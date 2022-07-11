«Выяснил, кто мне угрожает. Какой-то смешарик — маленький, худенький». Большое интервью влиятельного хоккейного агента

Алеша Пилко — о своих клиентах и переговорах с клубами КХЛ.

Словенец Алеша Пилко — один из самых влиятельных агентов КХЛ. Если качественный иностранец едет в нашу лигу, то 90 процентов, что его везет Пилко. В интервью «СЭ» агент рассказал о дальнейшей судьбе множества своих клиентов, сложностях в переговорах с клубами и отношении к его работе на Западе.

Вопрос с Федотовым можно было решить заранее

— Самой горячей темой последних недель стал призыв бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова в армию. Ваш игрок мог бы оказаться на его месте?

— Эта тема возникла не вчера и не сегодня. Федотов не первый и не последний спортсмен, оказавшийся в такой ситуации. Наверное, вопрос можно было решить заранее. Если бы подобная ситуация возникла с своим клиентом, то я уверен, что смог бы разрулить ее до того, как она достигла бы крайней точки.

Сейчас в западной прессе пишут, что в России творится полный беспорядок, людей забирают в армию, хватая их прямо на улицах, и такое может случиться с любым человеком. Мне звонят мои иностранные клиенты и волнуются: а с нами все будет хорошо?

— Им чего беспокоиться, кто же заберет Рида Буше в Северный флот?

— Давайте вспомним тему, которая была чуть раньше. Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер в феврале задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками и отправили в тюрьму. Это случилось незадолго до начала спецоперации на Украине. Западные СМИ перекрутили этот вопрос и пишут то, что им выгодно. Будто бы ее забрали из-за политики и того, что она американка. Но назовите хоть одну страну мира, в которой у тебя в рюкзаке за спиной найдут марихуану и спросят: почему ты взял с собой ее так мало? Надо было больше.

— Представители СМИ сознательно уводят публику от сути вопроса?

— Было много проблем со шведскими и финскими журналистами, обвиняющими меня в том, что я поддерживаю КХЛ, оставляю там старых игроков и зову туда новых. Люди просто переворачивают ситуацию с ног на голову. Есть выражение про стакан. Для них он всегда пустой, что бы ни случилось. То же самое касается дела Федотова. Раз его забрали в армию, то причина для этого была. Ведь так?

— В вашей родной Словении такая ситуация исключена?

— Да, у нас профессиональная армия, куда идут только по собственному желанию. Даже не знаю, сколько там солдат. Наверное, человек пятнадцать для парадов.

Иван Федотов. Фото photo.khl.ru

— Насколько тяжелее вам стало уговаривать игроков ехать в клубы КХЛ в нынешнее межсезонье, ведь это даже не вопрос денег?

— Раньше я знал игрока, понимал, в какую команду надо звонить, и представлял его цену на этом рынке. Все было достаточно просто, и сделки закрывались легко. Сейчас у хоккеиста, который раздумывает о продолжении карьеры в КХЛ, в голове мысль о том, что если для него все сложится идеально, то он поедет. Я ищу варианты, звоню и дальше свожу игроков с клубами.

— Люди боятся ехать?

— И да и нет. Они не боятся ехать в Россию, поскольку я тут давно работаю и мне доверяют. В первую очередь игроки опасаются реакции, которая их ждет дома.

— Имеете в виду давление и угрозы в адрес родных?

— Вы не представляете, сколько мне приходится тратить времени на посторонних людей, которые до нас пытаются докопаться. Хочется, чтобы они отошли в сторону и не мешали нам делать то, что мы хотим. У меня и одного игрока в личных сообщениях в соцсетях была огромная переписка с одним человеком. Я попытался через аккаунт и почту выяснить, кто нам пытается угрожать. А там какой-то смешарик — маленький, худенький. При этом он пишет такие слова, столько гадостей с переходом на личности. При встрече я бы легко его взял за шкирку и из шкуры вытряхнул. Но мне даже было стыдно писать ему что-то резкое в ответ. Не хочу опускаться на его уровень.

— Совсем недавно произошел случай с латвийским нападающим Миксом Индрашисом, который, оказавшись под давлением, стал публично отказываться от уже заключенного контракта со «Спартаком». Есть уверенность, что ваши игроки не сделают то же самое и в последний момент не откажутся от приезда в Россию?

— Отвечать на сто процентов за самих игроков мне тяжело. Но я со своей стороны сделаю все, чтобы те, кто подписал контракты с российскими клубами, сюда приехали.

— Шведские игроки согласятся приехать, например Рейдеборн?

— Четыре моих шведа — железобетонно. Рейдеборн прилетит в Москву 20 июля. Кроме него, вратарь «Автомобилиста» Маттссон и еще два игрока, о контрактах которых официально объявят на днях. Передаю привет шведской прессе, которой я обещал подписать пять человек. Еще одного найду.

Топ-состав нужен к февралю

— Менеджеры жалуются, что в это межсезонье выбор игроков скромный. Что-то может измениться после открытия рынка свободных агентов в НХЛ?

— Деньги у больших клубов для усиления позиций в топ-6 нападения остались. Менеджмент понимает, что нет смысла сейчас тратить средства на средних игроков, которые с этой ролью не справятся. Тут есть два варианта. У меня есть список тех, кто колеблется и кому я буду звонить после 13-14 июля. Один-два сильных кандидата точно появятся. Дальше надо ждать октября. Я уверен, что люди, ранее игравшие за одни суммы, а сейчас получающие в три-четыре раза меньше где-то в Европе, все равно возьмут телефон и наберут мне, попросят найти вариант с условиями получше.

— Если прямо сейчас клубы оставят свободные места в составе, зарезервировав деньги, то в этом нет ничего страшного?

— Все хотят окончательно определиться с игроками к началу первого сбора. Но иметь топ-состав надо к февралю, когда начинается главная часть сезона. Правильно? Если человек, имеющий игровую практику, приедет в ноябре, то это нормально. В идеальных условиях хочется получить все и сразу, чтобы новичок прошел сборы и предсезонку со всеми. Но это история прошлого сезона. В нынешней ситуации рассчитывать на самый лучший вариант уже нельзя. Когда положение дел в мире резко меняется, то нужен не самый сильный и умный, а тот, кто быстрее всего адаптируется. Хоккея это тоже касается.

— В слухах мелькали фамилии Куина, Янковски, Петана. Есть шанс, что кто-то из них доедет до КХЛ?

— Янковски — лучший друг защитника Гилмора. Они даже дом снимают вместе. Определенный разговор идет, но Янковски сказал, что в предстоящем сезоне еще попробует закрепиться в НХЛ. Отец Петана — словенец.

— Вы, как словенцы, должны найти общий язык.

— Мы общаемся. Насчет Куина скажу, что он отказался от очень хорошего контракта в России сроком на два года. Это было два месяца назад, когда в КХЛ вообще мало кто ехал. Сегодня у него есть предложение от другого клуба. Я считаю, что для него это очень хороший вариант. Деньги чуть пониже, чем раньше, но город поспокойнее и иностранцам побольше нравится. Пытаюсь Куина уговорить.

— Лучший бомбардир АХЛ Потуральски может приехать?

— С ним непосредственно работает Шуми Бабаев. Игрок чего-то ждет, не решается. Жена была у него беременная. Иногда мы смотрим на хоккеистов, давно выступающих в АХЛ, и удивляемся, почему они не хотят поехать в Европу. Оказывается, эти ребята из семей миллионеров и играют в хоккей в свое удовольствие, ничего не желая менять. Такой человек оканчивает хороший университет, несколько лет выступает на взрослом уровне и потом идет в семейный бизнес. Было четыре-пять вариантов с игроками, которых я очень хотел привезти в КХЛ. Но потом мои ребята рассказали, что те не поедут, поскольку у них отцы — серьезные люди в других сферах.

— Роб Клинкхаммер тоже из богатой семьи.

— Все зависит от человека. Самое худшее, что может для него быть, — зона комфорта, о чем я ранее уже говорил. Кто-то хочет постоянно рваться вперед, а другого устраивает текущая ситуация, и для него все нормально.

Марк Янковски. Фото Global Look Press

— Вопрос о вашей агентской философии. На одного игрока претендуют «Металлург» и «Салават Юлаев», причем Уфа дает ему больше денег. Почему вы все равно сначала будете смотреть в сторону «Магнитки»?

— Я всегда смотрю на карьеру игрока в целом, а не на один контракт. Всем, кто приезжает в КХЛ, говорю одно и то же. Вы здесь будете зарабатывать деньги по методу «марафона», а не «спринта». Надо идти вперед шаг за шагом. Идеальный пример для понимания ситуации — Корбэн Найт. Но самым главным все равно остается вопрос адаптации игроков. Если в команде уже есть несколько канадцев, которые раньше где-то могли пересекаться, даже выступать вместе, то смотрю именно в этом направлении.

— Адаптация имеет большое значение даже для игрока хорошего уровня?

— В КХЛ самые важные для нового хоккеиста — первые двадцать игр. Я об этом всем говорю. Главное, чтобы тебя быстро не уволили. Дальше придется проще. У меня была ситуация с Брайаном О'Ниллом, у которого были предложения от «Барыса» и «Йокерита». Разница в деньгах очень приличная. Но я настаивал на том, что надо ехать в Хельсинки, хотя там дают меньше.

В «Барысе» на ведущих ролях были Боченски, Бойд и Доус, поэтому лучше туда не переходить. После 17 игр в «Йокерите» у О'Нилла всего две голевые передачи. И на следующий матч его все равно ставят! Любой российский клуб, который платит игроку 800 тысяч долларов в год, уже давно бы попросил его выход. Сказали бы мне «забирай» уже после девятого матча. «Йокерит» вытерпел, пережил адаптацию и в итоге получил себе топового игрока на несколько сезонов.

— В России это совершенно невозможно?

— Иногда бывает. Сначала не пошла игра у Джордана Уила в «Ак Барсе» при Квартальнове. Но за 36 игр он в итоге набрал 30 очков.

— Удивились, что в Казани от него так легко отказались?

— Уила брали под Квартальнова, но после этого сезона в клубе поменялась философия. Зачем оставаться? Надо идти туда, где ты нужен.

— Поклонники «Динамо» переживают, что команда в последнее время понесла репутационные потери и с уходом лидеров превращается в середняка. Почему вы спокойно согласились на переход Уила?

— В «Динамо» Уил едет вместе со своим другом, с которым играл в олимпийской сборной Канады.

— Это же Эрик О'Делл?

— Не мой игрок, не буду комментировать. От меня в «Динамо» едет еще один очень сильный нападающий. Уже получается целое звено.

— Гилмор тоже туда переходит?

— На сегодняшний день он игрок ЦСКА, и я опровергаю информацию о том, что он договорился с «Динамо». Может, в дальнейшем ситуация изменится. Время покажет. Но пока дело обстоит именно так.

— Линдберг не вернулся в «Динамо» из-за давления на родине?

— Давайте скажу так: я буду очень удивлен, если на «ВТБ Арене» не увижу Линдберга.

— По ходу нынешнего сезона?

— Или в следующем. Но лучше по ходу.

Найт сначала не хотел ехать в Россию

— В Уфе переживают, почему вы до сих пор не привезли в «Салават» ни одного легионера. Правда, что руководство клуба обиделось на вас, поскольку Найт и Буше подписали контракты с «Авангардом»?

— Что значит «обиделось»? Я отвез своих парней туда, где они раньше были и выигрывали Кубок Гагарина. Если хоккеист и клуб, в котором он уже выступал, хотят продолжать сотрудничество, этот вариант для меня становится основным. Зачем ломать то, что работало? Ситуация по Буше была сложной, но Алексей Волков сработал как надо. Он позвонил и сказал, что ждет и они готовы пойти на выполнение всех мелочей, которые требовались.

Сейчас мы живем в другое время, чем раньше. Клубы, хотевшие видеть у себя Найта, все знали. Вот его телефон, звоните, связывайтесь со мной, вместе обсуждаем, но свою судьбу он будет решать сам. Корбэн — парень со специфическим взглядом на определенные вещи. Сначала он вообще не хотел ехать в Россию.

— Как вы его уговорили?

— Со временем. Оно все лечит. Говорили, что я нагнетаю ситуацию и хочу, чтобы их подписали только вдвоем с Буше. Но это они сами поговорили друг с другом и сказали мне, что хотят играть вместе.

Корбэн Найт. Фото photo.khl.ru

— «Салавату» следует кого-то ждать?

— Я стараюсь, предлагаю. Деньги и желание у клуба есть. Там работают. Если бы в Омске сказали, что чего-то не могут или не хотят сделать относительно Найта с Буше, то они оказались бы в Уфе. В это непростое время лучше вернуться туда, где многие люди нам известны, — именно так мне оба сказали. Никто не знает, что может случиться завтра.

— К Найту и Буше был большой интерес со стороны СКА. Почему петербуржцами не удалось с вами договориться?

— Ничего необычного не произошло. Если взять платежные ведомости СКА и «Авангарда», то видно, что у Петербурга оставалось мало места под потолком, у Омска — очень много. Спортивная жизнь коротка, и у каждого из этих двух игроков осталось три-четыре сезона в карьере, поэтому надо брать максимум. Разница в предложениях клубов была приличной.

— У вас с Волковым особые отношения: то все идет замечательно, то не очень. Год назад такого хорошего контакта между вами не было.

— Подождите, у меня в «Авангарде» были Найт и Цегларик.

— И все.

— Сейчас еще плюс один.

— Все споры у вас не более чем деловые моменты?

— Да. Никакой вражды не было. Нормально все. Два вратаря всегда договорятся между собой.

Вратарь — самая сложная тема

— Вы когда-то были не самым удачливым вратарем в Словении. Кто подтолкнул в агентский бизнес и как туда попасть?

— Я работал на ССМ, и у меня был свой футбольный магазин — форма, Nike, Adidas и так далее. Мне тогда было года 23. Смотрел тогда на большие контракты игроков со стороны и думал, как это им просто дается. В действительности работа агента очень сложная, и осуществить успешную сделку сразу невозможно.

Однажды нападающий Роберт Саболич со мной советовался, что ему делать. Мне удалось вытащить его из словацкого «Попрада» в Германию, и дальше дело пошло. Стали обращаться другие словенцы, просили помочь. Я познакомился с одним человеком, когда занимался контрактом Саболича, и это позволило мне работать в этом направлении.

— Вы не хотели стать агентом и все вышло случайно?

— Почему? Я хотел. Но для этого бизнеса не существует школы, в которой всему можно научиться. Ты идешь работать на топ-агента, находишься рядом с ним, учишься, он тебя за руку водит, со всеми знакомит, потом поручает какие-то дела, и постепенно сам вырастаешь. Генеральные менеджеры находятся в более комфортных условиях, и если что-то у игрока идет не так, то они сразу идут к агенту и хотят изменений.

— С кем сложнее всего вести переговоры в КХЛ?

— Для человека это будет очень большой комплимент. Испытываю большое уважение к Олегу Гроссу. У нас с ним пару лет назад произошла одна ситуация. Звоню ему и говорю, что если бы все были такими же менеджерами, как он, то я остался бы голодным.

— Защитник Эберт был должен оказаться в другой команде. Почему он перешел в «Автомобилист»?

— Им сразу заинтересовались два топ-клуба. Потом очень хорошее предложение ему сделала команда не из России, и мы долго думали, что выбрать. Эберт находился в шаге от того, чтобы подписать контракт в Швейцарии. Затем что-то поменялось у него дома, и он принял решение все-таки отправиться в Россию.

Ник Эберт. Фото Global Look Press

— У вас после ухода Паскуале и Буше остались хорошие отношения с руководством «Локомотива»?

— Мне оттуда звонят, общаемся. Паскуале провел не самый лучший сезон. Но это только один год, причем два месяца он играл со сломанным пальцем на руке, в которой держит клюшку. Эдди мог отойти в сторону и сказать, что, пока не вылечится, выходить на лед не будет. Он же говорил, что это его клуб и ему надо играть, поскольку дела у команды идут плохо. Паскуале бился до конца. И не забывайте, что год назад его признали лучшим вратарем КХЛ.

— И все равно в Ярославле им были очень недовольны.

— То же самое было с Лайпсиком в ЦСКА, и что потом с ним стало в «Металлурге»? Но при этом мы сейчас говорим не про клуб.

— Про тренера. Правда, что в «Магнитке» появится еще один канадский нападающий?

— Я ищу вариант. Этот игрок должен быть не хуже тех, кто уже есть в команде.

— Был вопрос от одного болельщика, который обеспокоился тем, что в одной соцсети нападающий Майе убрал упоминание о своем статусе действующего игрока «Металлурга».

— Ничего не произошло, он что-то менял в настройках. На днях Майе отправил паспорт для получения российской визы нашей девушке, которая занимается оформлением этих вопросов.

— В минском «Динамо» работает ваш тренер Крэйг Вудкрофт и обычно играет много ваших игроков.

— Если я в КХЛ единственный агент, кто хорошо говорит по-английски, это не значит, что Вудкрофт — мой тренер.

— У вас же хорошие отношения с ним?

— То же самое было и с Хартли. Когда хоккеисты не играют, то он набирает меня и 40 минут объясняет, что мои клиенты — худшие в лиге, зачем я их вообще ему привез, пусть они едут в Германию.

— Стоит ли кого-то из ваших игроков ждать в Минске?

— Обязательно. Работаем очень серьезно. Сейчас есть игроки, готовые туда ехать, но они там не нужны. Рынок в этом году не такой, как был раньше. Следует ждать игроков, которые уже выступали в КХЛ и все здесь знают. И если до этого от какого-то хоккеиста отказывались, говоря, что он по определенным причинам не подходит, то теперь надо поменять свою точку зрения.

— Спунер хотел вернуться именно в «Динамо»?

— Ему предлагали в два раза больше денег в России, но он женился и решил вернуться туда, где ему нравится. У этого парня в финансовом плане все хорошо. Он играет в хоккей просто потому, что очень это дело любит.

— Вратари нужны многим клубам: «Авангарду», «Трактору», «Ак Барсу». Реально ли привезти сейчас голкипера хорошего уровня?

— Вратарь — самая сложная тема. В прошлом году я очень много посмотрел матчей АХЛ и понимаю, что статистика, на которую обращаешь внимание, вообще ничего там не значит. Оборона может быть как швейцарский сыр, голкипер пропускает по три — три с половиной шайбы за игру, но при этом он стоит на голове и делает все возможное. Про конкретного человека должен что-то понимать тренер вратарей, необходимо знать его историю, прежде чем сделать выбор. Я не хочу этим заниматься, поскольку очень рискованно. От решения генерального менеджера подписать контракт с таким игроком зависит его собственная судьба, и через год он, может, уже не будет работать в своей должности.

— Что же тогда делать?

— В ноябре можно подписать вратаря и решить вопрос. Кто-то точно будет пытаться забрать Джереми Смита из «Куньлуня». Все-таки он голкипер неплохого уровня.

— Ваши клиенты будут в «Куньлуне»?

— Нет. Вернемся к началу нашего разговора. Меня интересует карьера игрока, а не его контракт. Подписал человека на год, получил деньги и дальше им не занимаешься — я так делать не буду.

Шимон Грубец. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Есть пример Грубеца, который из «Куньлуня» пошел на повышение и выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом».

— Еще 80 человек до него было. Где они? Мне важно выстроить карьеру для игрока на период в несколько лет. Играем сначала тут, потом, если все хорошо пойдет, перейдем в клуб выше уровнем, и дальше шаг за шагом. Завершать карьеру можно в Швейцарии или Швеции.

— Был вопрос по «Сибири». Кого-то стоит ждать?

— Мы с Фастовским общались совсем недавно. Есть предложение по одному очень сильному нападающему, который не первый год выступает в КХЛ. Это североамериканец.

— Дальний Восток вам не интересен?

— Общаюсь и с Хабаровском, и с Владивостоком, но рынок реально пустой. Мне не хочется привозить игрока, который здесь может потеряться. Моя ниша в бизнесе — другая.

У нас нет общения с Разиным

— Через год лимит на легионеров в КХЛ могут ужесточить до трех человек. Для вас это станет проблемой?

— Отлично. Теперь клубы типа «Торпедо» не будут подписывать на определенную сумму пять иностранцев, а потратят эти деньги только на троих. Контракты станут повыше. Я ничего не теряю. Условно на 200 миллионов надо взять трех игроков. Их качество будет другим, повыше. Именно таких людей я и пытаюсь привезти в КХЛ.

— Нижний Новгород, раз о нем зашла речь, затаился.

— Может, после 13 июля что-то поменяется. Пока о чем-то говорить сложно. У меня остались неподписанными Бек и Граовац. Они готовы вернуться, и я ищу для них правильный вариант, чтобы в будущем, когда в КХЛ оставят только трех легионеров, у них здесь была еще работа.

— Из тех, кто в КХЛ еще не играл, кого можем увидеть?

— Я давно следил за Джереми Бракко, который прошлый сезон провел в Германии. Ему недавно исполнилось всего 25 лет, а в 22 года он набрал 80 очков за сезон в АХЛ. Давайте откроем составы команд КХЛ. Много там найдется игроков с такой статистикой?

— Нет.

— Я рассказал всем о том, почему у Бракко был спад, в котором он сам не виноват. Гарантировать в этой жизни ничего нельзя. Но парень сейчас готов приехать в КХЛ.

— С «Северсталью» и Андреем Разиным вы по-прежнему конфликтуете после истории с Митчеллом?

— С тех пор общения у нас нет. Пусть люди прочитают то, что Разин тогда говорил. Мне в жизни такого больше не надо. В клубе, где он работает, моих игроков не будет. Если все складывается хорошо, то проблем не возникает. Но мне важно, как решаются вопросы, когда что-то пошло не так. Вопрос с «Северсталью» и Митчеллом можно спокойно разрулить за закрытыми дверьми в ее пользу. Я не говорю сейчас про личные отношения. Это меня не волнует. Тогда «Северсталь» забрала игрока и предложила ему контракт не на тех условиях, которые действовали в Риге. Клуб придерживался своей позиции, я — своей. Зачем нам что-то менять, если лига говорит, что контракт должен быть повторен? Раз он договорился получать зарплату в «Динамо» в евро, то должен получать столько же в пересчете на рубли по курсу Центрального банка на текущий день.

— Гудачек к вам обращался за советом, куда подписаться?

— Он со мной теперь работает.

— Он будет играть в КХЛ?

— Думаю, что да. Он пришел по ходу сезона в пражскую «Спарту», команда вышла в финал. Он по 40 бросков отбивал за игру. Он в хорошем возрасте, все тот же, что был в лучшие годы. Плюс очень интересный парень для болельщиков.

Из финнов в КХЛ едет только Пулккинен

— Курс рубля скачет: для вас это хорошо?

— Давай посмотрим на курс с 1 августа до 30 мая. Ориентируемся на 65 рублей за доллар. Когда доллар стоил 140, многие не знали, что делать. Меняли по 90-100, сейчас говорю: «Сколько вы потеряли?» Никогда не надо торопиться, нужно все обдумать.

— Из финнов в КХЛ едет только Пулккинен?

— Наверное, так.

— Как удалось договориться? Остальные-то боятся.

— Я же не знаю, как остальные агенты работают со своими игроками. Вот пример. У меня был хоккеист с действующим контрактом с топ-клубом. Говорит, что долго думает, ехать ли в Россию, общается со спортивным психологом. Я ему говорю: «Представь себя 45-летнего, с женой и двумя детьми, собственным домом. Что бы этот человек сказал тебе? Ехать в Россию или играть в Европе за контракт, который в шесть раз меньше?»

— Сколько получают топ-игроки в европейских лигах?

— Давай говорить про североамериканцев. От 120 до 150 тысяч евро — в Финляндии, от 200 до 300 тысяч евро — в Швеции. В Швейцарии раньше максимумом были 400 тысяч евро.

— Почему приглашение Андригетто в «Авангард» обернулось ошибкой?

— Это и моя ошибка. Знаете, за ним с таким же контрактом бегало четыре клуба. Хартли трижды звал меня в Братиславу на чемпионат мира, чтобы мы встретились и поговорили по поводу Андригетто. Этот случай многому научил меня. Что большой контракт нужно заслужить не там, а здесь. Если бы я привез его за чуть меньшие деньги, может, он до сих пор был бы здесь.

— Мальте Стремвалль может доехать до России?

— В какой-то момент, наверное. Но Стремвалль в течение нескольких дней должен подписаться в Америке.

— Почему Коди Керран не доехал до «Локомотива»?

— У него был действующий контракт с «Анахаймом». Думаю, он вернется в Европу — возможно, и в КХЛ. С «Локомотивом» была договоренность, что если у Керрана не получится в «Анахайме», то он приедет.