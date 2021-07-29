Обзор дня Алексея Шевченко.

Изменения

В «Динамо» все-таки случилась революция. О ней говорили давно, но особенность клуба в том, что ситуация там меняется чуть ли не ежедневно, при этом невозможно угадать, куда качнется маятник. Вдруг выяснилось, что генеральный директор Евгений Кровопусков «попросил» освободить себя от занимаемой должности. С чего он вдруг так решил и почему еще некоторое время назад не помышлял об этом, не сообщается. Его заменил Анатолий Харчук, который последнее время находился все время рядом с клубом, но ничем не руководил. Почему он будет лучше прежнего, тоже непонятно, но откуда-то пошли слухи о «гигантских долгах» хоккейной команды, которые достигают чуть ли не 3 миллиардов рублей. Верить в это нельзя, так как система управления после ухода Андрея Сафронова существенно поменялась, и накопить такие долги самостоятельно было просто невозможно. Был бюджет, больше тратить нельзя, откуда дефицит бюджета?

Убили и чистый фарм-клуб. Перечитываешь пресс-релиз раз за разом, и непонятно, чего именно добиваются в клубе. Да, красногорский проект обходился слишком дорого, на него тратили более 400 миллионов рублей. Можно было сократить траты, сформировав клуб из талантливых воспитанников, которым нужно привыкать ко взрослому хоккею. Сейчас будет какой-то «кластер» в Санкт-Петербурге, и разобраться, почему он лучше, тоже не получается. Понятно лишь, что несколько игроков «Динамо» из Красногорска и Санкт-Петербурга остались без работы в момент, когда клубы уже сформировали составы. Иногда бывает, что перемены в клубе назревают и необходимы, но в данном виде мы увидели лишь результат чьих-то интриг, отчаянной борьбы за власть и право тратить бюджет. Клуб снова погружается в смутные времена.

НХЛ

Первый день после открытия рынка в НХЛ не разочаровал. Уже к утру четверга клубы потратили больше 700 миллионов долларов на сделки. Есть сенсации и в российском сегменте. Так, уже накануне стало понятно, что в «Чикаго» не заинтересованы в Никите Задорове, на него денег не осталось, и защитник был обменян в «Калгари». Но нового контракта по-прежнему нет, хотя у канадцев больше долларов в кошельке. Правда, вряд ли и там дадут Никите столько, сколько он хочет (почти 6 миллионов за сезон). В команде лишь три защитника на односторонних контрактах, а делать Задорова самым высокооплачиваемым игроком обороны нет никакого смысла. Для Никиты этот трейд — существенное понижение, он уходит в клуб, который за последние 11 лет только четыре раза попадал в плей-офф.

Повезло Евгению Дадонову. Его обменяли из унылой «Оттавы», где он был не в своей тарелке (большей частью из-за жестких пандемийных ограничений в Канаде, из-за чего не мог видеться с семьей), в «Вегас», где таких творческих нападающих как раз не хватает. Продолжает путешествие по Северной Америке Дмитрий Куликов. На этот раз он подписал двухлетнее соглашение с «Миннесотой» и получит за это время 4,5 миллиона. По деньгам Куликов упал почти в два раза, но Дмитрий давно уже превратился в защитника третьей пары, так что у него вполне приличные деньги.

Новость про Максима Мамина во «Флориде» — не сенсация. О новом контракте могли объявить только 28 июля. Нападающий получит скромные деньги (меньше миллиона), но односторонний контракт. Потому и поехал за океан.

Матч

Новый главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов провел первый матч, выпустив исключительно российский состав против «Юности» из Минска. Делать выводы об истинной силе команды невозможно, скорее была игровая тренировка. И один из последних тестов для российских игроков, которые, в отличие от легионеров, должны биться в кровь за место в составе. Главный тренер посмотрел в деле на молодежную тройку Дубакин — Ромаев — Овчинников. И снова складывалось впечатление, что хоккеистам нужно все-таки чуть больше старания, если они хотят весь сезон провести в первой команде.

Видимо, тройка Чесалин — Кручинин — Литовченко в новом сезоне будет сосредоточена на разрушении. Но если для последнего это привычная роль, то Евгению и Алексею придется непросто. Впрочем, у Кручинина какой-то хитрый просмотровый контракт, отказаться от него без компенсации клуб сможет даже осенью. А защита новосибирцев была чуть ли не в оптимальном составе, ведь Юрки Йокипакка выбыл на долгий срок. И даже против «Юности» было заметно, что у «Сибири» серьезные проблемы в созидании. Тренеру придется всерьез поработать над этим — либо менеджерам пора искать легионера в защитную линию. К результату матча надо отнестись спокойно. Победа 2:1 приятна, но совершенно ни о чем не говорит. Заметно, что порядка на льду стало больше, хотя и соперник не из тех, что создает большие проблемы.