Герой МЧМ и талантливый центр оказался в Америке на самом дне. Как это случилось?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

В прошлом сезоне Михаил Кравец не попал с «Витязем» в плей-офф, чем немного подпортил себе резюме. Хотя, казалось бы, а что случилось? Подольский клуб часто в восьмерку забирается? Да, в концовке не выдержали заочного противостояния со «Спартаком», бывает. Но ведь за сезон до этого с такими же сложностями в плей-офф попали. Но почему-то летом к тренеру никто не обращался, предложений не было, и он сидел без работы. Хотя за два года в «Витязе» стыдиться ему нечего. В первый год тренер вообще очень сильно удивил своим подходом к работе, умением разговаривать с хоккеистами, создавать такую атмосферу в раздевалке, когда все знают, что с них будут спрашивать, при этом на тренировку ребята приходили с желанием. Кроме того, Кравец, например, после сезона спокойно приходил на прямой эфир в нашу редакцию и отвечал на все вопросы, не прячась. Так было в первом сезоне, так было и после неудачного чемпионата.

Наконец его пригласили в Хабаровск, и, признаться, в успех этого сотрудничества не верилось. Состав у «Амура» весьма средний, а легионеры так вообще не соответствуют уровню турнира. Но команда преобразилась. Да, пока в турнирной таблице это не так заметно, но лишь из-за огромной плотности. У «Амура» уже 21 балл, от «Авангарда» они отстают всего на три пункта. И дальневосточники стали играть в хоккей. Пошли нормальные результаты, при этом иностранцы по-прежнему отбывают номер, но это не так бросается в глаза. Накануне хабаровчане победили в серии буллитов «Йокерит», до этого с сухим счетом переиграли минское «Динамо». Была победа над ЦСКА в Москве, а также три подряд матча с набранными очками на выезде.

В четверг вообще выделились российские тренеры, которых никогда не приглашают в богатые и успешные клубы, предпочитая звать туда «людей с именем» или иностранцев. Но Олег Леонтьев, Андрей Разин и Михаил Кравец показывают, что они ничуть не хуже. Недооценивать их успехи нельзя, более того, мы точно не знаем, как показали бы себя Питерс, Хартли или тот же Марьямяки в Хабаровске, Нижнекамске и Череповце. Может быть, и не стоит искать кого-то за границей, а надо получше посмотреть на наших профессионалов.

Переход

Защитник Яков Рылов подписал контракт с «Автомобилистом». Немного странное решение клуба из Екатеринбурга, ведь у них задача не просто попасть в плей-офф, а добиться какого-то успеха. Не говорю, что Яков — плохой защитник. Он старательный, профессионал, кроме того, у Рылова по-прежнему сохраняется мотивация. Иначе бы он спокойно закончил карьеру сразу после того, как с ним расстался «Спартак». Вопрос тут скорее к екатеринбургскому клубу. Что они хотят сказать этим трансфером? Какую позицию пытаются закрыть игроком? При всех достоинствах Рылова он, к сожалению, стал медленным, и это было заметно даже в «Спартаке». Для численного неравенства у команды Билла Питерса есть Никита Трямкин, Джесси Блэкер, да и Александр Щемеров может принести пользу, весь вопрос в доверии. Требовался домосед? Но есть Захар Арзамасцев, Ефим Гуркин, недавно был подписан Станислав Гареев.

?? Состав хоккейного клуба «Автомобилист» пополнил опытный российский защитник Яков Рылов. С хоккеистом заключён односторонний контракт до конца сезона.https://t.co/wYvSNApzmm pic.twitter.com/ABh60kj3EL — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) October 28, 2021

Понятно, что сделка показалась для клуба выгодной. Наверняка про деньги с агентом Якова разговаривали совсем недолго, а лишний опытный игрок не помешает. Даже если он не будет проходить в состав, то клуб все равно сохраняет место для маневра, может позвать какого-то сильного игрока, если будет возможность, да и деньги на Павла Дацюка по-прежнему остаются. Но клуб должен усиливаться, а не «удлинять скамейку».

Рылов едва не оказался в «Сочи». Уже практически все было решено, но тут у южан появился вариант с Ярославом Дыбленко. Понятно, что команда Андрея Назарова предпочла взять бывшего хоккеиста СКА. И совсем не потому, что у них не было выбора. А Екатеринбург берет игрока. Все это тоже говорит о простой вещи: у Питерса нет никакого плана по выходу из кризиса, как и у менеджеров команды.

Александр Хованов. Фото Getty Images

Падение

Нападающий Александр Хованов переведен в ECHL. Наконец он добрался до Америки после проблем с получением визы, приехал в фарм-клуб «Миннесоты», но там посмотрели на форму хоккеиста, оценили ее и отправили еще ниже по лестнице. Напомним, что проспект «Дикарей» в прошлом сезоне выступал за «Ак Барс», точнее, числился в заявке. В КХЛ его особо не замечали, хотя в начале сезона Александр бился за место в составе команды.

Финалист молодежного чемпионата мира, один из самых талантливых центров страны, которого еще совсем недавно та же «Миннесота» ставила в рейтинге на второе место после Капризова, слишком быстро регрессирует. Причем нельзя сказать, что в этом виноваты посторонние люди. Сам Хованов приложил руку к созданию трудностей для себя. Вряд ли можно кратко описать весь российский этап жизни Александра. Там было слишком много событий. Огромное желание в выставочных матчах, какой-то непонятный конфликт с Дмитрием Квартальновым и удаление всех фотографий с упоминанием «Ак Барса» из Instagram. Требование обмена, разрыв с агентом, примирение с тренером и казанским менеджером, а также ссылка в ВХЛ, из которой он так и не выбрался. Плюс этим летом Хованов пропустил все тренировочные лагеря, а сейчас оказался на самом дне.

Ниже ECHL теперь только SPHL, но эта лига независимая, она не встроена в систему, однако мечта всех игроков турнира — как-нибудь оказаться в ист-косте. Для Хованова это не просто плохой знак. Все для Александра в Северной Америке кончено. Можно забыть о том, чтобы выйти на прежний уровень. Надо дорабатывать контракт с клубом и начинать спортивную жизнь с самого начала. И больше не совершать страшных ошибок.