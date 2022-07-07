Наши главные таланты. 10 лучших россиян предстоящего драфта НХЛ

Минтюков, Юров и остальные.

С 7 по 8 июля в Монреале пройдет драфт НХЛ. Первым будет выбирать «Монреаль», команда — хозяин предстоящего распределителя талантов. В топ-10 преддрафтовых рейтингов российских игроков не ожидается, но несколько интересных юниоров из нашей страны точно могут уйти в первом раунде.

«Сагино Спиритс» (юниорская лига Онтарио)

Защитник

Права в КХЛ: СКА

Прогноз «СЭ»: топ-15

Из-за достаточно раннего отъезда в юниорскую лигу Онтарио в России о Павле Минтюкове говорили не так часто. А ведь он краснокнижный представитель вида российских атакующих защитников и один из немногих юниоров, кто сумел отказать Роману Ротенбергу и предпочел развиваться в Канаде. Два года назад молодой тренер выменял воспитанника ЦСКА вместе с Даниилом Лазутиным у московского «Динамо». Однако, в отличие от бывшего одноклубника, Павел не поддался на уговоры СКА и укатил за океан.

Ради североамериканской мечты ему пришлось пропустить целый сезон из-за отмены регулярки в OHL и поплатиться поездкой на серебряный для россиян ЮЧМ. Но, как показало время, хуже от этого Павел точно не стал. Напротив, за год в «Сагино» максимально раскрыли его атакующие навыки и превратили в настоящую машину на чужой синей линии.

Минтюков просто обожает играть с шайбой и протаскивать ее через всю площадку, зачастую оказываясь в зоне атаки раньше собственных нападающих. Плавное скоростное катание, быстрые руки, умение грамотно поставить корпус — все это позволяет ему подолгу сохранять контроль и искать коридоры для паса. Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что нередко москвича можно увидеть подключающимся в атаку фактически на позиции вингера.

При всем явном перекосе в сторону нападения его не рвут в обороне. Не самые приятные «-14» в показателе полезности смущать не должны — хотя бы потому, что он весь дебютный сезон в OHL провел в одной из самых слабых команд лиги. Выдающихся оборонительных инструментов у Павла нет, но скауты отмечают, что он здорово читает нападающих соперника, не уклоняется от игры в отборе и не боится играть в тело. Поэтому сейчас большинство аналитиков прогнозирует ему место в топ-15 драфта и считает крепким защитником для первых двух пар.

«Металлург» Магнитогорск

правый нападающий

Прогноз «СЭ»: топ-25

Не будь у «Металлурга» настолько явных чемпионских претензий, уроженец Челябинска и воспитанник школы Сергея Макарова играл бы в КХЛ куда чаще, чем 4 минуты за матч. Из-за мощного топ-9 Ильи Воробьева главному таланту «Магнитки» приходится получать крохи в четвертом звене и добирать практику в «Стальных Лисах». Но уже сейчас очевидно, что уровень МХЛ уральский технарь перерос.

Каждый раз, когда Юров выходит играть на фоне сверстников, сразу заметны его талант и мастерство. И убедиться в этом можно было на ЮЧМ-2021, с которого он привез 11 (4+7) очков в 7 матчах. В Далласе магнитогорский юниор выходил в ведущем звене с Мирошниченко и Свечковым, и, по сути, именно он, будучи крайним нападающим, выполнял роль плеймейкера.

У Данилы нет одного взятого навыка, который чересчур ярко выделяется на фоне остальных, — именно этим он и хорош. Он не полагается исключительно на скорость, катание, бросок или технику, обладая всем необходимым для НХЛ набором качеств. Кратко охарактеризовать Юрова можно всего тремя словами: типичный российский форвард.

Что по-настоящему подкупает в Юрове — в свои 18 лет он играет в достаточно взрослый хоккей, предпочитая не носиться по льду, а читать игру и предугадывать движения соперника во всех трех зонах. А еще, несмотря на по-настоящему классную техническую оснащенность, он не передерживает шайбу и при умении обыгрывать один в один в первую очередь старается искать момент для передачи, крайне редко заигрываясь в одного. И совершенно неудивительно, что одного из главных универсалов этого драфта видят железобетонным выпускником первого раунда.

«Авангард»

левый нападающий

Прогноз «СЭ»: начало второго раунда

Кажется, никто до сих пор не знает, как оценивать перспективы Ивана Мирошниченко на уход в первом раунде. Хотя еще за полгода до монреальской ярмарки парень из Уссурийска был кандидатом на стартовую десятку. Еще несколько месяцев назад из-за диагностированной у нападающего лимфомы Ходжкина все дружно вычеркивали его из топ-32. Однако за месяц до драфта появилась информация, что россиянин успешно прошел курс химиотерапии и готов вернуться на лед. Но готовы ли его вернуть в список первоочередных приобретений энхаэловские менеджеры? Пока это одна из главных загадок ближайшего будущего.

Один из клубных скаутов в анонимной беседе с «СЭ» высказал предположение, что забрать Мирошниченко в первом раунде может клуб, имеющий сразу несколько пиков в первый день работы распределителя. Впрочем, сейчас куда более вероятен вариант, при котором «новый Овечкин» упадет во второй раунд, где ответственность за неудачный выбор гораздо ниже. И если Иван вернется на свой уровень, то кто-то сможет украсть как минимум качественного снайпера для второго звена. Убойный бросок, за счет которого он строит свою игру, у него вряд ли куда-то делся. Вот только вряд ли кто-то решится предсказывать, как его организм отреагирует на первые серьезные нагрузки после «химии».

«Авангард»

левый нападающий

Прогноз «СЭ»: второй раунд

Трикозов — самый противоречивый российский выпускник этого года. Скептики часто критикуют омича за прямолинейность в чужой зоне, слабое катание, порой излишнюю статичность и неумение играть в своей зоне. Но это не отменяет того факта, что Глеб — элитный снайпер с хлестким кистевым броском и потрясающей голевой чуйкой, который умеет забрасывать важные шайбы. Смущает всего один момент: если сейчас минусы не так сильно бросаются в глаза из-за результативности, то на взрослом уровне они могут перевесить все плюсы.

«Локомотив»

левый нападающий

Прогноз «СЭ»: второй раунд

Запомните: ни один рейтинг юниоров не может обойтись без игрока «Локомотива». Праворукий технарь из небольшого сибирского городка Междуреченска пусть и опционально, но проскакивает в списке претендентов на первый раунд. Правда, скорее всего, мы услышим его фамилию лишь на второй день конвейера.

Перевалов — крайне одаренный вингер без видимых слабых мест. А еще это более силовая и быстрая версия Андрея Кузьменко, которая прекрасно работает у бортов, не теряется в обороне и не отлынивает в отборе. 50 (25+25) очков во втором сезоне за «Локо» оказалось достаточно, чтобы заставить говорить о себе как о чьем-нибудь потенциальном первом пике. И если бы Александр не сдал во второй половине регулярки и плей-офф, то сейчас мог бы ворваться в топ-32.

ЦСКА

защитник

Прогноз «СЭ»: второй раунд

Смотреть на еще одну звездочку из Ангарска приятно на любом уровне. Защитник системы ЦСКА не может похвастаться выдающейся антропометрией (177 см, 72 кг), но недостаток роста и массы компенсирует блестящим выбором позиции, светлой головой и подвижностью. За последние два года Грудинин прилично добавил в атакующем плане, и сейчас его спокойно можно назвать одним из лучших российских защитников-универсалов.

Будь он чуть помощнее, то наверняка бы претендовал на место в первой тридцатке. Сейчас зеленого щегла частенько продавливают в КХЛ более крупные соперники. И этого факта для североамериканских спецов, предвзято относящихся к маленьким защитникам, достаточно, чтобы сомневаться относительно его перспектив в НХЛ.

«Металлург» Магнитогорск

центральный нападающий

Прогноз «СЭ»: третий раунд

О том, насколько велик потенциал нападающего «Стальных Лисов», говорит хотя бы то, что Владимир Филатов в сборной U-18 доверял магнитогорцу центрить в звене с Матвеем Мичковым. Именно он был первым центром россиян на Юношеской Олимпиаде в 2020-м и победном Мемориале Глинки в 2021-м. Илья прекрасно видит площадку, мгновенно принимает решения и способен доставить шайбу партнеру практически в любую зону.

Почему же оруженосца Мичкова видят только в третьем раунде? Все упирается в не самые быстрые ноги и 175 сантиметров роста. В нынешней НХЛ, помешанной на взрывной скорости и требующей от игроков постоянной работы по типу «газ — тормоз», от «малышей» жаждут видеть постоянную беготню. Квочко и близко не страдает медлительностью. Тем не менее есть мнение, что игроки с его данными «должны бежать быстрее».

«Автомобилист»

правый нападающий

Прогноз «СЭ»: третий раунд

Одному из главных талантов системы «Автомобилиста» в минувшем сезоне было откровенно скучно набирать кучу очков со сверстниками и не самыми перспективными переростками. Иной раз создается впечатление, что 18-летнему екатеринбуржцу не нужны партнеры, чтобы организовать гол или опасную атаку: он практически каждую смену способен создавать моменты сам для себя. Если бы не международный бан, то уральский игровичок имел бы все шансы стать лидером сборной России на следующем МЧМ.

Скорость и техника работы рук, видение площадки, голевое чутье, высокое хоккейное IQ — все на высшем уровне. Глобально недостает воспитаннику челябинского «Мечела» только стартовой скорости и мышечной массы, которые можно добрать в будущем. Кто знает, может быть, уже в следующем сезоне Неучев зажжет в КХЛ у Николая Заварухина?

ЦСКА

защитник

Прогноз «СЭ»: третий-четвертый раунд

Первый защитник юниорской сборной России 2004 года рождения, выигравшей Юношескую Олимпиаду в Лозанне, в своем втором сезоне в МХЛ стал вторым защитником-бомбардиром лиги и помог «Красной Армии» дойти до финала. Вот только, в отличие от того же Минтюкова, Дуда играет в куда более двусторонний хоккей с оглядкой на собственные ворота, закрывая и большинство, и меньшинство. Играй Артем в CHL и будь постоянно на виду у клубных разведчиков, то он точно не застрял бы сейчас на стыке третьего и четвертого раундов. Как бы то ни было, появление в России еще одного атакующего защитника с хорошим катанием не может не радовать.

Дмитрий Бучельников (2003)

СКА

крайний нападающий

Потенциал: игрок средней шестерки

Прогноз «СЭ»: третий — четвертый раунд

Лучший бомбардир чемпионской молодежки СКА и главное открытие прошедшего сезона МХЛ — пожалуй, один из самых недооцененных россиян предстоящего драфта. По возрасту Бучельников мог быть выбран еще в прошлом году. Но после неплохого ЮЧМ-2021, на котором воспитанник тюменского хоккея вынужден был пахать в нижних звеньях, на него не положил глаз ни один клуб НХЛ. Однако 75 (41+34) очков в прошедшей регулярке заставили скаутов по новой взглянуть на проспекта Романа Ротенберга.

Бучельников — настоящий монстр в дриблинге. Иной раз для того, чтобы забить гол, ему не нужны партнеры. При своей скорости и легкости ему достаточно подхватить шайбу, сделать пару взрывных шагов и пролететь мимо игроков соперника к чужим воротам. А еще он потрясающе ищет свободный лед и отлепляется от опекунов — поэтому со своим броском выше среднего он опасен и в статике.

Чего ему катастрофически не хватает, так это физической мощи, грамотной позиционной игры в своей зоне и умения напрягать чужих защитников форчекингом. И если Дмитрий планирует попасть в НХЛ, то ему просто необходимо добавить при игре без шайбы.

Также доступны на этом драфте:

Вратари: Максим Майоров («Локомотив», 2004), Максим Арефьев («Ак Барс», 2003), Сергей Иванов (СКА, 2004), Сергей Мурашов («Локомотив», 2004), Егор Гуськов («Локомотив», 2002), Платон Задорожный («Маскегон Ламберджекс» (USHL), 2002)

Защитники: Артем Барабоша (ЦСКА, 2004), Владислав Сапунов («Динамо» Москва, 2004), Адель Сафин («Ак Барс», 2004), Даниил Орлов («Крылья Советов», 2003), Арсений Коромыслов (СКА, 2003), Андрей Малявин («Сарния Стинг» (OHL), 2004), Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундс» (OHL), 2004), Богдан Крохалев («Металлург» Магнитогорск, 2003), Егор Савиков («Спартак», 2002), Александр Пелевин («Торпедо», 2004), Кирилл Стеклов («Лондон Найтс» (OHL), 2002)

Нападающие: Данил Алалыкин («Салават Юлаев», 2001), Даниил Башкиров («Салават Юлаев», 2001), Максим Барбашев («Монктон» (OHL), 2003), Илья Иванцов (СКА, 2003), Ярослав Яппаров («Трактор», 2004), Никита Бледнов («Автомобилист», 2003), Василий Атанасов («Торпедо», 2002), Никита Буруянов («Динамо СПб», 2002), Рауль Якупов («Нефтехимик», 2004), Руслан Газизов («Лондон Найтс» (OHL), 2004), Никита Гребенкин («Металлург» Магнитогорск, 2003), Дмитрий Кателевский («Ак Барс», 2003), Кирилл Долженков (ЦСКА, 2004), Илья Роговский («Локомотив», 2004), Николай Хворов («Авангард», 2004), Вячеслав Малов («Авангард», 2004), Абакар Казбеков («Лондон Найтс» (OHL), 2004), Павел Леука («Авангард», 2003).