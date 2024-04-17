Капитан и символ «Динамо» уходит в «Спартак». Скандал или норма?

Защитник Андрей Миронов не договорился с родным клубом по условиям.

Резонансных переходов со скандальным оттенком в КХЛ происходит крайне мало. Один-два в год от силы. В прошлое межсезонье кипели страсти вокруг ухода Арсения Грицюка из «Авангарда» в СКА. Пару лет назад шокировал громкий обмен с участием Александра Никишина — защитник переехал из Москвы в Санкт-Петербург за права на девять игроков. Андрей Миронов не суперзвезда. Но игрок статусный и узнаваемый. Он почти с пеленок играет в «Динамо», если не считать краткой поездки в Северную Америку в систему «Колорадо». Сам по себе уход из родного клуба тянул на сенсацию. Стороны были крайне далеки от компромисса в переговорах по новому контракту. Но «Спартак»?! У меня в голове до сих пор не укладывается такой сценарий. Более преданного динамовца в лиге, чем Миронов, не сыскать. Я так думал еще несколько дней назад.

Как человек слегка консервативных взглядов всегда считал, что Миронов должен всю карьеру провести в родном клубе. Он — единственный, кто не просто является носителем духа, но и причастен к титулам «Динамо» при Олеге Знарке. Без таких людей нельзя строить команду, которая рассчитывает на чемпионство.

У Андрея не все получалось в прошедшем сезоне и особенно в плей-офф, но вот с другими игроками и тренерами команды контракты почему-то продлили, причем с повышением, а с капитаном — нет. Неужели именно его посчитали главным виновником вылета во втором раунде?

Понятно, что всегда существуют расхождения по цифрам. Это нормально. Но такого игрока, как Миронов, нельзя рассматривать только через призму платежной ведомости. Ранее в своей карьере он несколько раз отказывался от более выгодных в финансовом плане вариантов от других клубов. Сейчас к нему проявляли разную степень интереса «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард». Миронова сложно назвать рвачом, считающим каждый рубль. В «Спартаке» менеджмент очень прижимистый и если слегка раскидывается деньгами, то только в бонусной части. Попробуй еще ее выполнить!

Андрей Миронов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Если бы защитник резко начал деградировать, то расставание еще можно было как-то объяснить. Но это далеко не так. В глубине души хотелось, чтобы стороны одумались и вернули все, как было раньше. Жаль, что этот корабль уже уплыл и его не вернуть. «Динамо», кажется, потеряло от ухода своего капитана гораздо больше, чем приобрел «Спартак». Хотя на новом месте Миронова ждут старые друзья и приятели — Вишневский, Чайковски, Зайцев, с которыми он вместе играл раньше. Мотивации и злости у него будет хоть отбавляй. Лучше варианта для перезагрузки не найти.

Динамовский менеджмент может спасти от полной обструкции только возвращение Александра Овечкина. Это фантастика. Или выигрыш чемпионства. Это еще более крупная фантастика. Каждый человек свободен в своем выборе. Но не покидает ощущение, что бело-голубые по собственной воле отдали кусочек сердца. История таких вещей, как правило, не прощает.