Плей-офф КХЛ разрывают судейские скандалы. И это уже в первом раунде

Обзор дня Алексея Шевченко.

Скандал

В «Автомобилисте» слишком эмоционально отреагировали на поражение от «Авангарда», и клуб понять можно. Ты ведешь со счетом 3:1, остается совсем немного, а соперник ничего сделать не может. И тут два удаления переворачивают матч. Оба реализованы, игра переходит в овертайм, и там гости оказываются сильней.

Вопросы к моменту со штрафом Чарльза Геноуэя. Его, конечно, стоило оштрафовать за такое, ведь две минуты он получил из-за собственной неаккуратности. Ситуация не требовала вставлять клюшку в ноги Рида Буше. Это железобетонные две минуты, и совершенно напрасно клуб считает, что арбитры ошиблись. Тут вопрос в другом. Совсем недавно в программе «Судейская» обсуждали наказание Николая Прохоркина. Он шел с шайбой, против него нарушили правила, но судьи удалили и его, посчитав, что Прохоркин очень красиво упал. В студии тогда развернулся спор. Леонид Вайсфельд говорил, что нарушение было, а уж как упал Николай — это дело десятое, в такой ситуации нет никакой симуляции. Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов настаивал, что приукрашивание было.

Еще тогда было понятно, что подобные ситуации приведут к скандалу, а поскольку начинался плей-офф, то был риск, что это произойдет в момент, когда все на взводе. Так и произошло. Нападающий Рид Буше тоже приукрашивал, когда его зацепили. Слишком картинно вскинул руки при падении, зафиксировал нарушение для арбитра и тоже должен был быть удален, если опираться на ту ситуацию с Прохоркиным. Но удаление ему не выписали, на мой взгляд ошибочно. И легко в будущем избегать таких ситуаций. Наказывать за симуляцию игроков можно лишь в случаях, когда против них никто правил не нарушал, а они показали, будто соперник сфолил. А оценка падения при подтвержденном нарушении — это уже фигурное катание. Тут все слишком субъективно, всегда останутся недовольные. Разочарование екатеринбургского клуба понять можно, но им бы сейчас не распыляться, а сосредоточиться на пятом матче.

Сенсация

«Металлург» внезапно возвращается домой в серии с «Барысом» без преимущества, счет равный, начинается новый турнир до двух побед. Удивительно, что команда Ильи Воробьева допустила подобную ситуацию, имея преимущество как по составу, так и по игре. Но теперь-то мы понимаем, насколько важен был для команды защитник Егор Яковлев. Без него пропала надежность в обороне, да и в атаке никто из игроков обороны так помочь не может. При этом кажется, что с клубом из Казахстана играть просто. Стоит только начать давить на оборону, как им сразу становится трудней, ведь защитники в команде работают неидеально. Но странно все проблемы сваливать на отсутствие одного хоккеиста, пусть даже он проводит свой лучший сезон.

Опять у Ильи Воробьева «спрятались» легионеры. Тэйлора Бека изгнали из «Авангарда» как раз за то, что в самые нужные моменты он совсем не помогал команде, и сейчас нападающий подтверждает правоту менеджеров клуба из Балашихи. В четырех матчах на счету канадца только одна голевая передача. Снова исчез Деннис Расмуссен (0 очков, показатель полезности — «0»), зажигает лишь Николай Голдобин, пользуясь тем, что «Барыс» для него является удобным противником.

Из российских ребят резко сдал Николай Кулемин, а ведь вроде бы набрал форму к концу регулярного чемпионата. Сергей Мозякин отметился лишь в первой встрече, затем ушел в тень, а последнюю встречу вообще пропустил. Сказалось и то, что не смог сыграть Андрей Чибисов, но в трех матчах у него «минус 1» и ни одного очка. Уральцы сильней, но опять же это надо подтверждать в каждой встрече. Должны же понимать, что вылет в первом раунде не будет считаться хорошим результатом.

Завершение

В молодежной хоккейной лиге состоялись последние матчи регулярного чемпионата и определились пары плей-офф в Западной конференции. Победителем всего турнира впервые стали московские динамовцы, в заключительной встрече они на своей площадке уничтожили соперника по первому раунду «Атлант» — 9:1. Очень хорошая команда с одним из самых перспективных специалистов в лиге Ярославом Люзенковым. Очень много талантливых ребят, а тройка Луховской — Махрин — Кисаков наводила ужас на соперников. Бело-голубые обошли «Локо», а это многое значит. Там состав даже покруче, но они набрали меньше очков. И если на «Востоке» никто не даст точный прогноз на победителя трех пар из четырех (все-таки «Мамонты Югры» послабей «Толпара», куда сейчас спустят сильных ребят из ВХЛ), то на «Западе» такой интриги нет. Динамовцы встретятся с подмосковным клубом, а в последних двух встречах они забросили в их ворота 14 шайб, «Локо» не заметит питерское «Динамо», которое провело крайне нестабильный сезон.

СКА-1946 может лишь сам себе создать проблемы в серии с «Алмазом», но только в одной, максимум — двух играх. Чуть больше непонятного в паре «Красная армия» — «Спартак». Красно-белые в этом году имеют за плечами несколько по-настоящему крутых побед, но молодежка ЦСКА более ровная по составу, хотя у нее тоже есть проблемы. В этой паре действительно интрига, никто не удивится, если все закончится в пяти матчах (в первом раунде играют до трех побед). На «Западе» МХЛ такая же ситуация, как и в КХЛ. Слишком большое разделение на сильных и слабых. При этом мало кто сомневается, что будущий победитель Кубка Харламова находится в Западной конференции.