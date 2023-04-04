«Магнитка» уволила главного тренера. Заслужил ли Воробьев такое решение?
Теперь уже официально — Илья Воробьев покидает «Металлург» «по соглашению сторон». Есть чувство, что решение по отставке главного тренера было принято эмоционально, без каких-либо размышлений. Да таким оно и было.
Не случайно на пресс-конференции Илья Воробьев с недоумением посмотрел на спортивного директора Сергея Гомоляко, который выставлял плохую оценку всем командам системы. Мол, «Стальные Лисы» вылетели в первом раунде, а «Металлург»...
— Не надо уж так, — прервал его Илья Воробьев. — Мы прошли первый раунд плей-офф. Всем бы командам такие «плохие» сезоны.
И действительно. Магнитогорцы долгое время лидировали в конференции, прошли первый раунд, оступились во втором, пусть и проиграли с унизительным счетом в серии — 0-4 «Авангарду». Главный тренер постоянно вспоминал, что несколько матчей завершились в овертайме. Так что назвать сезон кошмарным ни в коем случае нельзя. Были чемпионаты и хуже.
При этом ошибки признали. Тренер согласился с тем, что слишком рано собрал команду — хоккеисты не успели отдохнуть и подзарядиться. Причем Воробьев старался поднять ребят «на баррикады», но получалось плохо.
Но повод ли это для досрочного увольнения? Совсем нет. Можно было бы кое-что изменить, поменять «сытых» игроков, взять несколько новичков, которых на рынке все равно будет достаточно, и снова штурмовать высоты. Однако владелец команды расстроился, что в этом сезоне не было кубка, хотя он обещал всем огромные премиальные.
Единственную претензию, которую по-настоящему можно предъявить Воробьеву, так это пренебрежение молодыми хоккеистами. Так и не понятно, почему Никита Гребенкин мог здорово играть за «Амур», но не за Магнитогорск. Что значит «здесь бы он не получал столько времени»? А те, кто получал, справились бы? Юров, Канцеров, Гребенкин, Жуков, ребята из ВХЛ Кузнецов и Крохалев, совсем юные Набоков, Козлов и Жуков не получили от тренера ни шанса. Это плохо. Сам же говорил, что у ветеранов «не было огня в глазах», так оставил бы их в запасе, дал возможность тем, у кого полно желания. Что случилось бы? Вошли в плей-офф не с пятого, а с шестого места? То-то и оно.
Не будем пока говорить о новой главе в истории «Металлурга» с новым тренером. Тем более официально его еще не представили, а в нашей жизни всякое бывает. Лучше подумаем о том, долго ли просидит без работы Воробьев.
Специалисты такого уровня нечасто появляются на рынке. Но пока ни у кого нет ответа на вопрос, а хочет ли сам Воробьев продолжать работу. Не просто подписать новый контракт. Сам тренер будет раздавать интервью в ближайшие дни, вероятно, к этому времени он что-то решит для себя.
Не исключено, что Воробьев захочет просто отдохнуть. В конце концов, за прошлый год заработано очень много, есть возможность не думать о будущем. Не превратится ли он в Вячеслава Быкова, который сидит в другой стране, комментирует, но отказывается от любых предложений? Вряд ли, но гарантий нет.
Но если Воробьев до сих азартен, то у него будет два отличных варианта. «Авангард» звал тренера еще до того, как команда переехала в Балашиху. «Ак Барс» интересовался специалистом сразу после отставки Дмитрия Квартальнова.
Но пока Илья Петрович о своих планах не говорил. Но он не похож на человека, который захочет сидеть дома и наблюдать за облаками. Непременно будет давать советы облакам, куда им лететь и как собираться в тучи.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
1 - 1
|1 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|4.04
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -