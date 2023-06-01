Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:45

Почему СКА расстался с двумя бомбардирами. Дело не только в потолке зарплат

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты СКА Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров.
Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин.
Фото photo.khl.ru
Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров покинули петербургский клуб.

СКА отказался от двух ведущих игроков команды. На рынок выходят нападающие Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров. В клубе говорят о потолке зарплат, но на самом деле там не все так просто.

Не берем цифры плей-офф. В регулярном чемпионате чешский легионер с российскими корнями набрал 62 очка, а Дамир — 44. Это первый и четвертый результаты среди форвардов в команде, которая выиграла Кубок Континента. Это топ по всей лиге, и вдруг они стали не нужны. Разве такое может быть?

Больше всего непонятна ситуация с Дамиром Жафяровым. Прошлым летом хоккеист подписал двухлетнее соглашение с клубом. При этом долго размышлял, стоит ли ему уезжать в Северную Америку или нет. Но в Чикаго слишком затянули с предложением, а хоккеист не хотел ждать. Дамир был одним из интересных лотов на рынке. Лидер «Торпедо», получивший статус свободного агента, мог выбирать, причем у него не было недостатка в предложениях. Жафярова всерьез рассматривала Уфа, но не рискнула тратить деньги, а питерцам как раз были нужны такие люди.

Хоккеист СКА Дамир Жафяров.
Дамир Жафяров.
Фото ХК СКА

Философия питерского клуба в прошлом сезоне была простая. Роману Ротенбергу нужны были хоккеисты, которые одинаково здорово играли и в большинстве, и в меньшинстве. Казалось бы, Дамир не очень подходит для этого, но так могли думать лишь те, кто не смотрел игры нижегородского клуба. Да, Жафяров выходил разыгрывать лишнего регулярно (иногда на все время большинства). Но и в меньшинстве он появлялся и так прокачал этот навык, что не боялся ничего. На самом деле под критерии СКА не подходил Никита Гусев, уже в середине чемпионата в питерском клубе поняли, что совершили ошибку.

Арсений Грицюк. «Авангард» — у разбитого корыта. Сильнейший игрок и воспитанник клуба ушел в СКА

Проблемы у Дамира начались ближе к концу регулярного чемпионата. Внезапно его стали сажать в запас во время матча, хотя у него были приличные цифры. Но что-то случилось, что-то произошло такое, о чем все молчат. Есть разные версии. Самая популярная связана с другой вторничной новостью из СКА.

Говорят, что в какой-то момент Дмитрий Яшкин стал слишком много брать на себя. Желая непременно выиграть звание лучшего бомбардира чемпионата, он стал очень часто появляться в тренерской, по-дружески делился своим игровым видением и вообще стал вести себя так, что разрушил прекрасный коллектив в питерском клубе.

Хоккеист СКА Дмитрий Яшкин.
Дмитрий Яшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Понятно, что не Яшкин определял, кто сколько играет. Но он сделал многое для того, чтобы проблемы появились у Никиты Гусева и Дамира Жафярова. То есть как раз у своих конкурентов в борьбе за титул самого результативного игрока турнира. В СКА не принято выносить подобные проблемы на общее обсуждение, там невозможна ситуация, какая сложилась в «Ак Барсе», когда кто-то высказывает тренеру в лицо все, что думает. А Роман Ротенберг одновременно занимает и должность генерального менеджера, так что невозможно было прийти к нему с вопросами о работе тренера.

По-хорошему, в прошлом сезоне надо было расставаться именно с Дмитрием, но психологически тяжело вывести из состава человека, который забросил 40 шайб. Правда, Яшкин сам себя погубил. Он плохо сыграл в плей-офф. Да, мы все знаем о травме, но это неважно. Раз сделал все, чтобы избавиться от конкурентов, всем плевать, что у тебя там болит.

Сергей Толчинский. Другие клубы предлагали больше, но топ-игрок КХЛ выбрал СКА. Что повлияло на его решение?

Так-то СКА совершает серьезную ошибку, отпуская Дамира, ведь сейчас концепция поменялась, теперь будет топ-6 и «рабочие лошадки». А Дамир идеально подходит под систему, когда дается свобода техничным, умным и быстрым.

Что же до Яшкина, то он не случайно затягивает переговоры с «Ак Барсом». В этой команде Александр Радулов, а если главным тренером останется Зинэтула Билялетдинов, то его никто слушать не будет. Да и менеджеры там отделены от тренерского штаба, но в сложной ситуации поддержат тех, кто стоит на скамейке.

Дамир Жафяров
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
3
3
Читайте также
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Худший состав Канады в истории? Почему «Кленовые» снова выиграли ЧМ
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Магнитка» Разина усиливается. Клуб подписал лучшего игрока «Барыса»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финал Счет в серии
Ак Барс - ЦСКА
Ак Барс - ЦСКА
3 - 4
1. Ак Барс - ЦСКА
4 - 1
2. Ак Барс - ЦСКА
0 - 3
3. ЦСКА - Ак Барс
3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
2 - 1
6. ЦСКА - Ак Барс
0 - 3
7. Ак Барс - ЦСКА
2 - 3
3 - 4
Финалы конференций
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
2 - 4
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
4 - 0
4. ЦСКА - СКА
1 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 7
6. ЦСКА - СКА
3 - 0
2 - 4
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
4 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
2 - 3
4. Авангард - Ак Барс
0 - 1
5. Ак Барс - Авангард
3 - 2
4 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
4 - 2
2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
4. Металлург - Автомобилист
0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
7. ЦСКА - Северсталь
5 - 3
4 - 3
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
4 - 1
3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
4. Нефтехимик - Ак Барс
4 - 2
5. Ак Барс - Нефтехимик
6 - 1
6. Нефтехимик - Ак Барс
2 - 4
4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
6 - 2
3. Витязь - Локомотив
0 - 4
4. Витязь - Локомотив
2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
2. СКА - Динамо Мн
5 - 2
3. Динамо Мн - СКА
0 - 4
4. Динамо Мн - СКА
4 - 2
5. СКА - Динамо Мн
6 - 3
6. Динамо Мн - СКА
2 - 4
4 - 2
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Адмирал - Сал. Юлаев
0 - 1
5. Сал. Юлаев - Адмирал
3 - 4
6. Адмирал - Сал. Юлаев
3 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
29.04 17:00
Ак Барс – ЦСКА
 2 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости