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Сегодня, 14:00

«Не хочу отвечать Гашеку. Пусть сам говорит, что ему надо». Интервью русского чеха Дмитрия Яшкина

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Дмитрий Яшкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Яшкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Доминик Гашек.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Яромир Ягр.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
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Форвард сборной Чехии, лучший снайпер КХЛ сезона-2020/21 в составе «Динамо», после неудачной попытки вернуться в НХЛ стал игроком СКА.

Устал ждать предложения из НХЛ

— Почему вы так долго ждали варианта в НХЛ, упустив из-за этого хороший вариант с «Ак Барсом»?

— Если бы прошло еще месяца полтора, то что-нибудь адекватное с НХЛ могло получиться. Но я в этой ситуации устал ждать. К тому же весь год провел в Америке и хотел вернуться домой. Я заранее установил дедлайн для принятия решения и не хотел тянуть дальше.

— Задача любой ценой остаться в НХЛ перед вами не стояла?

— «Любой ценой» я уже там поиграл несколько лет до этого и через многое прошел.

— В России «Аризона» воспринимается как вечный аутсайдер — как по игре, так и по профессионализму самой организации. Стоило ли ехать именно туда?

— Сложно рассуждать о том, была ли это ошибка. Сейчас ничего не вернуть. Не случись со мной травма, то все могло сложиться по-другому. В остальном у меня в клубе дела складывались абсолютно нормально.

Где-то соглашусь с вами — нельзя сказать, что в ближайшие несколько лет для этой команды открываются сумасшедшие перспективы. Хотя у «Аризоны» есть огромные планы на будущее. Если все сложится хорошо, то она может стать одним из лучших клубов в НХЛ.

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— Говорят, что в Аризоне очень комфортно жить. Этот фактор при выборе клуба имел значение?

— В первую очередь я думал, что у меня будет хороший шанс закрепиться в основном составе и получить хорошее игровое время. Комфортные условия для жизни отношения к моему выбору не имели. Хотя в Аризоне действительно приятный климат.

— До травмы вы провели всего 12 матчей и набрали лишь одно очко за голевую передачу.

— Травму получать всегда очень обидно, а в моей ситуации — вдвойне. К тому времени хоккеисты только начали привыкать к требованиям нового тренера и его системе. После серии поражений в начале сезона наша игра потихоньку стала налаживаться. Это не быстрый процесс, и «Аризоне» лучше удалась вторая часть регулярного чемпионата. Я же выбыл из строя в самый неподходящий момент.

— Травма, когда вы получили удар в колено, — сознательное «убийство» или несчастный случай?

— Могло обойтись и без этого. Но такой мне попался игрок. Все его знают (силовой защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки. — Прим. «СЭ»). Он не в первый раз становится участником таких сомнительных эпизодов. Этот момент останется на его совести. Больше тут мне нечего добавить.

Дмитрий Яшкин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Яшкин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ак Барс» и «Динамо» так и не позвали

— Почему в КХЛ выбор был сделан в пользу СКА, хотя еще несколько клубов предлагали вам условия как минимум не хуже?

— Мы с моим агентом Глебом Чистяковым плотно общались с несколькими командами. Но СКА — клуб, который ставит задачу только побеждать и обладает всем, что для этого нужно. Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи плюс хороший город для проживания. Это тоже имеет значение, а в моем случае Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным.

СКА — отличная команда, в которую я потихонечку вливаюсь и не сыграл только потому, что прилетел в Россию всего неделю назад.

— Необходимо время, чтобы набрать форму?

— Я тренировался самостоятельно и нахожусь в хороших кондициях. Но сейчас торопиться некуда. Надо полностью привыкнуть к новым требованиям. Время для проверки в выставочных матчах у меня еще будет на турнире в Санкт-Петербурге.

— Главный тренер Роман Ротенберг обрисовал, в каком сочетании он вас видит?

— Моя роль по сравнению с «Динамо» не поменяется. Я ради нее сюда и приехал. С кем конкретно буду играть — решать Роману Борисовичу. Будет время попробовать разные сочетания. Но понятно, что от меня ждут голов и силового хоккея.

— Вы подписали контракт только на один год, не расстались с мечтой об НХЛ?

— Конечно, я еще эту мечту от себя не отпустил. Посмотрим, что будет дальше и какие появятся предложения.

Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин.
Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

— Что скажете хейтерам, считающим, что без Вадима Шипачева ваша игра станет менее эффективной?

— Говорить можно все что угодно. Конечно, Вадик один из лучших центральных нападающих КХЛ. Мне было очень приятно с ним играть. Но и в СКА есть много мастеров хорошего уровня. Только игра покажет, как будет на самом деле.

— После того как Шипачев перешел в «Ак Барс», звонил он вам и уговаривал последовать его примеру?

— С ним я неоднократно разговаривал после его перехода в Казань. Но в итоге видите, что получилось.

— Из него переговорщик вышел не очень?

— Да (смеется). Но от Казани конкретного предложения мы так и не получили. Насколько я знаю, с Саней Радуловым клуб давным-давно разговаривал. Чуть ли не с середины прошлого сезона. Приоритет «Ак Барса» изначально был понятен.

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— Вариант с возвращением в «Динамо» после не самого теплого расставания и задолженности мог состояться?

— Дам точно такой же ответ: никаких предложений от «Динамо» мне не поступило. Рассматривать было нечего.

— Долг вам «Динамо» выплатило. Осадок остался?

— Неприятно, когда приходится денег ждать целый год.

— Ваша реакция, когда «Динамо» обменяло Шипачева и Войнова на тысячу рублей?

— Я об этом знал заранее, поскольку общался с ребятами и понимал, что происходит. Ситуация как минимум необычная. Но давать ей оценку, когда я уже не играю в «Динамо», не стал бы. Не знаю, что там сейчас внутри клуба происходит. Но те два года, которые я провел в этой команде, были великолепными.

Доминик Гашек. Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»
Доминик Гашек.
Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Дай бог, Ягр никогда не завершит карьеру

— Мы видим острую реакцию чешских СМИ и Доминика Гашека на подписание игроков из Чехии в КХЛ. На вас оказывалось какое-то давление, звонили ли журналисты?

— Нет, вы — первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию. У каждого человека есть своя голова и, может быть, свое мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану, досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.

— Гашеку ничего не хотите сказать в ответ?

— Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеется).

— Глава чешской Федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.

— Со мной он не общался. Но я думаю, что идет личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента Федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки.

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— Со знакомыми чешскими игроками, которые уехали из России, обсуждали ситуацию — с Грубецом, Виллом, кем-то еще?

— Не обсуждал. У них есть молодые семьи, дети. Это тоже играет свою роль. Может, они хотят обосноваться в Чехии и выступать там.

— Седлаку все нравилось в Челябинске.

— Я знаю, с ним как раз говорил. Но мы касались только того, что он планирует делать в ближайшее время, и не касались причин его решения уйти из «Трактора».

— В интернете и в социальных сетях много людей, включая журналистов и медийных персон, раскритиковали вас после подписания контракта.

— Это их мнение. С годами я научился к таким вещам относиться спокойно.

Яромир Ягр. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Яромир Ягр.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Политическими заявлениями не отметился только Ягр. Когда он планирует завершить карьеру?

— Дай бог, что никогда (смеется). Он активно занимается своей командой «Кладно». Яромир объявил, что, пока жив его отец, будет тащить на себе клуб. Ягр должен к Новому году вернуться на лед и сыграть. У него очень большая любовь к хоккею, а команда и город зависят от него. Яромир так и сказал: «Если не я, то кто?» Он пытается найти спонсоров и сделать «Кладно» конкурентоспособным клубом.

— Александр Овечкин в свое время активно рекомендовал вас в «Динамо». Огорчился, узнав о вашем переходе?

— Мы с ним общаемся. Он понимает, почему я принял решение перейти в СКА, и пожелал мне удачи.

— В «Аризоне» следили за тем, что происходит в России?

— За чемпионатом КХЛ я следил, поскольку из-за травмы у меня было достаточно свободного времени. Многое поменялось, команды усилились. Но претенденты на Кубок Гагарина остались все те же — «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Локомотив».

— Впечатлены селекцией «Ак Барса»?

— Там собралась очень хорошая банда. Опытная команда, с которой будет интересно побороться.

— Кто впечатлил в СКА по первым тренировкам и матчам?

— Те, кто и был должен. Например, Жафяров. Опытные ребята в защите тоже смотрятся солидно — и Грант, и Ожиганов.

— Хорошо знали Никишина до перехода в СКА?

— Мы с ним одновременно приехали на базу в Новогорск, и сначала я ничего не понял. Потом посмотрел в телефоне и увидел новость о его обмене. Очень перспективный молодой защитник. В обороне у нас собраны большие ребята. Против них любому нападению будет сложно.

Дмитрий Яшкин
Хоккей
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ХК Аризона Койотс
ХК СКА
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Металлург - ЦСКА
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6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
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0 - 1
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2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
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Металлург - Трактор
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2 - 1
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СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
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2 - 1
3. ЦСКА - СКА
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2 - 3
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6. ЦСКА - СКА
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1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
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1 - 2
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1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
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6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
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СКА - Динамо Мн
4 - 0
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3 - 4
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Динамо М - Северсталь
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3 - 6
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3 - 4
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1 - 3
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2 - 3
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2 - 1
4 - 3
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
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2 - 5
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2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
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2 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
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2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
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2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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