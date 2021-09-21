В чемпионате КХЛ появился неожиданный фаворит. Команда, чьей мечтой был первый раунд, может стать грозной силой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Матч

Минские динамовцы приехали к грозному «Трактору» и буквально уничтожили одного из лидеров Восточной конференции — 5:0. Очень уверенные действия на протяжении всего матча, уверенная реализация большинства и не единой серьезной ошибки в обороне. Сейчас уже можно более внимательно присмотреться к команде Крейга Вудкрофта. Тем более игра на Урале — это не единичный всплеск. Минчане побеждали «Ак Барс» — 5:2 и «Локомотив» — 4:2, а три поражения были такими, за которые не стыдно. Первую встречу против московского «Динамо» вынесем за скобки, многие игроки белорусского клуба вообще не понимали, что такое КХЛ, да и все основные были на олимпийской квалификации, им не хватило времени для подготовки к сезону. А «Автомобилисту» и «Салавату Юлаеву» динамовцы уступили с минимальной разницей.

Главная проблема в прошлом сезоне была вратарская. И хотя минчане в плей-офф попали, на последней линии были голкиперы, которые не позволяли рассчитывать ни на что серьезное. Но в этом сезоне произошло нечто странное. Патрик Рыбар провел всего два матча, а потом выбыл из строя. И его потери не заметили. Наоборот, голкипер Алексей Колосов показывает, что наконец в стране появился отличный голкипер. И сейчас нужно просто доверять Алексею, не отправлять в запас только потому, что вылечится иностранец. В Минске не должны повторять ошибок, которые допустили с Иваном Кульбаковым и Дмитрием Мильчаковым. На них демонстративно не рассчитывали, и это отношение погубило парней. Колосов доказывает, что нет смысла вообще тратиться на легионеров.

Отметим тренера. Вудкрофт в свои лучшие годы всегда умел не только работать с иностранцами, но и подтягивать до их уровня местных игроков. Хорошо в клубе поработали на рынке, причем за трансфер Лукаса Бенгтссона, а особенно Мальте Стремвалля можно смело ставить высший балл менеджерам. Но я бы не стал все успехи связывать исключительно с теми, кто не говорит по-русски. Серьезно добавил Роман Горбунов, прилично вырос Илья Усов, очень неплох Владислав Еременко. Если не случится никакого форс-мажора, а команда подойдет в нынешнем составе к плей-офф, то я не завидую сопернику по первому раунду.

Чистка

Андрей Разин решил пойти на жесткие меры, чтобы встряхнуть команду. В список отказов внесены Кирилл Рассказов и Ильдар Шиксатдаров, в фарм-клуб отправлен Артем Чмыхов, но последний в легальной аренде, так что расставаться с ним нет никакого смысла. Но два форварда уже вряд ли сыграют за «Северсталь». И такие меры непонятны, ведь у Разина нет большого выбора хоккеистов. Если убрать двух форвардов, то останутся в основном такие же.

Но самое удивительное в этих расставаниях то, что именно тренер и приглашал хоккеистов. Тот же Рассказов пришел из «Амура», это не какой-то обмен с компенсацией, игроку делали предложения, понимая сильные и слабые стороны. Да и летом Кирилл начинал в первом звене с Адамом Лишкой и Егором Морозовым. Разочарование началось на турнире в Санкт-Петербурге. И хотя игроку еще давали возможность, однако два первых официальных матча убили все доверие. Кирилл неудачно сыграл против СКА, но совсем плохо против Минска. Тогда он провел на льду чуть больше минуты, но успел получить «минус 2», грубо ошибаясь. Разин убрал его в запас, а затем выпустил на встречу с «Амуром». И снова поражение, а форвард закончил с «минусом». Затрясло после неудачного старта, бывает. Но вместо того чтобы как-то успокоить хоккеиста, от него отказываются. И ладно бы Кирилл кому-то всерьез проигрывал в центральной линии. Пожалуй, лишь Йоонас Няттинен вне конкуренции, а остальные ничуть не лучше.

Ильдара Шиксатдарова недавно обменяли из «Нефтехимика», при этом никто Разина не заставлял брать нападающего. Но форварду, который кое-что умеет на уровне КХЛ, выделили лишь три матча, которые он провел в третьем и четвертом звеньях, при посредственном игровом времени. Что-то в характере Разина появилось от Петериса Скудры.

Отставка

Первое увольнение в Высшей хоккейной лиге. Свой пост потерял главный тренер «Дизеля» Евгений Мухин. Для того чтобы разочаровать менеджеров, ему понадобилось всего шесть матчей, в которых команда не одержала ни одной победы, набрав два балла. Смешно тут то, что эти же менеджеры сами выбрали тренера, без какого-то давления извне, а теперь, видите ли, он их подвел. Мухин, напомним, до этого не смог доработать до конца в «Стальных Лисах», предлагая игрокам какие-то совершенно странные тренировки из прошлого, которые не приносили никакой пользы. Тогда помощником в его штабе работал Денис Платонов, и он просто отказывался помогать такому специалисту. В Магнитогорске поняли, что совершили глупость, и отправили Мухина домой.

Этим летом в Пензе очень сильно поменялся состав, пришлось формировать практически новую команду, прошла смена не только тренеров, но и руководства. Однако в таких ситуациях зовут человека, который бы имел опыт строительства коллектива с нуля или выделялся своими идеями, но Евгений Мухин не был замечен ни в первом, ни во втором. Ему прислали из системы московского «Динамо» Максима Махрина и Никиту Луховского. На обоих он сразу поставил крест, хотя они в редких сменах умудрялись набирать какие-то очки, а затем отказался с формулировкой «нет времени их развивать». Так мог сказать лишь тренер, вырастивший с десяток игроков приличного уровня.

Игра «Дизеля» в нынешнем турнире была суетливой, безликой и бесхарактерной, хотя тренер все время говорил о нехватке везения. В Пензе пошли на крайние меры, но, видимо, на руководство клуба надавили, так как запасного варианта не было. Пока функции главного взял на себя Сергей Лопушанский, у которого сохранились менеджерские и административные функции. Совмещать две или три должности будет непросто.