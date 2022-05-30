«До конца жизни буду слышать, что я нехоккейный человек». Интервью самого молодого генерального менеджера КХЛ

Максим Гафуров — о будущем «Торпедо».

Максим Гафуров — самый молодой генеральный менеджер в истории КХЛ. Весной 2020 года, когда Гафурову было 32 года, его назначили на эту должность в нижегородском «Торпедо»: до этого Максим был директором по развитию Instat, в котором занимался реализацией проектов по хоккейной аналитике для НХЛ, КХЛ и североамериканских лиг. Уже два сезона Гафуров работает генменеджером, и за это время в «Торпедо» раскрылось много молодых игроков — например, Дамир Жафяров, Иван Чехович, Петр Кочетков.

В интервью «СЭ» Гафуров рассказал о трансферной кампании «Торпедо» в межсезонье, назначении главным тренером Игоря Ларионова, новых тенденциях комплектования в КХЛ и стратегии нижегородского клуба.

Обмен Чеховича — тяжелое решение

— Вы выменяли нападающего Николая Коваленко из «Ак Барса». Пишут, что он может дальше отправиться в другой клуб. Коваленко останется в «Торпедо»?

— Да, он нам интересен не только на ближайший сезон, но и в дальнейшем. Мы бы не хотели быть перевалочным пунктом, тем более реализовать его как актив куда-то дальше.

— Можно ли сказать, что это прямая замена Дамиру Жафярову?

— Ни в коем случае. Ни Жафярову, ни Чеховичу. Коваленко — игрок со своим набором умений, мы его рассматриваем отдельно.

— Насколько выгодным считаете для себя обмен нападающего Ивана Чеховича в «Локомотив»?

— Чехович — значимая кандидатура для «Торпедо», для нас это было очень тяжелое решение. Но нужно учитывать мнение игрока — он хотел продолжить карьеру либо за границей, либо в другом клубе КХЛ. С его финансовыми запросами проблем не было — тот контракт, что ему дали в «Локомотиве», мы спокойно могли повторить. У нового тренерского штаба будут другие концепция и запросы относительно игры в атаке. Поэтому мы пришли к выводу, что стоит реализовать права на Чеховича, тем более на пике. Думаю, что в дальнейшем компенсации за ограниченно свободных агентов будут меньше.

Считаю, что, помимо денежной компенсации, мы получили четыре патрона, на каждого из которых есть планы (в «Торпедо» отправились нападающий Александр Дарьин, а также права на выступающих в Северной Америке Максима Летунова, Владислава Фирстова и Дениса Яна). Не могу раскрыть пока все карты, но на каждого из этих игроков есть планы — как на потенциально наших хоккеистов, так и на активы для дальнейших сделок.

Хоккеисты «Торпедо». ХК «Торпедо»

— В чем причина спада Чеховича? Все-таки первый сезон в тройке с Жафяровым и Миле он отыграл намного ярче.

— Свой первый сезон он заканчивал в «Сан-Хосе». После того сезона я специально летал в Екатеринбург, общался с Иваном и его отцом, объяснял нашу стратегию. Он принял решение к концу августа, пропустил предсезонку — это повлияло на его игру в первые полтора месяца. Плюс с Хривиком во втором звене «химия» не наладилась. По «физике» к Ване вопросов не было. Желаю ему только удачи в «Локомотиве».

— Дарьин начнет сезон в «Торпедо»?

— Да. Мы давно следим за этим игроком. Пожалуй, наша система для хоккеиста такого плана подходит больше. На предсезонке у него будет возможность доказать свое место в основном составе и играть в КХЛ.

— Есть ли шанс, что Фирстов, Летунов или Ян могут приехать в «Торпедо» уже в это межсезонье?

— Все обсуждается. Мы понимали, что на них есть спрос в России. И намеренно включили в обмен права на игроков, понимая, что из интересующихся ими клубов нам могут быть интересны другие хоккеисты.

Главный бонус для молодежи — игра в КХЛ

— Во вратарской линии у вас есть лишь Тихомиров и молодежь. Как будете работать над усилением этой позиции, учитывая, что на внутреннем рынке свободных вратарей почти нет?

— У нас есть определенные договоренности. В ближайшее время, надеюсь, получится завершить сделку. До февральских событий мы планировали, что основной вратарь и первый центрфорвард — это будет серьезное усиление из Северной Америки. Уже были предварительные договоренности с некоторыми игроками. Сейчас пока нет смысла говорить об этом — непонятно, какие иностранцы приедут в КХЛ. При этом рад, что лига отстояла лимит на пять легионеров.

— С сезона-2023/24 могут сократить лимит до трех иностранцев. Как это повлияет на КХЛ и на «Торпедо» в частности?

— За счет легионеров мы закрывали ключевые позиции. Найти российского центра или защитника под большинство уровня Уайдмэна или Леннстрема по такой же цене нереально. Игроки такого уровня стоят в два-три раза больше. В том числе это стало одной из причин того, почему мы взяли вектор на приглашение молодых игроков. Предстоящий сезон для нас — хорошая возможность вырастить своих ребят, которые в дальнейшем могут закрыть проблемные позиции. Тем, кто проявил себя в «Чайке», будут даны все шансы. Плюс приглашаем талантов со стороны — Атанасова, Воробьева, вратаря Зинаддина.

Хоккеисты «Торпедо». ХК «Торпедо»

— Слышал, что Атанасов и Воробьев получают по 70 тысяч рублей в месяц. Им вообще реально на такие деньги выжить? Это элемент мотивации?

— Атанасов может быть задрафтован, поэтому его, как и Воробьева, подписали на два года. Зарплата у них будет другая. Мы считаем, что для молодых игроков главный бонус — это игра в КХЛ. Не забывайте про командные бонусы, которые позволят ребятам увеличить свои доходы. К тому же мы остаемся открытыми к переговорам о пересмотре условий. В свое время Чехович играл с зарплатой в 4 млн рублей в год. Он в итоге получил больше за счет бонусов, командных премий.

— Нападающий Артур Тянулин ушел в «Сочи» как неограниченно свободный агент — вы сдержали данное ему слово. Но почему была такая договоренность?

— Для нас важно держать слово, потому что мы работаем в долгосрочной перспективе. И игроки должны понимать, что в «Торпедо» их не обманут. Подобная ситуация была и с Пайгиным в первый сезон. «Торпедо» предлагало Тянулину хорошие, рыночные деньги. Плюс тренером стал Ларионов, который вызывал его в олимпийскую сборную.

Если зарплата одного игрока резко становится больше, это может нарушить микроклимат в команде. Хоккеисты интересуются зарплатами друг друга и оценивают, насколько все справедливо. «Торпедо» в аукционах не участвует.

— Марин также не подписывает контракт. Что с ним?

— Надеюсь, мы с ним договоримся. Приятно, что из игрока ВХЛ он у нас вырос в игрока КХЛ. Думаю, что те, кто готов был сделать ему оффершит, остались уже без денег. Мы будем рады видеть Марка в составе. При этом я не очень понимаю желание некоторых представителей игроков, учитывая ситуацию с иностранцами, сорвать куш как в последний раз.

Ларионов строит команду на будущее

— Что не получилось у Дэвида Немировски в прошлом сезоне? Все-таки в плей-офф при нем в первый раз не попали.

— Состав был точно не хуже, чем за год до этого, а даже лучше. Все запросы тренерского штаба были выполнены. Подписались и Жафяров, и Чехович, подписали Мартынова, вытащили Демидова, которого два года пытались выменять из «Сибири». Взяли вратаря Кочеткова, который в этом сезоне уже и в НХЛ сыграл, — знали его уровень.

Основной фактор — мне кажется, у игроков было определенное самоуспокоение от того, что у нас классный состав. Но в плей-офф просто так не попасть. Недавно говорил с аналитиками «Авангарда», и они сильно удивлены, что мы не попали в восьмерку. Все-таки самая бросающая команда сезона должна попадать в плей-офф. Думаю, что нам все-таки не хватило работы на пятаке. Конечно, нужно было лучше трафик создавать, скринить вратаря.

— За время работы Немировски «Торпедо» всегда был командой небольших, скоростных хоккеистов. Не думаете, что не хватило нескольких габаритных игроков?

— Да, мы с Дэвидом обсуждали этот момент. Возьмите «Тампу», у которой много негабаритных нападающих, но даже там был Патрик Марун. Немировски посчитал, что есть ребята, которые могут закрыть эту позицию. Я соглашусь, потому что есть Белевич, Ураков. Вообще, учитывая политические факторы, думаю, что «Торпедо» не скоро удастся собрать такой мощный состав, как в прошлом сезоне. Наша задача — создать молодую команду и добавить опытных игроков, например Воронина, Мишарина. На адекватных для клуба деньгах. И зайти на новый стадион уже с другими амбициями.

— Когда планируется ввод новой арены?

— Вопрос не совсем в моей компетенции, этим занимается министерство спорта.

Игорь Ларионов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Насколько быстро вы пришли к кандидатуре Игоря Ларионова на место главного тренера?

— Мы решили, что надо работать с молодежью. Игорь Николаевич проявил интерес, чтобы взять опеку над молодыми ребятами, с некоторыми из них он уже пересекался в сборных. Никто не хочет команду на сезон, мы строим команду на будущее. При этом хочу успокоить болельщиков: никто не снимал с «Торпедо» задачи выхода в плей-офф.

Если смотреть по новостным сводкам, то кажется, что «Торпедо» всех распродает и будет играть одной молодежью. Мы всегда держим руку на пульсе, если будет возможность взять опытных игроков, легионеров в рамках нашего бюджета, то мы это сделаем. Ближе к драфту будет ясность на североамериканском рынке, кто из игроков будет доступен для КХЛ, на какие контракты они могут рассчитывать. Если бы мы каждый год торопились к 1 мая, то у нас не было бы Агостино, не получилось бы вернуть Миле.

— Нет ли опасений, что у Ларионова нет опыта в КХЛ?

— Текущий сезон показал, что ни один тренер не может гарантировать результат. Думаю, что амбиции Игоря помогут ребятам в раздевалке. У нас сильный тренерский штаб — Козырев, Васильев, Хабибулин. Ожидаю, что каждый из игроков выйдет на новый уровень. Со своей стороны сделаю все, чтобы приходили как можно более сильные игроки.

— У Агостино действующий контракт. Он приедет?

— Мы ежедневно на связи. Кенни очень заинтересован вернуться, но ему важна ясность. Тем более американцев очень запугали рассылкой, что им надо покинуть Россию. Кенни нашел общий язык со всеми в команде. И он понимает, что те риски, которые озвучиваются в США, не соответствуют действительности. Не исключаю, что он будет играть у нас.

— Всегда считалось, что спорт вне политики, но мы убедились, что это не так.

— Мне жаль, что так происходит. У «Торпедо» большие международные связи, за счет этого удавалось привозить иностранцев. Ставка на молодежь планировалась, это не отступление назад. Наверное, в лиге появятся новые имена.

— Разрыв между топ-клубами и остальными в КХЛ увеличится?

— Да, но он изначально существует на всех уровнях. В том числе на школьном, когда у топ-клубов больше возможностей приглашать игроков. Упаднических настроений у нас нет. Что касается легионеров, то здесь у топов нет преимущества — те же «Торпедо», «Витязь» доказали, что могут привозить качественных иностранцев.

— Удивился, что «Торпедо» выиграл «Поволжье» среди команд 2007, 2008, 2009 годов рождения. Ведь нижегородская школа не считалась сильной в последние годы.

— Здесь огромная заслуга директора школы Романа Малова, нашего взаимодействия. Работаем, чтобы ребята не уезжали. Те же братья Федотовы могли уехать еще два года назад. Были диалоги по Пелевину, по Силаеву 2006 года рождения — нам удалось объяснить ребятам, что уезжать не надо. Думаю, родители понимают, что отношение поменялось — есть взаимодействие с клубом. При этом с грустью могу говорить, что текущая инфраструктура не соответствует тем амбициям, которых достоин Нижний Новгород. На молодежном уровне результаты не главное, важно, чтобы ребята двигались наверх.

— Вы уже два года работаете генеральным менеджером. Чувствуете к себе пренебрежительное отношение из-за того, что сами не играли в хоккей?

— Я не чувствую этого в диалоге с хоккейным миром. Думаю, что в плане финансовых сделок и мы можем что-то привнести. В тренерскую часть я не лезу никогда. Наверное, я до конца жизни буду слышать, что я нехоккейный человек. Отношусь к этому спокойно.