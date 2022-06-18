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Сегодня, 22:00

Кубок важнее репутации? «Авангард» вернул американца, осужденного за изнасилование 12-летней девочки

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рид Буше и Богдан Киселевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Рид Буше и Сергей Андронов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рид Буше.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Рид Буше снова примерит форму «Ястребов» — и это вызывает вопросы.

Мнение

Сильные сделки «Авангарда»

Выходные для омских болельщиков начались с громкой трансферной новости. «Авангард» взорвал одну из главных бомб межсезонья, объявив о контрактах с форвардами Корбэном Найтом и Ридом Буше. В 2021 году североамериканская парочка помогла «Ястребам» выиграть Кубок Гагарина, а с нового сезона воссоединится в команде. Но не из Балашихи, а из Омска, где скоро откроется новый ледовый дворец. В чемпионском плей-офф Буше стал лучшим снайпером, а в регулярке — лучшим бомбардиром клуба. Найт — сильнейший иностранный центр КХЛ, который держит уровень и рядом с бывшим партнером засияет только ярче.

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Владимир Ткачев (его пока не объявили, но обо всем договорились), Буше, Найт — «Авангард», взяв паузу на старте межсезонья, оформил пару крутых подписаний и ворвался в число претендентов если не на Кубок Гагарина, то как минимум на финал Восточной конференции. Рядом с «Ястребами» — «Магнитка», сохранившая костяк прошлого сезона, и не поскупившийся на звезд «Ак Барс».

«Авангард» возвращается в Омск. Переезжает на новую арену. Местные болельщики соскучились по живому хоккею. И такие глыбы в атаке, как переподписанный Найт и вернувшийся блудный сын Буше поднимут интерес к команде.

«Авангард» теперь спокоен за позицию первого центра. Дефицитную на российском рынке, учитывая напряженную обстановку с легионерами из Европы. Омичи выиграли борьбу за Найта у СКА и «Салавата Юлаева». Подписание иностранцев — недешевое удовольствие для клуба. На двоих они съели больше 17 процентов от потолка зарплат (900 миллионов). Найт заработает в Омске около 95, Буше поменьше — 60.

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Корбэн с полученной 35-миллионной прибавкой к прошлому окладу (60) стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ. Что абсолютно оправданно. Форвард стабильно набирает очки и выжигает на точке всю лигу. Продление не вызывает вопросов. Генменеджер «Ястребов» вступил в гонку вооружений с готовыми потратиться на топ-форварда конкурентами и выиграл ее, оставив центра в команде. Больше поводов для дискуссий провоцирует возвращение Буше.

Репутационные потери

История Рида — тот случай, когда каждый сам расставляет приоритеты и делает выводы. Нормы морали не закреплены в кодексах и трактуются индивидуально. Думаю, не надо напоминать, как одного из сильнейших легионеров КХЛ уволили из «Локомотива», куда он перешел после чемпионского плей-офф с «Авангардом». В Ярославле Буше насыпали 75 миллионов (омичи предлагали 50). Железнодорожники, продуктивно поработав летом на рынке, собирались в поход за кубком, но конструкция Андрея Скабелки не взлетела. И пикировала такими темпами, что белорусский тренер лишился работы к концу сентября. Ситуация напоминала старый анекдот про телевизор: «Купил, принес, включил — не работает».

Рид Буше и Сергей Андронов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Рид Буше и Сергей Андронов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не заработало и после того, как «Локомотив» возглавил Игорь Никитин. Трудности наложились на скандал с участием Буше. Нападающего признали виновным в США в сексуальном насилии в отношении 12-летней девочки. Подробности судебного разбирательства вы легко найдете в интернете. Рекомендую почитать расширенные реплики североамериканских коллег с судебным отчетом. Применительно к репутации хоккеиста выделю два факта. Рид признал вину многолетней давности, а суд наказал спортсмена минимальным условным сроком.

Нельзя было закрывать глаза на то, что сделал Буше. «Локомотив» долго откладывал с решением и после окончания суда расстался с игроком. Казалось, что ошибка молодости закроет дорогу Риду не только в НХЛ, но и более терпимую КХЛ. Но осужденный форвард недолго сидел без работы. «Авангард», рискуя репутацией, предложил Буше солидный контракт. Легко сказать, что прошлые деяния (в том числе незаконные) не имеют отношения к спорту. Но хоккей выполняет в том числе и социальную функцию. Реализация которой не складывается в паззл с наказанным за насилие несовершеннолетней девочки нападающим.

Бессмысленными вижу сравнения с другими забаненными в НХЛ игроками, которые пристроились в КХЛ. Форвард «Магнитки» Брендэн Лайпсик оскорблял в закрытом чате жен партнеров. Поступил подло, но не поднимал руку на девушек. Не причинил никому физической боли. И тем более не получил судебный приговор.

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Тянущийся за Буше скандальный шлейф бьет по репутации возвращающегося в Омск «Авангарда». Формулировка «хоккеист полностью осознал вину» звучит красиво. «Ястребы» посчитали, что Рид заслужил второй шанс. О чем говорил и генменеджер клуба Алексей Волков. Не предлагаю закидывать провинившегося хоккеиста камнями и осуждать оглушительным свистом с трибун, когда Рид появится на льду. Это осознанный выбор «Авангарда». Не факт, что сохранить в команде Найта удалось бы без подписания Буше. Интересы форвардов представляет один агент — Алеша Пилко. Со своей работой он справился великолепно. Клиенты довольны не только суммами контрактов, но и шансом сыграть вместе.

Рид Буше. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Рид Буше.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Институт репутации в России заботит немногих. Смириться с этим или плыть против течения — выбор каждого человека. Как по мне, подписывать игрока с темным прошлым (и не важно, в каком возрасте это произошло) аморально. У боссов «Авангарда» другое мнение. Омичи идут олл-ин и собирают крепкую банду для высоких задач. «Ястребы» не скупятся на контракты, чтобы перебить предложения конкурентов, и даже готовы рисковать репутацией ради подписания топ-игроков.

Окупить все вложения (и потери) поможет только серьезный результат следующей весной. Кубок Гагарина отдавать «Авангарду» рано, но на бумаге состав команды претендует как минимум на топ-3 Востока. Впрочем, сильная трансферная кампания — не гарант успеха. А приглашение Буше останется на совести клуба.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 4
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
1 - 4
3 - 4
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 1 : 4
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