Вечный аутсайдер провел плохую селекцию, взял запойного вратаря, но обвинил в плохом старте тренера. Первая отставка в сезоне КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В Хабаровске решили поменять главного тренера, признав ошибку с назначением Владимира Воробьева. Результаты, конечно, плохие. Одна победа в семи матчах, три набранных балла, последнее место во всей лиге. Но поддержать это решение, назвать его справедливым не получается. Начнем с того, что само предложение Воробьеву выглядело, как риск. Потому что за плечами тренера неудачная работа в московском «Динамо», когда клуб впервые в истории КХЛ не сумел выйти в плей-офф. И на этом ведь все. Но раз вы берете такого тренера, то осознаете все риски и должны поддерживать его до конца. Тем более, с таким составом.

Каждый год в Хабаровске говорят, что «теперь-то мы собираем хорошую команду, у нас серьезные задачи», но тяжело относиться к таким разговорам всерьез. И в этом году клуб довольно посредственно поработал на рынке. Посмотрите хотя бы на центральную ось: Зубов, Галузин, Шаров, Кузнецов, да Томашек, набиравший очки в чемпионате Чехии. Не впечатляла и линия защиты, а к вратарю Евгению Аликину привезли Павла Бартошака, про которого известно, что он запойный, пытался покончить жизнь самоубийством и ему запрещен въезд в США. Бери, Воробьев, выходи в восьмерку.

Не будем забывать и про конфликт с Андреем Локтионовым, который отказался ехать в клуб после обмена. «Амур» был прав, настраиваясь получить максимум за забастовщика, но в итоге проиграл. Взял от «Спартака» Кирилла Слепца, хотя за десять дней до этого он был свободным агентом. У форварда был контракт с клубом ВХЛ, «Локомотив» с ним давно расстался и нападающий с удовольствием бы поехал в «Амур» и так.

А ведь красно-белые предлагали Илью Талалуева или Максима Цыплакова. Менеджеры не угадали с нападающим Раданом Ленцом, да и подбор крайних не сказать, чтобы уж очень интересный. Так какие вопросы к Воробьеву, который еще из-за семейных проблем не мог нормально работать в сентябре?

Травма

Защитник Дмитрий Саморуков покинул расположение «Эдмонтона», где идет лагерь новичков. Наш хоккеист сломал челюсть и не сможет теперь работать примерно 6 недель. Тренироваться-то он будет. В «Сочи» Никита Камалов, получивший похожее повреждение, выходил на площадку с неиграющим составом, но он серьезно рисковал своим здоровьем, а в НХЛ к таким подвигам относятся очень плохо, не плей-офф же.

Очень жаль, что Дмитрий потерял возможность пробиться в основной состав «Ойлерз», хотя это осенью у него были очень высокие шансы. Правда, пришлось бы сильно постараться. Напомним, что Саморуков в прошлом сезоне выступал за ЦСКА, но выбыл из строя в середине февраля, получив серьезное повреждение на тренировке. Он не выходил на лед почти семь месяцев, точнее не играл против серьезных соперников, так что ему в любом случае пришлось бы тяжелее всех на сборах. Но, по данным канадских СМИ, Дмитрий был в хорошей форме, готовый биться за место в составе и раздавал оптимистические интервью. Плюс в самом «Эдмонтоне» высоко оценили его действия в турнире КХЛ, а журналисты все время ворчали, что такого игрока могли бы оставить и в НХЛ, учитывая проблемы в обороне.

С одной стороны, шесть недель не так и много. Но Саморуков пропустит важнейший тренировочный лагерь, шанс сыграть в выставочных матчах с клубами НХЛ и возможность показать себя тренерам. Придется опять начинать с АХЛ и ждать своего шанса.

#Oilers d-man Dmitri Samorukov suffered a broken jaw during last night's game vs. Calgary. At this time, surgery is not required but he is expected to be out for six weeks.



Here's to a speedy recovery for Dima. pic.twitter.com/pV5LK4SgS9 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 19, 2021

Всплеск

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов завершает турнир новичков с блестящим показателем — 6 шайб в 3 матчах турнира. В последней встрече против «Детройта» Егор отличился трижды. Закройте глаза на то, что это был неофициальный турнир, команды не сыграны, а задача участников — показать себя тренерам и менеджерам. У Чинахова-то это сделать получилось. И теперь у хоккеиста высокие шансы начать сезон в основном составе «Коламбуса».

К игрокам первого раунда драфта всегда относятся с повышенным уважением, дают первый и второй шансы. И не только потому, что в этом раунде выбираются лучшие. Плохие результаты хоккеиста, выбранного первым — удар по скаутскому отделу любого клуба, там легко могут поменять штат, считая, что люди не справляются. Например, в «Рейнджерс» провал Виталия Кравцова обсуждается очень серьезно. И говорят не об игроке, а о тех, кто настоял на его выборе.

Но просто Егору не будет. Если вы посмотрите на заброшенные шайбы, то увидите, что они все очень похожи. Чинахов свободно получает шайбу, на него не выдвигается никто из защитников и он расстреливает вратаря. То, что у российского форварда отличный бросок, мы знали и до этого. Есть большие сомнения, что в НХЛ он будет получать столько времени на то, чтобы прицелиться. Да и когда начнутся официальные матчи, то на Егора всегда будет выезжать габаритный игрок обороны. Заметьте, что у нашего хоккеиста нет голевых передач. И если вы внимательно посмотрите игры, то увидите, что он как-то без фанатизма играет в обороне или помогает партнерам. Пишу это не для того, чтобы принизить значимость голов Чинахова, а чтобы ожидания от будущего не были слишком завышенными. Ответы на все вопросы даст лагерь команды НХЛ, выставочные матчи. Но шесть шайб точно помогут Чинахову не уехать в «Кливленд» в начале октября.