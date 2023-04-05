Тренер-чемпион остался без работы. Где продолжит карьеру Илья Воробьев?
Увольнение после финала в прошлом сезоне
Необычная тенденция сложилась на тренерском рынке КХЛ. Без работы остаются два специалиста, которые выходили в финал Кубка Гагарина. И если первый и пока единственный серебряный сезон Дмитрия Квартальнова состоялся семь лет назад, то Илья Воробьев дошел с «Металлургом» до финала в прошлом году. Однако успешный чемпионат-2021/22 и действующее соглашение не уберегли тренера от увольнения. «Магнитка» расторгла контракт по обоюдному согласию и обновит штаб.
На итоговой пресс-конференции, когда руководители «Металлурга» объявили об отставке, Воробьев шутливо ответил о будущих планах: «Пока в течение этого часа планов не придумал. Их нет. Не так давно узнал». Сколько в словах Ильи Петровича иронии, решать вам. Мне известно, что решение об увольнении приняли раньше, и Воробьев получил время на размышление. Как бы то ни было, тренер, руководивший «Металлургом», СКА и сборной России, остался без работы и вышел на рынок свободных агентов.
Второе пришествие Воробьева в «Магнитку» получилось противоречивым. Лучшее достижение за четыре сезона — выход в финал-2022, который команда умудрилась проиграть ЦСКА, ведя в серии 3-1. Дважды «Металлург» вылетал во вторых раундах от «Авангарда». Однажды не прошел первый круг, споткнувшись с организованным «Барысом» Андрея Скабелки. Клуб неизменно тратил солидные суммы на зарплаты, но спортивные результаты оправдали вложения только в прошлом сезоне.
Увольнение из «Металлурга» — закономерное решение, которое напрашивалось после неудовлетворительной игры в регулярке и плей-офф. Методы тренера перестали работать. За четыре года мы так и не поняли, какой стиль продвигает Воробьев. Нотки комбинационности прослеживались только в прошлом сезоне, до этого «Металлург» играл менее зрелищно, а эпизодами вовсе пассивно и осторожно.
Что дальше? Воробьев не останется без предложений. Все зависит от желания самого тренера. Захочет ли Илья Петрович рвануть в бой по первому зову или возьмет паузу, уделит время семье и отдохнет от хоккея — известно только ему. Свободных и привлекательных клубов здесь и сейчас немного. Прежде всего, тренер, выигравший два Кубка Гагарина (один как помощник Майка Кинэна, второй как главный) и дважды игравший в финалах, рассмотрит команды соответствующего уровня. Опускать планку не хочется никому.
Из очевидных вариантов вспоминается только «Ак Барс». Казанцы интересовались Воробьевым прошлой весной, но тренер остался в «Магнитке». Зинэтула Билялетдинов расчистил печальное наследие Олега Знарка, вывел команду в финал «Востока», но сомневаюсь, что тренер-ветеран согласится на новый полноценный сезон. Клановая борьба московского «Динамо» наводит смуту на выбор главного тренера. Конкурентом Алексея Кудашова называют Андрея Мартемьянова. Теоретически бело-голубые могут рассмотреть Воробьева, но сомневаюсь, что он пойдет в клуб, который живет по средствам и ставит на внутренний резерв из молодых игроков. С молодежью Илья Петрович работает слабо — это очевидный вывод последних сезонов в «Металлурге».
Время понизить ставку
Выделил бы тольяттинскую «Ладу», которая метит в КХЛ со следующего сезона. С волжанами Воробьева связывают три года игровой карьеры. Долгое время тольяттинский клуб возглавлял Петр Воробьев. С отцом на лавке Илья Петрович начинал тренерский путь в России, когда семейный тандем работал в Ярославле. Не менее кинематографической историей стало бы возвращение потомственного тренера в «Ладу», которую папа приводил к серебряным медалям Суперлиги. Верится, правда, в нее с большим трудом.
За Воробьевым тянется сомнительный шлейф выбора помощников. За четыре сезона в «Металлурге» наставник каждый год пересобирал штаб. Илья Петрович работает главным тренером в КХЛ девять лет, но так и не создал команду ассистентов-единомышленников. Вячеслав Быков делил лавку с Игорем Захаркиным. Короткий отрезок в «Ак Барсе» подтвердил, что Знарок несостоятелен без давнего помощника Харийса Витолиньша. Дмитрию Квартальнову, начиная с ЦСКА, помогал Игорь Горбенко. С трудом представляю, каких ассистентов Воробьев пригласит в новый клуб. За четыре года в «Металлурге» он перепробовал разных тренеров, но стабильное место сохранил только специалист по вратарям Клемен Мохорич, который остался в команде.
Будущее тренера — обладателя Кубка Гагарина туманно. В «Металлурге» Воробьев оставил много сил и эмоций, чтобы оперативно подхватывать новый клуб. «Магнитка» не обидела тренера рублем. Исключаю вариант погони за щедрым предложением только ради денег. Скорее всего, Илья Петрович возьмет паузу и будет следить за положением коллег на старте следующего чемпионата. От провалов не застрахованы даже тренеры-титаны. Олег Знарок не даст соврать. Воробьеву бессмысленно срываться по первому звонку. Тем более годы в «Металлурге» пошатнули позиции тренера, которого когда-то назначили главным в сборной. Турнир жизни — чемпионат мира-2019 с роскошной дрим-тим — Воробьев проиграл. Как и финал-2022 ЦСКА. Полагаю, самый смелый и разумный выбор — принять команду-середняк и доказать состоятельность с более скромным бюджетом, чем в «Металлурге» и СКА.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
|1 - 1
|
Ак Барс - Авангард
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|5.04
|16:30
|
Авангард – Ак Барс
|- : -