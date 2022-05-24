Клуб КХЛ подписал первого иностранца. Американо-канадец согласился играть в России несмотря ни на что

Обзор дня Алексея Шевченко.

Конец истории

В «Далласе» через журналистов дали понять, что клуб не собирается предлагать новый контракт Александру Радулову. Это не стало сенсацией. После операции Радулов стал сам на себя не похож и провел отвратительный сезон. Дошло до того, что его даже оставляли в запасе на последние матчи плей-офф. Должно было случиться нечто экстраординарное, чтобы так поступали с хоккеистом, чья зарплата больше шести миллионов долларов.

Радулов провел в Техасе пять сезонов. Его игру не стоит оценивать по последнему чемпионату, хотя такой отвратительной статистики у ветерана не было никогда. В 74 матчах сезона он набрал лишь 22 балла (4+18). Формально в прошлом чемпионате на счету Александра только 12 очков, так он и провел на льду всего 11 матчей, а потом лег на операцию. Надо помнить, что вместе с «Далласом» нападающий сенсационно выходил в финал Кубка Стэнли, только в первом сезоне команда при нем не попала в плей-офф (в прошлом нашего игрока, напомним, не было в составе, он лечился).

Видимо, пришло время ставить точку во взаимоотношениях с НХЛ. Да, российский представитель хоккеиста утверждает, что приоритетом будет контракт в Северной Америке, только вряд ли Александр дождется чего-то приличного. Устроят его какие-то 800 тысяч на сезон? Да и чем он может помочь новому клубу?

В России его ждут в «Ак Барсе». Наверняка агент просто набивает цену, ожидая, что в Татарстане дадут как можно больше денег. Но стоит ли переплачивать? Надо ли давать форварду, например, 100 миллионов только для того, чтобы он был в команде? Проблемы Радулова в игре перенесутся и на КХЛ, даже с учетом того, что наша лига слабее. Спортсмену тяжело играть, то знаменитое хирургическое вмешательство мешает ему, физически он, может быть, и восстановился, но в 35 лет тяжело сделать это до конца. Да и потом, в КХЛ Радулова помнят как главную звезду российского хоккея, представьте, если он не будет лучшим в «Ак Барсе». Впрочем, Александр переедет, если дадут много денег. Плевать на всех, когда последний контракт на носу.

Обмен

В КХЛ совершен интересный обмен с участием двух клубов. «Локомотив» пополнит Иван Чехович, нападающий с опытом игры в Северной Америке, который провел два неплохих сезона в России, забросив 33 шайбы за 97 матчей в составе «Торпедо». За него нижегородцы получили примерно 50 миллионов рублей, Александра Дарьина, а также права на трех хоккеистов. Правда, только два могут вернуться в Россию этим летом. Максим Летунов без контракта после обмена в систему «Рейнджерс». Уроженец Москвы с гражданством США Деннис Ян тоже свободный агент, нет новостей, что «Грэнд Рэпидс» предлагает ему какое-то соглашение. Труднее с Владиславом Фирстовым. В следующем сезоне вступает в силу трехлетний контракт новичка с «Миннесотой». Вероятно, первый сезон молодой хоккеист проведет за океаном.

У нижегородцев не было шансов сохранить Ивана, и они получили максимум. Все-таки «Торпедо» не самый богатый клуб, который смог бы платить игроку примерно 40-50 миллионов, да и сам Чехович хотел бы попробовать себя на другом уровне. Удачная сделка и для «Локомотива», форвард пока является главным приобретением. Кажется, что это замена Риду Буше. Иван, умеющий реализовывать голевые моменты, как раз для первого или второго звена.

Не забывайте, что «Торпедо» получает Александра Дарьина. Один из самых интересных игроков ярославской системы, не пробившийся в основу по разным причинам. Мешали и травмы, и неверие руководства в своих игроков. Уж с такими хоккеистами Игорь Ларионов точно может найти общий язык. Так что хотя нижегородская сторона и выглядит проигравшей, тут не все так однозначно. Можно сказать, что «Торпедо» выгодно распорядилось своим активом.

Иностранец

«Витязь» стал первым клубом, объявившим о контракте с легионером. В команду возвращается нападающий Даниэль Одетт. Он выступал за подмосковный клуб в прошлом сезоне, но после того как команда не попала в плей-офф, отправился получать практику в Швецию. Да, в КХЛ уже о контрактах с иностранцами объявлял «Автомобилист», но Метсола, Йокипакка и Аалтонен дружно заявили, что не собираются выступать в КХЛ в следующем сезоне. А Одетт подтвердил, что проведет чемпионат в России.

У форварда два гражданства: канадское и американское, видимо, за океаном не разобрались в том, кто должен пугать хоккеиста. С другой стороны, что они могли сказать Даниэлю? Откажись от денег и просто сиди в каком-нибудь другом турнире? Это глупо. Одетт — очередное доказательство того, что генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий очень неплохо разбирается в европейском рынке и практически не ошибается, когда зовет хоккеистов. До переезда в «Витязь» Одетт провел свой первый сезон на континенте, неплохо смотрелся в «Лукко», но Варицкий наверняка смотрел еще на что-то кроме статистики. До этого Даниэль провел пять сезонов в АХЛ, но «Монреаль», выбравший его на драфте, не дал не единого шанса, а потом отпустил на все четыре стороны, и хоккеист провел сезон в «Спрингфилде».

В Подольске Одетт был игроком первого звена, чаще всего выходил с краю с Нико Оямяки и Миро Аалотненом, хотя сам является центральным нападающим. Смена позиции не мешала — 39 (17+22) в 45 матчах. Вячеслав Буцаев получил первого игрока для топ-6, вокруг которого можно строить ударное звено. Нет сомнений, что Варицкий еще покопается на рынке и договорится с какими-нибудь полезными североамериканцами. На европейцев (а особенно финнов) рассчитывать не приходится.