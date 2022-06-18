Кубок важнее репутации? «Авангард» вернул американца, осужденного за изнасилование 12-летней девочки

Рид Буше снова примерит форму «Ястребов» — и это вызывает вопросы.

Мнение

Выходные для омских болельщиков начались с громкой трансферной новости. «Авангард» взорвал одну из главных бомб межсезонья, объявив о контрактах с форвардами Корбэном Найтом и Ридом Буше. В 2021 году североамериканская парочка помогла «Ястребам» выиграть Кубок Гагарина, а с нового сезона воссоединится в команде. Но не из Балашихи, а из Омска, где скоро откроется новый ледовый дворец. В чемпионском плей-офф Буше стал лучшим снайпером, а в регулярке — лучшим бомбардиром клуба. Найт — сильнейший иностранный центр КХЛ, который держит уровень и рядом с бывшим партнером засияет только ярче.

Владимир Ткачев (его пока не объявили, но обо всем договорились), Буше, Найт — «Авангард», взяв паузу на старте межсезонья, оформил пару крутых подписаний и ворвался в число претендентов если не на Кубок Гагарина, то как минимум на финал Восточной конференции. Рядом с «Ястребами» — «Магнитка», сохранившая костяк прошлого сезона, и не поскупившийся на звезд «Ак Барс».

«Авангард» возвращается в Омск. Переезжает на новую арену. Местные болельщики соскучились по живому хоккею. И такие глыбы в атаке, как переподписанный Найт и вернувшийся блудный сын Буше поднимут интерес к команде.

«Авангард» теперь спокоен за позицию первого центра. Дефицитную на российском рынке, учитывая напряженную обстановку с легионерами из Европы. Омичи выиграли борьбу за Найта у СКА и «Салавата Юлаева». Подписание иностранцев — недешевое удовольствие для клуба. На двоих они съели больше 17 процентов от потолка зарплат (900 миллионов). Найт заработает в Омске около 95, Буше поменьше — 60.

Корбэн с полученной 35-миллионной прибавкой к прошлому окладу (60) стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ. Что абсолютно оправданно. Форвард стабильно набирает очки и выжигает на точке всю лигу. Продление не вызывает вопросов. Генменеджер «Ястребов» вступил в гонку вооружений с готовыми потратиться на топ-форварда конкурентами и выиграл ее, оставив центра в команде. Больше поводов для дискуссий провоцирует возвращение Буше.

Репутационные потери

История Рида — тот случай, когда каждый сам расставляет приоритеты и делает выводы. Нормы морали не закреплены в кодексах и трактуются индивидуально. Думаю, не надо напоминать, как одного из сильнейших легионеров КХЛ уволили из «Локомотива», куда он перешел после чемпионского плей-офф с «Авангардом». В Ярославле Буше насыпали 75 миллионов (омичи предлагали 50). Железнодорожники, продуктивно поработав летом на рынке, собирались в поход за кубком, но конструкция Андрея Скабелки не взлетела. И пикировала такими темпами, что белорусский тренер лишился работы к концу сентября. Ситуация напоминала старый анекдот про телевизор: «Купил, принес, включил — не работает».

Рид Буше и Сергей Андронов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не заработало и после того, как «Локомотив» возглавил Игорь Никитин. Трудности наложились на скандал с участием Буше. Нападающего признали виновным в США в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Подробности судебного разбирательства вы легко найдете в интернете. Рекомендую почитать расширенные реплики североамериканских коллег с судебным отчетом. Применительно к репутации хоккеиста выделю два факта. Рид признал вину многолетней давности, а суд наказал спортсмена минимальным условным сроком.

Нельзя было закрывать глаза на то, что сделал Буше. «Локомотив» долго откладывал с решением и после окончания суда расстался с игроком. Казалось, что ошибка молодости закроет дорогу Риду не только в НХЛ, но и более терпимую КХЛ. Но осужденный форвард недолго сидел без работы. «Авангард», рискуя репутацией, предложил Буше солидный контракт. Легко сказать, что прошлые деяния (в том числе незаконные) не имеют отношения к спорту. Но хоккей выполняет в том числе и социальную функцию. Реализация которой не складывается в паззл с наказанным за насилие несовершеннолетней девочки нападающим.

Бессмысленными вижу сравнения с другими забаненными в НХЛ игроками, которые пристроились в КХЛ. Форвард «Магнитки» Брендэн Лайпсик оскорблял в закрытом чате жен партнеров. Поступил подло, но не поднимал руку на девушек. Не причинил никому физической боли. И тем более не получил судебный приговор.

Тянущийся за Буше скандальный шлейф бьет по репутации возвращающегося в Омск «Авангарда». Формулировка «хоккеист полностью осознал вину» звучит красиво. «Ястребы» посчитали, что Рид заслужил второй шанс. О чем говорил и генменеджер клуба Алексей Волков. Не предлагаю закидывать провинившегося хоккеиста камнями и осуждать оглушительным свистом с трибун, когда Рид появится на льду. Это осознанный выбор «Авангарда». Не факт, что сохранить в команде Найта удалось бы без подписания Буше. Интересы форвардов представляет один агент — Алеша Пилко. Со своей работой он справился великолепно. Клиенты довольны не только суммами контрактов, но и шансом сыграть вместе.

Рид Буше. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Институт репутации в России заботит немногих. Смириться с этим или плыть против течения — выбор каждого человека. Как по мне, подписывать игрока с темным прошлым (и не важно, в каком возрасте это произошло) аморально. У боссов «Авангарда» другое мнение. Омичи идут олл-ин и собирают крепкую банду для высоких задач. «Ястребы» не скупятся на контракты, чтобы перебить предложения конкурентов, и даже готовы рисковать репутацией ради подписания топ-игроков.

Окупить все вложения (и потери) поможет только серьезный результат следующей весной. Кубок Гагарина отдавать «Авангарду» рано, но на бумаге состав команды претендует как минимум на топ-3 Востока. Впрочем, сильная трансферная кампания — не гарант успеха. А приглашение Буше останется на совести клуба.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции