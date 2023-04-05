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Сегодня, 10:30

Тренер-чемпион остался без работы. Где продолжит карьеру Илья Воробьев?

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Илья Воробьев.
Фото photo.khl.ru
Илья Воробьев.
Фото photo.khl.ru
Илья Воробьев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Ак Барс», «Динамо» или «Лада» — выбор экс-главного тренера «Металлурга» не велик.

Увольнение после финала в прошлом сезоне

Необычная тенденция сложилась на тренерском рынке КХЛ. Без работы остаются два специалиста, которые выходили в финал Кубка Гагарина. И если первый и пока единственный серебряный сезон Дмитрия Квартальнова состоялся семь лет назад, то Илья Воробьев дошел с «Металлургом» до финала в прошлом году. Однако успешный чемпионат-2021/22 и действующее соглашение не уберегли тренера от увольнения. «Магнитка» расторгла контракт по обоюдному согласию и обновит штаб.

На итоговой пресс-конференции, когда руководители «Металлурга» объявили об отставке, Воробьев шутливо ответил о будущих планах: «Пока в течение этого часа планов не придумал. Их нет. Не так давно узнал». Сколько в словах Ильи Петровича иронии, решать вам. Мне известно, что решение об увольнении приняли раньше, и Воробьев получил время на размышление. Как бы то ни было, тренер, руководивший «Металлургом», СКА и сборной России, остался без работы и вышел на рынок свободных агентов.

Илья Воробьев.
Фото photo.khl.ru

Второе пришествие Воробьева в «Магнитку» получилось противоречивым. Лучшее достижение за четыре сезона — выход в финал-2022, который команда умудрилась проиграть ЦСКА, ведя в серии 3-1. Дважды «Металлург» вылетал во вторых раундах от «Авангарда». Однажды не прошел первый круг, споткнувшись с организованным «Барысом» Андрея Скабелки. Клуб неизменно тратил солидные суммы на зарплаты, но спортивные результаты оправдали вложения только в прошлом сезоне.

Увольнение из «Металлурга» — закономерное решение, которое напрашивалось после неудовлетворительной игры в регулярке и плей-офф. Методы тренера перестали работать. За четыре года мы так и не поняли, какой стиль продвигает Воробьев. Нотки комбинационности прослеживались только в прошлом сезоне, до этого «Металлург» играл менее зрелищно, а эпизодами вовсе пассивно и осторожно.

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Что дальше? Воробьев не останется без предложений. Все зависит от желания самого тренера. Захочет ли Илья Петрович рвануть в бой по первому зову или возьмет паузу, уделит время семье и отдохнет от хоккея — известно только ему. Свободных и привлекательных клубов здесь и сейчас немного. Прежде всего, тренер, выигравший два Кубка Гагарина (один как помощник Майка Кинэна, второй как главный) и дважды игравший в финалах, рассмотрит команды соответствующего уровня. Опускать планку не хочется никому.

Из очевидных вариантов вспоминается только «Ак Барс». Казанцы интересовались Воробьевым прошлой весной, но тренер остался в «Магнитке». Зинэтула Билялетдинов расчистил печальное наследие Олега Знарка, вывел команду в финал «Востока», но сомневаюсь, что тренер-ветеран согласится на новый полноценный сезон. Клановая борьба московского «Динамо» наводит смуту на выбор главного тренера. Конкурентом Алексея Кудашова называют Андрея Мартемьянова. Теоретически бело-голубые могут рассмотреть Воробьева, но сомневаюсь, что он пойдет в клуб, который живет по средствам и ставит на внутренний резерв из молодых игроков. С молодежью Илья Петрович работает слабо — это очевидный вывод последних сезонов в «Металлурге».

Илья Воробьев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Время понизить ставку

Выделил бы тольяттинскую «Ладу», которая метит в КХЛ со следующего сезона. С волжанами Воробьева связывают три года игровой карьеры. Долгое время тольяттинский клуб возглавлял Петр Воробьев. С отцом на лавке Илья Петрович начинал тренерский путь в России, когда семейный тандем работал в Ярославле. Не менее кинематографической историей стало бы возвращение потомственного тренера в «Ладу», которую папа приводил к серебряным медалям Суперлиги. Верится, правда, в нее с большим трудом.

За Воробьевым тянется сомнительный шлейф выбора помощников. За четыре сезона в «Металлурге» наставник каждый год пересобирал штаб. Илья Петрович работает главным тренером в КХЛ девять лет, но так и не создал команду ассистентов-единомышленников. Вячеслав Быков делил лавку с Игорем Захаркиным. Короткий отрезок в «Ак Барсе» подтвердил, что Знарок несостоятелен без давнего помощника Харийса Витолиньша. Дмитрию Квартальнову, начиная с ЦСКА, помогал Игорь Горбенко. С трудом представляю, каких ассистентов Воробьев пригласит в новый клуб. За четыре года в «Металлурге» он перепробовал разных тренеров, но стабильное место сохранил только специалист по вратарям Клемен Мохорич, который остался в команде.

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Будущее тренера — обладателя Кубка Гагарина туманно. В «Металлурге» Воробьев оставил много сил и эмоций, чтобы оперативно подхватывать новый клуб. «Магнитка» не обидела тренера рублем. Исключаю вариант погони за щедрым предложением только ради денег. Скорее всего, Илья Петрович возьмет паузу и будет следить за положением коллег на старте следующего чемпионата. От провалов не застрахованы даже тренеры-титаны. Олег Знарок не даст соврать. Воробьеву бессмысленно срываться по первому звонку. Тем более годы в «Металлурге» пошатнули позиции тренера, которого когда-то назначили главным в сборной. Турнир жизни — чемпионат мира-2019 с роскошной дрим-тим — Воробьев проиграл. Как и финал-2022 ЦСКА. Полагаю, самый смелый и разумный выбор — принять команду-середняк и доказать состоятельность с более скромным бюджетом, чем в «Металлурге» и СКА.

Илья Воробьев
Хоккей
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Лада
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 68 50 18 105
2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
9 Спартак 68 28 40 64
10 Куньлунь 68 21 47 49
11 Сочи 68 11 57 32
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 68 41 27 91
2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
7 Адмирал 68 33 35 75
8 Нефтехимик 68 33 35 72
9 Трактор 68 31 37 72
10 Амур 68 30 38 69
11 Барыс 68 27 41 61
Финалы конференций Счет в серии
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 1
1. СКА - ЦСКА
2 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
0 - 0
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 1
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
1. Ак Барс - Авангард
3 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 3
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
5. Ак Барс - Авангард
0 - 0
1 - 1
1/2 финала конференции
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 3
1. ЦСКА - Локомотив
2 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
3 - 2
3. Локомотив - ЦСКА
6 - 2
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 3
5. ЦСКА - Локомотив
0 - 1
6. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
7. ЦСКА - Локомотив
5 - 0
4 - 3
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
1. Авангард - Металлург
2 - 1
2. Авангард - Металлург
4 - 3
3. Металлург - Авангард
2 - 3
4. Металлург - Авангард
1 - 4
4 - 0
Ак Барс - Адмирал
Ак Барс - Адмирал
4 - 2
1. Ак Барс - Адмирал
3 - 2
2. Ак Барс - Адмирал
2 - 1
3. Адмирал - Ак Барс
1 - 0
4. Адмирал - Ак Барс
1 - 2
5. Ак Барс - Адмирал
1 - 2
6. Адмирал - Ак Барс
1 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
1. СКА - Торпедо
2 - 1
2. СКА - Торпедо
5 - 4
3. Торпедо - СКА
0 - 4
4. Торпедо - СКА
3 - 5
4 - 0
1/4 финала конференции
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
4 - 1
1. Авангард - Сибирь
1 - 2
2. Авангард - Сибирь
4 - 1
3. Сибирь - Авангард
3 - 4
4. Сибирь - Авангард
1 - 4
5. Авангард - Сибирь
4 - 3
4 - 1
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
4 - 2
1. Торпедо - Динамо М
1 - 3
2. Торпедо - Динамо М
5 - 2
3. Динамо М - Торпедо
3 - 0
4. Динамо М - Торпедо
4 - 5
5. Торпедо - Динамо М
4 - 3
6. Динамо М - Торпедо
1 - 2
4 - 2
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
4 - 3
1. ЦСКА - Северсталь
5 - 2
2. ЦСКА - Северсталь
2 - 3
3. Северсталь - ЦСКА
5 - 3
4. Северсталь - ЦСКА
3 - 9
5. ЦСКА - Северсталь
4 - 3
6. Северсталь - ЦСКА
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7. ЦСКА - Северсталь
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Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
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1. Автомобилист - Металлург
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Ак Барс - Нефтехимик
Ак Барс - Нефтехимик
4 - 2
1. Ак Барс - Нефтехимик
2 - 3
2. Ак Барс - Нефтехимик
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3. Нефтехимик - Ак Барс
1 - 4
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6. Нефтехимик - Ак Барс
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4 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 2
1. СКА - Динамо Мн
4 - 6
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3. Динамо Мн - СКА
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4 - 2
Локомотив - Витязь
Локомотив - Витязь
4 - 1
1. Локомотив - Витязь
0 - 1
2. Локомотив - Витязь
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3. Витязь - Локомотив
0 - 4
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2 - 3
5. Локомотив - Витязь
2 - 1
4 - 1
Сал. Юлаев - Адмирал
Сал. Юлаев - Адмирал
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Адмирал
1 - 2
2. Сал. Юлаев - Адмирал
5 - 2
3. Адмирал - Сал. Юлаев
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5.04 16:30
Авангард – Ак Барс
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