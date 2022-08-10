«Не хочу отвечать Гашеку. Пусть сам говорит, что ему надо». Интервью русского чеха Дмитрия Яшкина

Форвард сборной Чехии, лучший снайпер КХЛ сезона-2020/21 в составе «Динамо», после неудачной попытки вернуться в НХЛ стал игроком СКА.

Устал ждать предложения из НХЛ

— Почему вы так долго ждали варианта в НХЛ, упустив из-за этого хороший вариант с «Ак Барсом»?

— Если бы прошло еще месяца полтора, то что-нибудь адекватное с НХЛ могло получиться. Но я в этой ситуации устал ждать. К тому же весь год провел в Америке и хотел вернуться домой. Я заранее установил дедлайн для принятия решения и не хотел тянуть дальше.

— Задача любой ценой остаться в НХЛ перед вами не стояла?

— «Любой ценой» я уже там поиграл несколько лет до этого и через многое прошел.

— В России «Аризона» воспринимается как вечный аутсайдер — как по игре, так и по профессионализму самой организации. Стоило ли ехать именно туда?

— Сложно рассуждать о том, была ли это ошибка. Сейчас ничего не вернуть. Не случись со мной травма, то все могло сложиться по-другому. В остальном у меня в клубе дела складывались абсолютно нормально.

Где-то соглашусь с вами — нельзя сказать, что в ближайшие несколько лет для этой команды открываются сумасшедшие перспективы. Хотя у «Аризоны» есть огромные планы на будущее. Если все сложится хорошо, то она может стать одним из лучших клубов в НХЛ.

— Говорят, что в Аризоне очень комфортно жить. Этот фактор при выборе клуба имел значение?

— В первую очередь я думал, что у меня будет хороший шанс закрепиться в основном составе и получить хорошее игровое время. Комфортные условия для жизни отношения к моему выбору не имели. Хотя в Аризоне действительно приятный климат.

— До травмы вы провели всего 12 матчей и набрали лишь одно очко за голевую передачу.

— Травму получать всегда очень обидно, а в моей ситуации — вдвойне. К тому времени хоккеисты только начали привыкать к требованиям нового тренера и его системе. После серии поражений в начале сезона наша игра потихоньку стала налаживаться. Это не быстрый процесс, и «Аризоне» лучше удалась вторая часть регулярного чемпионата. Я же выбыл из строя в самый неподходящий момент.

— Травма, когда вы получили удар в колено, — сознательное «убийство» или несчастный случай?

— Могло обойтись и без этого. Но такой мне попался игрок. Все его знают (силовой защитник «Нэшвилла» Марк Боровецки. — Прим. «СЭ»). Он не в первый раз становится участником таких сомнительных эпизодов. Этот момент останется на его совести. Больше тут мне нечего добавить.

Дмитрий Яшкин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Ак Барс» и «Динамо» так и не позвали

— Почему в КХЛ выбор был сделан в пользу СКА, хотя еще несколько клубов предлагали вам условия как минимум не хуже?

— Мы с моим агентом Глебом Чистяковым плотно общались с несколькими командами. Но СКА — клуб, который ставит задачу только побеждать и обладает всем, что для этого нужно. Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи плюс хороший город для проживания. Это тоже имеет значение, а в моем случае Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным.

СКА — отличная команда, в которую я потихонечку вливаюсь и не сыграл только потому, что прилетел в Россию всего неделю назад.

— Необходимо время, чтобы набрать форму?

— Я тренировался самостоятельно и нахожусь в хороших кондициях. Но сейчас торопиться некуда. Надо полностью привыкнуть к новым требованиям. Время для проверки в выставочных матчах у меня еще будет на турнире в Санкт-Петербурге.

— Главный тренер Роман Ротенберг обрисовал, в каком сочетании он вас видит?

— Моя роль по сравнению с «Динамо» не поменяется. Я ради нее сюда и приехал. С кем конкретно буду играть — решать Роману Борисовичу. Будет время попробовать разные сочетания. Но понятно, что от меня ждут голов и силового хоккея.

— Вы подписали контракт только на один год, не расстались с мечтой об НХЛ?

— Конечно, я еще эту мечту от себя не отпустил. Посмотрим, что будет дальше и какие появятся предложения.

Вадим Шипачев и Дмитрий Яшкин. Владимир Беззубов, Фото photo.khl.ru

— Что скажете хейтерам, считающим, что без Вадима Шипачева ваша игра станет менее эффективной?

— Говорить можно все что угодно. Конечно, Вадик один из лучших центральных нападающих КХЛ. Мне было очень приятно с ним играть. Но и в СКА есть много мастеров хорошего уровня. Только игра покажет, как будет на самом деле.

— После того как Шипачев перешел в «Ак Барс», звонил он вам и уговаривал последовать его примеру?

— С ним я неоднократно разговаривал после его перехода в Казань. Но в итоге видите, что получилось.

— Из него переговорщик вышел не очень?

— Да (смеется). Но от Казани конкретного предложения мы так и не получили. Насколько я знаю, с Саней Радуловым клуб давным-давно разговаривал. Чуть ли не с середины прошлого сезона. Приоритет «Ак Барса» изначально был понятен.

— Вариант с возвращением в «Динамо» после не самого теплого расставания и задолженности мог состояться?

— Дам точно такой же ответ: никаких предложений от «Динамо» мне не поступило. Рассматривать было нечего.

— Долг вам «Динамо» выплатило. Осадок остался?

— Неприятно, когда приходится денег ждать целый год.

— Ваша реакция, когда «Динамо» обменяло Шипачева и Войнова на тысячу рублей?

— Я об этом знал заранее, поскольку общался с ребятами и понимал, что происходит. Ситуация как минимум необычная. Но давать ей оценку, когда я уже не играю в «Динамо», не стал бы. Не знаю, что там сейчас внутри клуба происходит. Но те два года, которые я провел в этой команде, были великолепными.

Доминик Гашек. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Дай бог, Ягр никогда не завершит карьеру

— Мы видим острую реакцию чешских СМИ и Доминика Гашека на подписание игроков из Чехии в КХЛ. На вас оказывалось какое-то давление, звонили ли журналисты?

— Нет, вы — первый журналист, с которым я разговариваю после подписания контракта со СКА и возвращения в Россию. У каждого человека есть своя голова и, может быть, свое мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чем именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, кто собрался играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану, досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас.

— Гашеку ничего не хотите сказать в ответ?

— Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеется).

— Глава чешской Федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист. Главное, чтобы он соответствовал уровню сборной.

— Со мной он не общался. Но я думаю, что идет личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента Федерации, и Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки.

— Со знакомыми чешскими игроками, которые уехали из России, обсуждали ситуацию — с Грубецом, Виллом, кем-то еще?

— Не обсуждал. У них есть молодые семьи, дети. Это тоже играет свою роль. Может, они хотят обосноваться в Чехии и выступать там.

— Седлаку все нравилось в Челябинске.

— Я знаю, с ним как раз говорил. Но мы касались только того, что он планирует делать в ближайшее время, и не касались причин его решения уйти из «Трактора».

— В интернете и в социальных сетях много людей, включая журналистов и медийных персон, раскритиковали вас после подписания контракта.

— Это их мнение. С годами я научился к таким вещам относиться спокойно.

Яромир Ягр. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Политическими заявлениями не отметился только Ягр. Когда он планирует завершить карьеру?

— Дай бог, что никогда (смеется). Он активно занимается своей командой «Кладно». Яромир объявил, что, пока жив его отец, будет тащить на себе клуб. Ягр должен к Новому году вернуться на лед и сыграть. У него очень большая любовь к хоккею, а команда и город зависят от него. Яромир так и сказал: «Если не я, то кто?» Он пытается найти спонсоров и сделать «Кладно» конкурентоспособным клубом.

— Александр Овечкин в свое время активно рекомендовал вас в «Динамо». Огорчился, узнав о вашем переходе?

— Мы с ним общаемся. Он понимает, почему я принял решение перейти в СКА, и пожелал мне удачи.

— В «Аризоне» следили за тем, что происходит в России?

— За чемпионатом КХЛ я следил, поскольку из-за травмы у меня было достаточно свободного времени. Многое поменялось, команды усилились. Но претенденты на Кубок Гагарина остались все те же — «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Локомотив».

— Впечатлены селекцией «Ак Барса»?

— Там собралась очень хорошая банда. Опытная команда, с которой будет интересно побороться.

— Кто впечатлил в СКА по первым тренировкам и матчам?

— Те, кто и был должен. Например, Жафяров. Опытные ребята в защите тоже смотрятся солидно — и Грант, и Ожиганов.

— Хорошо знали Никишина до перехода в СКА?

— Мы с ним одновременно приехали на базу в Новогорск, и сначала я ничего не понял. Потом посмотрел в телефоне и увидел новость о его обмене. Очень перспективный молодой защитник. В обороне у нас собраны большие ребята. Против них любому нападению будет сложно.