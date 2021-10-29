Объясняем, почему один из самых богатых клубов КХЛ в ближайшее время не сможет выиграть Кубок Гагарина.

В КХЛ есть 10 клубов, которые могут по максимуму использовать разрешенную регламентом лиги платежную ведомость в 900 миллионов рублей. Все они за годы выступления в лиге как минимум выходили в финал Кубка Гагарина, а семь из них («Ак Барс», «Салават Юлаев», московское «Динамо», «Металлург», СКА, ЦСКА и «Авангард») выигрывали трофей.

Все, кроме одного. «Автомобилист», который спонсирует крупнейшая металлургическая компания страны УГМК, выиграл лишь одну серию плей-офф за всю историю участия в КХЛ. И сейчас нет никаких предпосылок к тому, что в этом сезоне что-то изменится.

Раскол в менеджменте

Максим Рябков добился успеха на посту директора женского баскетбольного клуба УГМК и в 2016 году был назначен на аналогичную должность в «Автомобилисте». Годом ранее генеральным менеджером клуба стал успешно работавший в «Салавате Юлаеве» Олег Гросс. В 2017 году его должность была переименована в спортивного директора. Рябков и Гросс до сих пор продолжают работу в клубе, вот только должность спортивного директора подразумевает под собой куда большую ответственность, чем есть сейчас у Гросса.

По сути, экс-руководитель чемпионского «Салавата» на данный момент выполняет функции консультанта, а все оперативные решения лежат на Рябкове. А его уровень компетенции все же вызывает сомнения. И дело тут даже не в том, что у него нет хоккейного бэкграунда — многие успешные ныне менеджеры сами никогда не играли на профессиональном уровне. Но Рябков не учится на своих ошибках, а некоторые его высказывания вообще вызывают недоумение.

«Зачем нам нужны скауты? Чтобы подписать Шипачева или Шалунова?» — эта фраза, произнесенная директором «Автомобилиста» весной, лучше всего описывает позицию клуба. Действительно, зачем исследовать молодых игроков на юниорских турнирах, просматривать на первый взгляд неприметных парней из «вышки», если можно взять Да Косту или Спунера? Вот только если бы не скауты, возможно, на высшем уровне никогда бы не заиграли форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков и защитник «Трактора» Сергей Телегин. Такое отношение руководства «Авто» к скаутингу ведет к следующей проблеме, которая мешает развитию клуба.

Стефан Да Коста. Фото Global Look Press

Селекция по принципу «хватай все, что блестит»

Стефан Да Коста — классный игрок? Конечно. А Райан Спунер и Шэйн Принс? Бесспорно. А ведь еще есть Сергей Шумаков, Алексей Макеев, Брукс Мэйсек, Станислав Бочаров, Георгий Белоусов. Все это очень техничные и креативные нападающие. Вот только вряд ли все они должны находиться в одной команде — места на всех просто не хватает. В итоге нередка ситуация, когда Бочаров или Белоусов играют в четвертом звене, где должны выходить форварды совсем другого плана.

Нужно было очень постараться, чтобы собрать настолько несбалансированный состав. Ситуацию хоть немного спасают Патрис Кормье и Данил Романцев, но этого недостаточно. Мускулов команде из Екатеринбурга очевидно не хватает.

Всему виной — селекция по простому принципу «хватай все, что блестит». Есть качественный игрок на рынке, так почему его не взять? Конечно, если бы менеджменту «Автомобилиста» удалось весной переманить Шипачева, сейчас бы вы вряд ли читали этот текст. Но Вадим решил остаться в «Динамо». А на деньги, которые давали в «Автомобилисте» лучшему игроку КХЛ, взяли в итоге сыгранную связку из Минска Спунер — Принс. Пока они не слишком впечатляют.

Интересен и трансфер Да Косты, который уже играл за «Автомобилист». Тогда его последний матч за клуб пришелся на пятую игру серии второго раунда с «Салаватом Юлаевым». Французский нападающий в конце первого периода был удален до конца матча, чем фактически подписал приговор своей команде. В прошлом плей-офф Да Коста после отличного выступления в регулярке просто провалился. Если «Автомобилисту» нужно успешно сыграть в регулярном чемпионате, то вопросов нет — француз стабильно выбивает по очку за матч. Но уже не одним сезоном доказано, что он — не кубковый боец. В Екатеринбурге же предпочитают топтаться на собственных граблях.

Еще одним странным решением стало продление контракта весной с вратарем Якубом Коваржем. Его проблемы со здоровьем не были секретом ни для кого, но с Коваржем подписали однолетнее соглашение с зарплатой в 60 миллионов рублей в год. В итоге чех сломался в первой же игре, а «Автомобилист» остался с Дмитрием Шикиным и молодым Владимиром Галкиным. Несмотря на неплохую игру последнего, клуб из Екатеринбурга заинтересован в подписании иностранного вратаря. По информации «СЭ», в «Автомобилисте» рассматривали кандидатуру Матиаса Нидербергера из «Айсберена», но пока никаких договоренностей нет. Коварж же, с которым расторгли контракт, собирается продолжать карьеру в России.

Билл Питерс. Фото ХК «Автомобилист»

Отсутствие стратегии

Что должен был дать «Автомобилисту» главный тренер Билл Питерс? Не уверен, что в самом клубе знают ответ на этот вопрос. Этот специалист заработал себе имя в «Каролине» и «Калгари», но в последние годы прославился только из-за обвинений в расизме от Акима Алиу. В НХЛ после такого он работу не получил бы, и в «Автомобилисте», не без участия Дацюка, прошлой весной сделали выбор в пользу тренера из Канады. Пока результат неутешительный.

В плей-офф «Автомобилист» выбыл в первом раунде — вряд ли руководство могло быть довольно этим. Окей, но может, какие-то игроки выросли за год работы с таким опытным специалистом? Тоже нет. Анатолий Голышев уехал в НХЛ, но предыдущие сезоны были у него успешнее. Трямкин, Василевский, Зборовский, Белоусов остались на том же уровне, в запасе зачастую оставался высокооплачиваемый Арзамасцев. На старте сезона выстрелил Макеев, но он ведь и в «Витязе» был хорош. Можно отметить разве что Щемерова и Жукенова, правда, им уже по 24 года.

У «Автомобилиста» неплохая школа, но в главной команде при Питерсе никто из молодых игроков не получил шанса. Больше всего — семь матчей — сыграл за «Автомобилист» 19-летний защитник Юрий Салов, правда, его среднее игровое время составляет меньше шести минут. Постоянно игравший при предыдущем тренере Мартемьянове защитник Даниил Валитов безвылазно сидит в фарм-клубе, а блиставший в МХЛ форвард Тютяев транзитом через Белоруссию оказался в системе «Детройта» (сейчас играет в АХЛ).

Стратегии развития у «Автомобилиста» нет — есть только нацеленность на сиюминутный результат. Но при нынешнем подходе шансов хотя бы на выход в финал Восточной конференции у екатеринбуржцев минимум.