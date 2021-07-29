Как штрафуют арбитров, как подавать протест на судейство и какие нововведения будут в следующем сезоне — в интервью Алексея Анисимова.

— Как прошел сбор судей?

— Плодотворно. Очень много сидели, разбирали моменты, дали новые установки правил, которые касаются, как мы их назвали, second hand — «пиджаков». Прошлись по эпизодам прошлого сезона, которые случились в плей-офф. Изменений достаточно много. Сказали, что очень важно донести информацию до хоккеистов перед началом сезона. Если с первых матчей мы возьмем нужный стандарт, хоккеисты привыкнут, мы привыкнем, болельщики также привыкнут, и всем нам будет легче по ходу сезона.

— Когда вы решите проблему со вбрасываниями? Эта процедура постоянно затягивается.

— Рабочая группа попросила пересмотреть процедуру вбрасываний, даны установки департамента проводить ее быстрее. Мы посмотрим в предсезонных матчах и турнирах, как это пойдет, чтобы не страдало качество. Но согласен, что с этим надо работать. Все указывает на то, что вбрасывания должны проходить быстрее.

— Что за правило, по которому за пятиминутное удаление не будут автоматически удалять до конца игры?

— В шести правилах судья, помимо двухминутных удалений, имеет право дать пять минут или 5+20. Если раньше за любое пятиминутное нарушение, кроме первой драки в матче, следовало удаление до конца игры, то сейчас именно в этих шести нарушениях большой штраф не будет основанием для удаления до конца матча.

— Приведите пример.

— Допустим, за неправильную атаку. Помните, как Степан Захарчук атаковал защитника Будкина? Это была неправильная атака, Степан подпрыгивал перед ударом. Но если бы он не достал до лица, но подпрыгнул, то 2 минуты за такое нарушение было бы мало, а 5+20 — много. Поэтому теперь будет только пятиминутный штраф.

— Быстро ли привыкнут арбитры к нововведениям?

— Как показывает практика, нужно будет немножко подождать. Пройдут неделя-полторы, первые предсезонные матчи, хоккеисты и тренеры будут задавать много вопросов. К 1 сентября, началу сезона, все устаканится.

— Сможет ли клуб, как раньше, жаловаться на судейство после матча? Есть ли какие-то правила для этого?

— Любой клуб системы КХЛ имеет право после матча подать жалобу на пять эпизодов в течение 24 часов после окончания матча. Департамент судейства должен в такой же короткий срок ответить.

— Теперь тренеры во время матча могут брать сколько угодно видеопросмотров эпизодов, связанных со взятием ворот, но за каждый верный эпизод, когда арбитр оказался прав, команда будет получать две минуты. Можно ли эту практику перенести на процедуру подачи протестов? Например, четыре запроса из пяти оказались правильными с точки зрения решения судьи, и с команды снимается три очка?

— Бывает, что запросы ничего в себе не несут, их можно было не писать. Но в последнее время надо отдать должное клубам: они намного профессиональнее стали подходить к этому вопросу. Большинство пишут не для того, чтобы наказали судью, а чтобы понять, как действовать в тот или инот момент в будущем. Всем понятно, что подножка — она и в Африке подножка, судья пропустил. Если судья плохо судит, мы его наказываем. Просто мы не афишируем наказание, чтобы психологически не нагружать судей дополнительно. Такая практика была, но ничего хорошего из этого не вышло.

Отмечу, что сейчас и арбитры, и игроки, и функционеры находятся в одной лодке, стараются вместе работать над тем, чтобы делать игру лучше, чище, интереснее. Лет десять назад такого не было, каждый жил по отдельности. Мы часто спрашиваем клубы о том, чтобы они хотели поменять, мы всегда готовы приехать и рассказать нюансы. Сейчас будем рассказывать об изменениях на всех предсезонных турнирах. Выложим все на наш электронный портал. Если кто-то что-то не будет понимать, будем встречаться лично или устроим вебинар.

— Увеличится ли зарплата судей?

— Она осталась такой же. Больше всех получают судьи высшей категории, кто работает в решающих матчах плей-офф. На следующий год этот коэффициент высчитывается, из него складывается заработок. Эта система не меняется уже шестой год. Мы ужесточили дисциплинарные санкции для арбитров, теперь у них нет предупреждений, сразу же взимается штраф за ошибки.