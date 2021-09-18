Обзор дня Алексея Шевченко.

Странный выбор

Никита Гусев может думать о своей игре все в НХЛ, что угодно. Мы, сидя у телевизора, вольны давать любые оценки действиям игрока. Но самый главный показатель того, на каком уровне находится спортсмен — предложение о новом контракте в момент, когда становишься свободным агентом. Российскому нападающему этим летом ни один из клубов НХЛ не предлагал ничего, а перед самым открытием тренировочных лагерей Гусева дали лишь просмотровое соглашение с «Торонто». Его приглашают в клуб, где очень непросто выступать по многим причинам, но самое главное, там вообще нет права на ошибку. При этом канадцы действительно искали на рынке крайнего форварда за невысокую цену. Они делали попытки получить Дамира Жафярова, но тот отказался, прекрасно понимая, что лучше уж совсем не начинать карьеру в НХЛ, чем стартовать с «Кленовых листьев». Потому что после первого матча, в котором нападающий не наберет очков, сразу начнут писать и говорить, что же за игрок приехал к ним на заработки. А тренер клуба очень чувствителен к давлению. И выдержать подобное сможет не каждый.

Трудно понять, почему Гусев согласился поехать в провинцию Онтарио. Видимо, кроме этого не было совсем никаких вариантов. Он говорил, что деньги для него не важны, но если он все-таки пройдет просмотр, то получит совсем незначительную сумму, так как у «Торонто» все плохо с бюджетом. При этом вряд ли он сумеет действительно помочь клубу что-то выиграть. У канадского клуба глобальные сложности с хоккеистами, которые выступают в команде. Да, Никита не хочет в КХЛ, но такое ощущение, что сейчас он просто теряет время.

Победа

«Адмирал» одержал первую победу после возвращения в КХЛ. И это не вызывает большого удивления, как, например, недавний успех «Амура». Команда Александра Андриевского была близка к двум очкам в Магнитогорске, могла рассчитывать на что-то большее в Балашихе, да и в первой встрече в Череповце они уступили лишь в овертайме. Да и Андрей Разин тоже согласен с мнением, что его команда уступила «нормальному коллективу».

Отметим игру вратаря Никиты Серебрякова за клуб из Владивостока. Напомним, что в прошлый раз Никита уезжал с Дальнего Востока не без проблем. После того, как Серебряков стал показывать хороший хоккей, к нему появился интерес из других клубов КХЛ. «Адмирал» владел правами на игрока и предложил ему довольно посредственные условия, которые вратарь не захотел принимать. Началась «война», Серебряков сначала вылетел из состава, а потом устроил забастовку, не подписывая соглашение с клубом. Во Владивостоке решили воспитывать хоккеиста и отклоняли любые предложения команд, даже какие-то самые выгодные. Затем что-то поменялось, Никиту отпустили, но в «Торпедо» по разным причинам он не смог выйти на свой уровень. Какие-то проблески были, но стабильность пропала.

Сейчас Никита снова становится прежним. Конкуренции с Иваном Налимовым практически нет, для меня загадка, почему Иван провел уже три полных матча. Серебряков и против «Авангарда» блистал, и «Северсталь» победил. Если у Андриевского теперь будет голкипер, способный держать в игре, то команда сможет побороться за выход в плей-офф, хотя шансы по-прежнему невелики.

Турнир новичков

В Северной Америке прошли очередные матчи новичков НХЛ. Егор Чинахов отметился дублем во встрече против «Далласа». Очень хорошо, что нападающий забивает, демонстрирует свой бросок, реализовывает моменты. Но, глядя на игру Егора, все равно не покидает мысль, что он пока не слишком вовлечен в командные действия. То есть получил шанс, бросил, попал, но большой вопрос, что он сделал для команды в остальное время. Чаще всего за Егора цепляется глаз в момент, когда он забивает, а это не совсем то, что нужно для НХЛ.

За «Блюз» сыграли Алексей Торопченко и Никита Александров. Бывший форвард «Куньлуня» и в КХЛ проявлял себя эпизодически, а в матче против «Торонто» он попадал на глаза лишь случайно. Александров (он прошлый сезон проводил в Финляндии) выглядел живей, но он выступал в первом звене и появлялся на льду в ключевые моменты. Первый наверняка окажется в фарме и пока он очень далеко находится от НХЛ, Никита пока не выглядит, как игрок топ-9, но все равно гораздо ближе к основе.

Первый матч провел «Вегас», где в лагере сразу у три российских игрока. Несмотря на поражение от «Аризоны» многие хвалят Максима Марушева, бывшего игрока системы «Ак Барса». Павел Дорофеев и защитник Чайка ничем не запомнились. После успешной игры в первой встрече «Торонто» Семена Дер-Аргучинцева перевели в первое звено во встрече с «Блюз», но он уже блистал не так ярко, как накануне. Зато Михаил Абрамов, отправленный во вторую тройку к Павлу Гоголеву, забил в овертайме. Правда, это единственное достижение нападающего за матч. Сын главного тренера «Сибирских Снайперов» проводит уже вторую посредственную игру подряд.