиться, чтобы я забил еще больше уже в «Ак Барсе».

— Трехлетний контракт означает, что вы уже закрыли себе дорогу в НХЛ?

— Я бы так не сказал. Надежда умирает последней. Сейчас у меня лучший возраст. Даже через три года, если появится интересное предложение, буду готов его рассмотреть. Со стороны клубов НХЛ вариантов в это межсезонье не было. Считаю, что сделал правильный выбор.

Александр Овечкин и&nbsp;обладатель &laquo;Золотой клюшки&raquo; самому ценному игроку, лучший снайпер и&nbsp;бомбардир сезона Дмитрий Яшкин из&nbsp;СКА. Овечкин награждал друга, Ковальчук — в сборной всех времен. Как закончился 15-й сезон КХЛ

— Три года — это общее решение, или клуб настаивал именно на таком сроке соглашения?

— Общее. Оно было принято сразу.

— Вы много раз играли против «Ак Барса». Чем вам запомнились эти матчи?

— И с «Динамо», и со СКА мы всегда приезжали на игры против «Ак Барса» после длинного выезда. Или тогда шел этап сезона, на котором мы были сильно уставшими. В Казани, по моим ощущениям, всегда очень тяжело играть. Да и домашние матчи против «Ак Барса» тоже были не легче.

— Общались уже с Зинэтулой Билялетдиновым?

— Встретились с ним пару дней назад и хорошо поговорили.

— Означает ли это, что он останется на посту главного тренера?

— Не могу ответить на этот вопрос. Встреча была непродолжительной, но мне очень понравилась. Зинэтула Хайдарович — могучая персона. Было бы очень интересно с ним поработать.

— Другая могучая персона «Ак Барса» — Александр Радулов. Уживутся ли с вашим приходом два медведя в одной берлоге?

— Мы давно знакомы. Пересекались в НХЛ, тренировались вместе во время предсезонки. Так что никаких проблем с ним быть не должно. На церемонии закрытия КХЛ Радулов втихую спрашивал меня про переход в «Ак Барс». Можно сказать, что приглашал в команду.

Медведи в одной берлоге? Два медведя лучше, чем один. Если будем выходить вместе, создадим много неприятностей соперникам. Саня — огромный мастер как с точки зрения индивидуального мастерства, так одновременно и сильный командный хоккеист. Жду момента, когда мы с ним сыграем.

— Вас, скорее всего, будут использовать со старыми партнерами по «Динамо» — Шипачевым и Кагарлицким, или вместо Воронкова — с Сафоновым и Радуловым. С кем бы больше хотелось сыграть?

— Предпочтений особо нет. С Вадиком и Димой нам даже друг на друга смотреть не надо. Спустя пару тренировок мы опять почувствуем старые связи. Если поставят в другом звене с Сашей, то тоже будет очень интересно. Хорошо, что есть варианты. Как сложится, предугадать очень сложно.

Фото Global Look Press

«Авангард» меня не звал, да и летать в Омск далеко

— Был ли вариант вернуться в «Динамо»?

— Лучше спросить у агента. На меня никто не выходил. Скорее всего, у них своя политика построения команды. Хотя о «Динамо» у меня остались теплые воспоминания и хорошие отношения со многими людьми, все-таки я провел там два отличных года.

— Болельщики «Авангарда» даже меня спрашивали о том, почему бы вам не перейти в команду, ведь вы родились в Омске и там живет ваша бабушка. Этот вариант был хотя бы немного реален?

— Такой же дам ответ — никто на меня не выходил с предложением. Сейчас я буду играть в Казани и стану навещать бабушку чаще чем раз в год. Но вообще-то мне хотелось бы выступать ближе к центру европейской части страны, чем летать и жить так далеко.

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— Насколько влияют город и клубная инфраструктура при выборе продолжения карьеры?

— У меня имелось желание остаться в Москве, поскольку мы с супругой здесь проводим лето. Но таких предложений не было. Безусловно, инфраструктура очень сильно влияет. Если говорить про СКА, то там есть Хоккейный Город, где созданы прекрасные условия. Одни из лучших в лиге. Конечно, наличие хороших условий и классной инфраструктуры как для жизни, так и для тренировок серьезно сказывается на выборе.

— При одинаковом предложении по сумме контракта этот фактор влияет решающим образом?

— Не только он. Факторов очень много. Политика команды, ее задачи, персонал.

— Наличие Вадима Шипачева в составе.

— Конечно!

— Ваша супруга может радикально повлиять на выбор, ведь известно много таких примеров из жизни спортсменов.

— Да, и наше решение всегда совместное.

Хоккеист СКА Дмитрий Яшкин.
Фото Global Look Press

Время покажет, вырастет ли Ротенберг в тренера-победителя

— Ваш сезон получился неоднозначным. Регулярный чемпионат вышел отличным, о чем свидетельствует звание лучшего бомбардира. Но в плей-офф в серии с «Торпедо» была травма, после которой мы увидели в лучшем случае только половину от вашего потенциала.

— Полностью согласен с вашей оценкой сезона. Что касается травмы, то причиной стал простой игровой момент. Он повлиял на мое колено. До этого случая в плей-офф я шел хорошо, в семи играх забив пять голов. Обидно было читать комментарии о том, что провалил серию с ЦСКА. Я выходил, жертвуя здоровьем и, возможно, даже карьерой. Кто знает, что могло произойти...

— Диагноз был не самым приятным. Фактически вы играли оставшиеся матчи на одной ноге. Могли отказаться выходить на лед?

— Так и есть. Отказаться, конечно, мог. Но я не такой человек. Отдал все, что у меня было, и даже больше. Пожертвовал всем. Очень жалко, что не получилось. Серия с ЦСКА вышла неплохой, нам просто не хватило опыта. В нашем составе было много молодых ребят.

— СКА с вами общался целый месяц и не договорился о новом контракте, что стало для всех большой неожиданностью. Были сами сильно разочарованы таким решением?

— У СКА политика по комплектованию стала чуть другой. Это все, что я могу сказать по этой ситуации. Конечно, я рассчитывал остаться в Санкт-Петербурге, но вы сами видите, как в итоге получилось.

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— СКА расстался не только с вами, но и с Гусевым, Жафяровым. Скорее всего, уйдет Ожиганов. Для вас это удивительно?

— Да. Все-таки на ребят рассчитывали в будущем. Но такова нынешняя политика клуба. СКА решил двигаться своим путем.

— Ходит слух, что в раздевалке СКА вы брали слишком много на себя и части игроков это не нравилось.

— Это абсурд. Если что-то случалось, я старался любому из ребят помочь, наладить отношения. Странно слышать такое. Со всеми ребятами я остался в отличных отношениях. Недавно общался со многими, поскольку сейчас нахожусь в Москве.

— Капитан и должен больше остальных общаться с тренером.

— Да, я тоже так считаю.

— Роман Ротенберг — самый эмоциональный тренер в вашей карьере?

— Я бы так не сказал, поскольку у меня было много эмоциональных тренеров за карьеру. Роман Борисович — мотиватор. При этом он ведет себя достаточно эмоционально. Ротенберг внимательно присматривается к происходящему в НХЛ, ведь у нас календарь игр уже приближается к тому, что мы видим в Америке. Тренировочного процесса как такового в СКА по ходу сезона было мало из-за тяжелого календаря — больше времени уделяли теории и восстановлению. Любому игроку этот подход понравится. Если сравнивать, например, Владимира Васильевича Крикунова и Романа Борисовича, то разница между ними ощутимая. В «Динамо» нам теории давали гораздо больше. Но раньше и график игр был другим.

— Может ли Ротенберг вырасти в тренера-победителя?

— Время покажет.

Фото Global Look Press

Никто из сборной Чехии мне не звонил

— Вы много поиграли в НХЛ. Москва, Санкт-Петербург, Казань лучше, чем Вашингтон?

— Я бы вообще их не сравнивал — разные страны, разный менталитет. Для меня в Москве есть все, что мне надо. Не могу сказать, что фактор города — главный аргумент при выборе клуба. Есть много нюансов.

— Общались ли с Александром Овечкиным на тему перехода в «Ак Барс», и переживал ли он, что вы не вернулись в «Динамо»?

— Мы виделись несколько раз после того, как он вернулся из Америки. Почему не «Динамо»? У него самого таких предложений, как у меня от Казани, не было, поэтому ему не на что обижаться. (Смеется.)

— Следили за ВХЛ в этом сезоне?

— Конечно, ведь мой отец работает генеральным менеджером красноярского «Сокола». Мы с братом, когда он был в Санкт-Петербурге, смотрели почти все встречи и переживали за красноярцев. Матчи плей-офф ВХЛ как раз приходились на свободные дни, когда СКА не играл. Эти бесконечные овертаймы были тяжелые.

— Вам было бы приятно сыграть в КХЛ против команды отца?

— Конечно. Но пока конкретных новостей нет, хотя я интересовался. Надеюсь, что в ближайшем будущем это все-таки произойдет. Большой город, где есть вся инфраструктура для того, чтобы выступать на высоком уровне.

Фото Global Look Press

— Вы могли бы тогда перейти в «Сокол», чтобы закончить там карьеру — лет через пять.

— Посмотрим. Последний раз в Красноярске я был года четыре назад. Очень рад, что получилось спустя 20 лет назад слетать всей семьей и навестить деда. Он, к сожалению, умер через год.

— За 12 матчей против ЦСКА у вас всего «1+1», что особенного в этой команде и почему против нее так сложно играть?

— ЦСКА очень грамотно собрал команду, и если кто-то оттуда уходит, то ему быстро находят замену. У армейцев очень опытная оборона — это главный фактор их успеха. Они не дают создавать много моментов, играя от простого. Большинство у нас не получилось, хотя вроде в плей-офф мы старались делать то, что приносило нам успех в регулярном чемпионате. Тут надо отдать должное ЦСКА.

— Есть персонально игроки, против которых неудобно выходить?

— Они есть в любой команде. Это уже идет от моего стиля игры — я соперников тоже никогда не прощаю.

— Как можно победить этот ЦСКА?

— Надо иметь терпение, понимание того, во что играешь, и верить в себя — тогда все получится. По ЦСКА же видно, что при любом счете там не теряют голову.

— Чего не хватает именно в кубковых матчах, в которых ваша статистика не настолько впечатляет, как в играх регулярного чемпионата?

— В двух сезонах за «Динамо» у меня было примерно по очку за игру. Такие же показатели и в двух раундах, когда я выступал за СКА. Не сказал бы, что у меня в плей-офф что-то идет не так. Травма повлияла на мою игру против ЦСКА, а может, и на исход всей серии. Если бы мы победили в пятом матче, может, и прошли дальше.

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— Как к вам относятся в Чехии после выбора в пользу КХЛ, звонят ли журналисты?

— Журналисты решили сообщать о происходящем в КХЛ только то, что им выгодно и можно использовать в свою пользу. Сначала написали про мой переход в СКА, и потом полгода была тишина. В следующий раз вспомнили, когда мы сыграли в камуфляжных свитерах в День защитника Отечества. Вот и все новости про меня за целый сезон. Очень странно. Хотя знаю, что многим людям это интересно.

Мне часто пишут ребята, играющие в Чехии, Швейцарии, и спрашивают о ситуации — вроде не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник. Я уверен, что многие чешские хоккеисты хотели бы обратно вернуться в Россию. Но в следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках.

— Функционеры из национальной команды интересуются вашими делами?

— Перед чемпионатом мира кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но все осталось по-прежнему — никого из КХЛ не вызывают. Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе». С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла.

— Вам в Чехии ставили в вину игру в КХЛ?

— У каждого в связи со всеми известными обстоятельствами свой взгляд на происходящее. Это даже не стоит обсуждать.

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
Сборная Чехии по хоккею
ХК Ак Барс
ХК СКА
4
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
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19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
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