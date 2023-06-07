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Сегодня, 16:45

Лучший бомбардир КХЛ — в «Ак Барсе». Клуб из Казани становится мощнее и страшнее

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Хоккеист Дмитрий Яшкин
Дмитрий Яшкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Дмитрий Яшкин и Патрик Рибар
Дмитрий Яшкин и Патрик Рибар.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Дмитрий Яшкин продолжит карьеру в столице Татарстана.

СКА: уважительно расстаться и идти каждый своей дорогой

Пока «Магнитка», «Трактор», «Локомотив», «Авангард» гадают, кем закрывать дыры в первых двух звеньях, «Ак Барс» без особых усилий становится еще сильнее, чем был год назад. Сначала казанцы воспользовались перегруженной платежкой СКА и помогли Роману Ротенбергу сократить зарплатную ведомость, забрав у него Дамира Жафярова, а затем куда более ожидаемо подписали лучшего свободного агента на рынке и экс-капитана невских армейцев Дмитрия Яшкина. Переход лучшего бомбардира минувшего регулярного чемпионата стал секретом Полишинеля еще месяц назад. Однако официально казанцы объявили о нем только сегодня.

Решение СКА не продлевать капитана, желавшего вместе с семьей остаться в Санкт-Петербурге, изначально выглядело несколько странным. Даже с поправкой на новый вектор петербуржцев, который подразумевает ставку на мобильных и быстрых нападающих вроде Арсения Грицюка, Сергея Толчинского, Брендана Лайпсика и Марата Хуснутдинова. Много ли мы знаем примеров, когда клуб без каких-либо финансовых проблем по своей воле отказывался от самого результативного игрока лиги?

Глобально против нападающего говорит слабый для игрока его калибра плей-офф, а в особенности абсолютно провальная серия с ЦСКА, в которой он не набрал ни одного очка. Да только финал конференции завалили почти все лидеры СКА, за исключением Александра Никишина, а Яшкин вынужден был играть с москвичами с повреждением.

Дмитрий Яшкин и Патрик Рибар
Дмитрий Яшкин и Патрик Рибар.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Мы были готовы оставить Дмитрия в СКА и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем. В такой ситуации оптимальное решение — уважительно расстаться и каждому идти своей дорогой», — так комментировал решение не продлевать контракт с омским чехом Роман Ротенберг.

Говоря о предложении для своего бывшего капитана, питерский босс не лукавит. Он действительно достаточно длительное время вел переговоры с агентом форварда Глебом Чистяковым. Однако, когда в Северной столице неожиданно подписался на пять лет Сергей Толчинский, шансы сохранить в составе Яшкина упали до нуля из-за невозможности уместить обоих под потолком зарплат. И учитывая, что в Казань чех едет на оклад 80 миллионов за сезон, аналогичный зарплате Толчинского в СКА, в Петербурге наверняка до последнего метались меж двух огней и выбрали.

Дамир Жафяров и&nbsp;Дмитрий Яшкин. Почему СКА расстался с двумя бомбардирами. Дело не только в потолке зарплат

Есть у расставания Яшкина со СКА и другая версия. Если верить коллеге Шевченко, то одной из причиной ухода легионера могла стать его эгоцентричность и зацикленность на желании стать лучшим бомбардиром лиги.

Суперзамена Воронкову

Самой собой, в желании Яшкина стать лучшим бомбардиром КХЛ нет ничего крамольного. Было бы странно, если бы хоккеист с шестым окладом в лиге (77 миллионов) и приличными бонусами за индивидуальные достижения не хотел унести дополнительные деньги. Со своим авторитетом и капитанской литерой в составе далеко не самого богатого личностями СКА он действительно имел право замкнуть на себе многие игровые процессы и получить карт-бланш от тренеров. Только получит ли он подобный статус в «Ак Барсе», где сильна власть Александра Радулова и Вадима Шипачева? Кажется, подобный эгоцентризм в Казани невозможен. Особенно если во главе команды останется Зинэтула Билялетдинов.

Хоккеист Дмитрий Яшкин
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Радулов — Сафонов — Яшкин

Кагарлицкий — Шипачев — Петров

Галиев — Семенов — Жафяров

С появлением первого легионера и без того упакованный топ-9 «Ак Барса» приобретает совершенно монструозные очертания — с такой Dream Team в атаке задачи, отличной от Кубка Гагарина, быть не может. Нетрудно догадаться, что в нем габаритный вингер заменит уехавшего в «Коламбус» Дмитрия Воронкова, прекрасно вписавшегося в звено к Сафонову и Радулову. И как бы в столице Татарстана ни любили железного парня из Ангарска, способного ловить шайбы даже сломанной челюстью, его замена Яшкиным выглядит однозначным усилением номинально первой тройки — как минимум потому, что у русского чеха намного выше атакующий потенциал и совокупный уровень мастерства при игре с шайбой. Кажется, от вояжа в Огайо наглого и сидевшего под кожей у доброй половины лиги сибиряка в Казани только выиграли, освободив место под очередного мастера.

Хоккеисты СКА. СКА больше чем на 300 миллионов превышает потолок зарплат. Кого еще придется убрать?

Кто не выигрывает в этой ситуации, так это «Авангард», «Салават Юлаев», «Магнитка» и «Трактор», вынужденные смотреть за тем, как с рынка уходит еще один топовый свободный агент, а их упакованный конкурент по «Востоку» становится еще мощнее и страшнее. В идеальном мире после введения потолка зарплат ликвидные хоккеисты, претендующие на большие деньги, должны были чуть более равномерно разбрестись по всей ширине лиги. Однако в реальности они продолжают ютиться на трех китах в лице ЦСКА, СКА и «Ак Барса», а далеко не самые бедные клубы смотреть, как эти киты становятся все жирнее и жирнее.

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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3 - 2
4. ЦСКА - Ак Барс
2 - 1
5. Ак Барс - ЦСКА
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6. ЦСКА - Ак Барс
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
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Ак Барс - Авангард
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4 - 1
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3 - 2
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
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6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
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7. ЦСКА - Локомотив
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Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
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СКА - Торпедо
4 - 0
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2 - 1
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0 - 4
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3 - 5
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Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
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3. Адмирал - Ак Барс
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4. Адмирал - Ак Барс
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5. Ак Барс - Адмирал
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4 - 2
1/4 финала конференции
Автомобилист - Металлург
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3 - 4
1. Автомобилист - Металлург
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2. Автомобилист - Металлург
2 - 3
3. Металлург - Автомобилист
2 - 1
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0 - 4
5. Автомобилист - Металлург
6 - 3
6. Металлург - Автомобилист
6 - 3
7. Автомобилист - Металлург
3 - 4
3 - 4
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
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1. ЦСКА - Северсталь
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2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
3 - 0
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5 - 3
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Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
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4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
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1. Локомотив - Витязь
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2. Локомотив - Витязь
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2 - 3
5. Локомотив - Витязь
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
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Ак Барс – ЦСКА
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