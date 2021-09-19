Стал известен основной претендент на пост главного тренера «Амура»

Как стало известно «СЭ», Михаил Кравец — основной претендент на пост главного тренера «Амура». Сегодня хабаровский клуб покинул Владимир Воробьев, возглавивший команду в межсезонье.

С 2019 года на протяжении двух лет 57-летний Кравец тренировал «Витязь».

«Амур» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в 7 матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.