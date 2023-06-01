Почему СКА расстался с двумя бомбардирами. Дело не только в потолке зарплат

Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров покинули петербургский клуб.

СКА отказался от двух ведущих игроков команды. На рынок выходят нападающие Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров. В клубе говорят о потолке зарплат, но на самом деле там не все так просто.

Не берем цифры плей-офф. В регулярном чемпионате чешский легионер с российскими корнями набрал 62 очка, а Дамир — 44. Это первый и четвертый результаты среди форвардов в команде, которая выиграла Кубок Континента. Это топ по всей лиге, и вдруг они стали не нужны. Разве такое может быть?

Больше всего непонятна ситуация с Дамиром Жафяровым. Прошлым летом хоккеист подписал двухлетнее соглашение с клубом. При этом долго размышлял, стоит ли ему уезжать в Северную Америку или нет. Но в Чикаго слишком затянули с предложением, а хоккеист не хотел ждать. Дамир был одним из интересных лотов на рынке. Лидер «Торпедо», получивший статус свободного агента, мог выбирать, причем у него не было недостатка в предложениях. Жафярова всерьез рассматривала Уфа, но не рискнула тратить деньги, а питерцам как раз были нужны такие люди.

Дамир Жафяров. Фото ХК СКА

Философия питерского клуба в прошлом сезоне была простая. Роману Ротенбергу нужны были хоккеисты, которые одинаково здорово играли и в большинстве, и в меньшинстве. Казалось бы, Дамир не очень подходит для этого, но так могли думать лишь те, кто не смотрел игры нижегородского клуба. Да, Жафяров выходил разыгрывать лишнего регулярно (иногда на все время большинства). Но и в меньшинстве он появлялся и так прокачал этот навык, что не боялся ничего. На самом деле под критерии СКА не подходил Никита Гусев, уже в середине чемпионата в питерском клубе поняли, что совершили ошибку.

Проблемы у Дамира начались ближе к концу регулярного чемпионата. Внезапно его стали сажать в запас во время матча, хотя у него были приличные цифры. Но что-то случилось, что-то произошло такое, о чем все молчат. Есть разные версии. Самая популярная связана с другой вторничной новостью из СКА.

Говорят, что в какой-то момент Дмитрий Яшкин стал слишком много брать на себя. Желая непременно выиграть звание лучшего бомбардира чемпионата, он стал очень часто появляться в тренерской, по-дружески делился своим игровым видением и вообще стал вести себя так, что разрушил прекрасный коллектив в питерском клубе.

Дмитрий Яшкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Понятно, что не Яшкин определял, кто сколько играет. Но он сделал многое для того, чтобы проблемы появились у Никиты Гусева и Дамира Жафярова. То есть как раз у своих конкурентов в борьбе за титул самого результативного игрока турнира. В СКА не принято выносить подобные проблемы на общее обсуждение, там невозможна ситуация, какая сложилась в «Ак Барсе», когда кто-то высказывает тренеру в лицо все, что думает. А Роман Ротенберг одновременно занимает и должность генерального менеджера, так что невозможно было прийти к нему с вопросами о работе тренера.

По-хорошему, в прошлом сезоне надо было расставаться именно с Дмитрием, но психологически тяжело вывести из состава человека, который забросил 40 шайб. Правда, Яшкин сам себя погубил. Он плохо сыграл в плей-офф. Да, мы все знаем о травме, но это неважно. Раз сделал все, чтобы избавиться от конкурентов, всем плевать, что у тебя там болит.

Так-то СКА совершает серьезную ошибку, отпуская Дамира, ведь сейчас концепция поменялась, теперь будет топ-6 и «рабочие лошадки». А Дамир идеально подходит под систему, когда дается свобода техничным, умным и быстрым.

Что же до Яшкина, то он не случайно затягивает переговоры с «Ак Барсом». В этой команде Александр Радулов, а если главным тренером останется Зинэтула Билялетдинов, то его никто слушать не будет. Да и менеджеры там отделены от тренерского штаба, но в сложной ситуации поддержат тех, кто стоит на скамейке.