Русские новички начали сезон в НХЛ. Смогут ли они пробиться наверх?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Кризис

«Сибирь» потерпела очередное поражение, не слишком-то обращайте внимание на боевой счет — 4:5. Московские динамовцы, забросив пятую шайбу, начали собираться на самолет, чтобы лететь домой, и немного не учли, что сирена еще не прозвучала. Не разделяю оптимизма по поводу концовки встречи. Если бы удалось сравнять счет, то еще можно было бы о чем-то говорить, но команда после своего рывка ничего не получила. У «Сибири» одна победа в шести встречах, три набранных очка и пока полное непонимание, что будет дальше.

Почему же такие неприятности у тех, кто летом оставлял очень приятное впечатление? Что случилось с командой, в которой тренер старается играть в умный хоккей? И что будет дальше? Андрея Мартемьянова очень серьезно подвели травмы игроков. Выбыл Юрки Йокипакка, затем еще два защитника, а также лучший форвард Никита Шашков. «Сибирь» — не СКА или «Авангард», где потеря трех-четырех человек, может быть, не сильно и сказалась бы на результатах. В Новосибирске ограниченный выбор хоккеистов, там даже нет никого в Высшей лиге, кто мог бы срочно приехать и заткнуть дыры.

К тому же в клубе снова, кажется, не угадали с иностранцами. И тут вина не только менеджеров, но и тренера. С первыми-то поговорить не удалось, а Мартемьянов очень хорошо отзывался об Антоне Ведине и Нике Шоре, считал, что они очень сильно помогут команде. Сейчас у Ведина 0 очков в четырех матчах, Ник выглядит чуть лучше, но точно не является ключевым игроком. При этом в клубе негативно относились к возможному возвращению Эрика О'Делла, с облегчением разорвав с ним контракт. И Эрик в «Динамо» — один из самых напористых форвардов.

Но ничего катастрофического в игре команды не видно. Исполнители подводят, но сам стиль понятный, и он должен приносить результат. Будет странно, если виноватым сделают тренера, как случалось в прошлые годы. Отставки специалистов и прежде были по натянутым причинам, но сейчас очевидно, что пострадать должен кто угодно, но только не тренер.

СУМАСШЕДШАЯ «СИБИРЬ»! До чуда нашей команде не хватило одного гола!



Отыгрались с 0:5 до 4:5!



Спасибо всем, кто продолжает верить! Встречаемся в понедельник! pic.twitter.com/rvfXEx0amv — Hockey Club Sibir (@hcsibir) September 16, 2021

Серии

«Динамо» и «Салават Юлаев» установили личный рекорд по количеству побед со старта чемпионата. Оба клуба провели по шесть матчей и очков не теряли. Рядом с бело-голубыми вообще никого нет. Отстали ЦСКА, СКА, а «Локомотив» с комфортом разместился вне зоны плей-офф. Конечно, после шести игр не создашь большой отрыв, но результаты все равно впечатляют. Команда Алексея Кудашова без потерь проехала Дальний Восток и Сибирь, а это сложное испытание для любого клуба. Плюс теперь бело-голубым уже не нужно будет отправляться в такие длительные путешествия, и это скажется в дальнейшем.

При всей неразберихе, что происходит в офисе клуба, Кудашов показал, насколько он хороший тренер, прямо сейчас — сильнейший в стране. Конечно, результат делается на льду, но хоккеисты не смогли бы показывать такую игру, если в раздевалке все плохо. Результаты команды позволяют спокойно вздохнуть и молодому генеральному менеджеру Алексею Сопину. Шесть побед избавляют его от необходимости судорожно искать легионеров, можно все тщательно обдумать, торговаться. «Динамо» и играет так, что приятно смотреть, а это иногда гораздо важней побед.

Уфимцы же в лидерах потому, что у них наконец появилось второе звено. Тройка Шмелев — Кадейкин — Кулемин выжигает даже тогда, когда иностранцы берут паузу. Плюс с приходом Динара Хафизуллина более спокойной стала оборона. Даже Филип Ларсен стал играть иначе, не бежит вперед с ущербом для своих ворот. В списке травмированных Родион Амиров, раньше предполагалось, что он займет место в первом или втором звене, но теперь у него есть место лишь в третьей тройке, без большинства. И никто не поймет Лямся (да и он себе не враг), если тренер начнет разбивать сочетания, которые приносят результат.

Надолго ли клубы заняли места в верхней части таблицы? У «Динамо» отличный календарь, до начала октября ничего сложного. Да, «Торпедо» на выезде и «Спартак» дома, но согласитесь, что это можно пережить. У башкирского клуба серьезные испытания начнутся уже через неделю. СКА, «Локомотив», «Автомобилист», а сразу после матча с «Сибирью» — «Зеленое дерби». Посмотрим, как будет выглядеть команда 4 октября.

Угнали тачку и два очка ?



А теперь — домой! pic.twitter.com/vKwYcdUHbw — HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 16, 2021

Матч

В Траверс-Сити начался турнир новичков НХЛ. Накануне состоялся, пожалуй, самый русский матч. Егор Чинахов из «Коламбуса» вышел на лед против русского «Торонто» с Михаилом Абрамовым, Павлом Гоголевым и Семеном Дер-Аргучинцевым. Решение об отъезде Егора в Северную Америку выглядело спорным. Да, он был выбран в первом раунде драфта, но все-таки в российской лиге провел лишь один сезон. Однако причина теперь известна. В «Авангарде» отнеслись к хоккеисту с пренебрежением и дали понять, что он может ехать куда угодно, никто в форварде не заинтересован. У Чинахова и не было другого выхода, кроме как отправиться за океан.

Впечатление от его игры неоднозначное. Он находился на площадке, когда соперник забросил первые две шайбы. И хотя они случались не из-за его ошибок, смущало, что Чинахов не проявлял должного усердия, чтобы вернуться в оборону. Если бы форвард бежал назад быстрей, то ничего бы не изменилось, но за океаном ценится усердие, даже бессмысленное. Зато Чинахов забил, сравнял счет в игре, где «Коламбус» уступал 1:3 (потом выиграл в овертайме), то есть со своей работой справился. Но пока незаметно, что Чинахов выделяется, а в его команде были хоккеисты, чьи действия приковывали взгляд.

Что касается ребят из канадского клуба, то выделялся лишь Семен Дер-Аргучинцев. Он и забил, был ключевым игроком встречи, практически в каждой смене старался проявить себя. Но при этом Семен должен понимать, что шансы на выступления за первую команду у него чуть выше минимальных. Он не слишком габаритный, и это основная проблема. Плюс у «Кленовых листьев» нет места в первых трех звеньях, а в четвертом Семен не нужен. Непонятно, что он делает за океаном, в КХЛ хоккеист очень нравился, и он чем-то напоминает Виталия Абрамова, который потратил много времени на бессмысленные попытки что-то кому-то доказать.

Павел Гоголев существенно подсел к концу матча, а Михаил Абрамов в этой встрече разочаровал. Вроде бы играл в первом звене, но чтобы увидеть его на льду, нужно было постараться.