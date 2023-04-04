Перебегали, задавили и устроили массовую стычку. СКА сравнял счет в серии с ЦСКА

Питерцы взяли реванш за первое поражение — 2:1.

Кубок Гагарина. Финал Западной конференции

Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Светлаков — 2 (Слепышев, Дитц), 16:17 — 0:1. Зыков — 1 (бол., Ожиганов, Жафяров), 34:31 — 1:1. Воробьев — 3 (Никишин, Хайруллин), 48:39 — 2:1.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (59:12). Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (7+8+15) — 27 (7+7+13). Судьи: Белов, Морозов.

4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12 363 зрителя.

Счет в серии: 1-1.

Выносливость ЦСКА вряд ли может удивлять — о ней уже пора слагать легенды. В первых двух раундах команда Сергея Федорова сыграла максимально возможное количество матчей — 14. При этом в серии с «Локомотивом» одним из преимуществ ярославцев называлась именно свежесть — в первом раунде команда провела на две игры меньше. Но в решающем матче ЦСКА просто уничтожил соперника.

СКА перед финалом Западной конференции отдыхал на целую неделю больше! Но в первой игре москвичи выдержали два овертайма и забили в третьем, выйдя вперед в серии. Проигрывать второй матч подряд дома петербуржцы просто не могли. И начали игру очень активно. Самый опасный момент был у Никиты Гусева, который вышел один на один с Рейдеборном, пустил шайбу под шведским вратарем, но она не попала в ворота.

Перед вторым матчем Роман Ротенберг вернул в состав Михаила Воробьева и самого опытного игрока команды Евгения Кетова. Удивительно, но именно последний не смог вывести шайбу из зоны, чем воспользовался соперник. Правда, обвинять в пропущенном голе стоит не столько Кетова, сколько прозевавших на пятаке Андрея Светлакова защитников.

Хозяева были активнее соперника и давили на него, в том числе с помощью силовых приемов. Практически все игроки СКА играли в тело, и по хитам преимущество петербуржцев было многократным — 22-7.

Подвела гостей невнимательность — арбитры зафиксировали нарушение численного состава у ЦСКА. В большинстве никто не смог вытеснить с пятака Валентина Зыкова, и он подправил шайбу после броска Игоря Ожиганова.

Судьбу матча в итоге решила классная позиционная атака СКА. Дамир Жафяров оставил шайбу Марату Хайруллину, который перевел ее на защитника Александра Никишина. Тот бросил, а Воробьев подставил клюшку. Важно, что все было сделано быстро, и соперник просто не успел расставиться и помешать.

Гостям толком не удался финальный штурм, зато после сирены они устроили потасовку в средней зоне. Даррен Диц схлестнулся с Дмитрием Яшкиным и даже успел провести пару ударов. Кажется, градус эмоций только повышается — в Москве будет еще жарче и интереснее.