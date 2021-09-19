Чемпиона мира выкинули из «Магнитки» и нацепили ярлык скандалиста. Теперь он второй бомбардир КХЛ

Сергей Плотников зажигает в московском клубе.

Слова вице-президента «Магнитки» Сергея Ласькова в адрес Сергея Плотникова, с которым клуб расторг контракт, напоминали забрасывание камнями собаки, которую ты только что прогнал со двора. Директор «Металлурга» упрекнул форварда в том, что он разлагал атмосферу в коллективе. А вдогонку шокировал не менее громким заявлением. Оказывается, некоторые иностранцы даже отказывались переходить в клуб, где играет Плотников.

Расторжение контракта с любым хоккеистом всегда поддается объяснению. Если не найдутся логичные аргументы, подойдет и классический для селекционных вопросов ответ: «Это бизнес». Только в бизнесе, если он ведется порядочно и открыто, не принято цеплять ярлыки вслед за успешными или неудачными сделками. Журналисты любят Сергея Ласькова за то, что он называет вещи своими именами. Отвечает без купюр и высокомерности. Но история с Плотниковым не красит управленца «Магнитки», даже если причины расставания действительно неигровые. Сразу после расторжения контракта нападающий в интервью «СЭ» признался, что не было переговоров о снижении зарплаты — его просто поставили перед фактом, что в «Металлурге» он больше не нужен.

Большую ошибку «Магнитка» совершила прошлым летом, понадеявшись, что Плотников при чрезмерном доверии справится с ролью лидера на льду. Поведет за собой команду в ключевые отрезки, как это когда-то делала тройка Яна Коваржа. Ради этого «Металлург» выменял форварда из СКА транзитом через «Амур». Зарплата при этом осталась прежняя — 75 миллионов рублей в год.

«Магнитка» сама пострадала от завышенных ожиданий от Плотникова. К работоспособности и бойцовским качествам Сергея нет вопросов. Только от него, как форварда первого звена с солидным контрактом, ждали прежде всего голов и передач. Лидерские функции Плотников не потянул, несмотря на то что в регулярке набрал больше всех очков. Нападающему не хватало стабильности. Осталась в памяти его безголевая серия из 16 матчей, а в полуфинале «Востока» «Авангард» выключил Плотникова и все его звено. Сергей набрал очки только в одной игре из шести и запомнился неоправданными удалениями.

Долго без работы чемпион мира не сидел. ЦСКА пригласил Плотникова на меньшие деньги (45 миллионов) — что логично, ведь хоккеист получил отступные от «Металлурга». Сергей — не премьер армейцев, а лишь один из солистов. Пока что вложения нападающий оправдывает сполна. За восемь матчей Плотников набрал 11 (6+5) очков — это второй результат в лиге после короля КХЛ Вадима Шипачева. Не мешает феерить даже ротация игровых сочетаний.

ЦСКА обыграл «Спартак» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ ??



Главным героем встречи стал Сергей Плотников, который оформил хет-трик. pic.twitter.com/y2cZS60wUs — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 16, 2021

На Сергея в новой команде приятно посмотреть. Невероятная самоотдача, нацеленность на ворота — все в лучших традициях форварда, который пару лет назад претендовал на место в составе сборной. Никогда не сомневался в мастерстве и характере Плотникова. Вопрос только в том, как его встроить в систему, чтобы извлечь максимальную пользу. По первым матчам регулярки тренеры ЦСКА нашли на него ответ.

Плотникову в июне исполнился 31 год. Сомневаюсь, что в этом возрасте человек способен изменить характер и поведенческие манеры. Неконтролируемые эмоции — проблема Сергея, которую не стали терпеть в «Металлурге». Соглашусь с Ласьковым, что клуб сам виноват, что не смог заставить Сергея вести себя правильно. Питерский десант, призванный Ильей Воробьевым помочь вернуть в Магнитогорск Кубок Гагарина, находился если не в элитарном положении, то точно обладал привилегиями. Что не устраивало остальной костяк команды. Недаром в знаменитый конфликт в самолете вляпались именно Николай Прохоркин, которого, к слову, обменяли в «Авангард», и Плотников.

Воротить нос в ЦСКА ни Плотникову, ни другим игрокам не представляется возможным. Перелеты москвичей проходят спокойно, а иностранцы не выглядят зашуганными и оскорбленными. Велик авторитет главного тренера Сергея Федорова, который не потерпит токсичных мыслей в коллективе. Равно как и капитан команды Сергей Андронов, и президент клуба Игорь Есмантович. Церемониться с хоккеистом, который вносит разброд в команду, точно не будут. А Плотников и не дает поводов для этого. Так что ЦСКА усилился качественным форвардом, который поможет армейцам биться за высокие места, если не возникнут проблемы с дисциплиной.