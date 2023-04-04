«Магнитка» уволила главного тренера. Заслужил ли Воробьев такое решение?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Теперь уже официально — Илья Воробьев покидает «Металлург» «по соглашению сторон». Есть чувство, что решение по отставке главного тренера было принято эмоционально, без каких-либо размышлений. Да таким оно и было.

Не случайно на пресс-конференции Илья Воробьев с недоумением посмотрел на спортивного директора Сергея Гомоляко, который выставлял плохую оценку всем командам системы. Мол, «Стальные Лисы» вылетели в первом раунде, а «Металлург»...

— Не надо уж так, — прервал его Илья Воробьев. — Мы прошли первый раунд плей-офф. Всем бы командам такие «плохие» сезоны.

Илья Воробьев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И действительно. Магнитогорцы долгое время лидировали в конференции, прошли первый раунд, оступились во втором, пусть и проиграли с унизительным счетом в серии — 0-4 «Авангарду». Главный тренер постоянно вспоминал, что несколько матчей завершились в овертайме. Так что назвать сезон кошмарным ни в коем случае нельзя. Были чемпионаты и хуже.

При этом ошибки признали. Тренер согласился с тем, что слишком рано собрал команду — хоккеисты не успели отдохнуть и подзарядиться. Причем Воробьев старался поднять ребят «на баррикады», но получалось плохо.

Но повод ли это для досрочного увольнения? Совсем нет. Можно было бы кое-что изменить, поменять «сытых» игроков, взять несколько новичков, которых на рынке все равно будет достаточно, и снова штурмовать высоты. Однако владелец команды расстроился, что в этом сезоне не было кубка, хотя он обещал всем огромные премиальные.

Единственную претензию, которую по-настоящему можно предъявить Воробьеву, так это пренебрежение молодыми хоккеистами. Так и не понятно, почему Никита Гребенкин мог здорово играть за «Амур», но не за Магнитогорск. Что значит «здесь бы он не получал столько времени»? А те, кто получал, справились бы? Юров, Канцеров, Гребенкин, Жуков, ребята из ВХЛ Кузнецов и Крохалев, совсем юные Набоков, Козлов и Жуков не получили от тренера ни шанса. Это плохо. Сам же говорил, что у ветеранов «не было огня в глазах», так оставил бы их в запасе, дал возможность тем, у кого полно желания. Что случилось бы? Вошли в плей-офф не с пятого, а с шестого места? То-то и оно.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не будем пока говорить о новой главе в истории «Металлурга» с новым тренером. Тем более официально его еще не представили, а в нашей жизни всякое бывает. Лучше подумаем о том, долго ли просидит без работы Воробьев.

Специалисты такого уровня нечасто появляются на рынке. Но пока ни у кого нет ответа на вопрос, а хочет ли сам Воробьев продолжать работу. Не просто подписать новый контракт. Сам тренер будет раздавать интервью в ближайшие дни, вероятно, к этому времени он что-то решит для себя.

Не исключено, что Воробьев захочет просто отдохнуть. В конце концов, за прошлый год заработано очень много, есть возможность не думать о будущем. Не превратится ли он в Вячеслава Быкова, который сидит в другой стране, комментирует, но отказывается от любых предложений? Вряд ли, но гарантий нет.

Но если Воробьев до сих азартен, то у него будет два отличных варианта. «Авангард» звал тренера еще до того, как команда переехала в Балашиху. «Ак Барс» интересовался специалистом сразу после отставки Дмитрия Квартальнова.

Но пока Илья Петрович о своих планах не говорил. Но он не похож на человека, который захочет сидеть дома и наблюдать за облаками. Непременно будет давать советы облакам, куда им лететь и как собираться в тучи.