«Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»
— Чему вас научила девятиматчевая победная серия? Что нового вы узнали о команде?
— Мы еще продолжаем ее узнавать. Прошла только треть сезона. Есть и позитивные моменты, и то, над чем еще надо работать. Нюансы, которые мы можем усилить.
— Как ребята восприняли окончание победной серии в Новосибирске?
— Не хватило свежести. Усталость накапливается, природу не обманешь. А так ребята -молодцы. Им, наверное, самим приятнее приходить в раздевалку, когда команда выигрывает. Забраться на вершину тяжело, удержаться на ней — еще тяжелее. Если сравнить начало сезона и настоящее время, то соперники по-другому настраиваются на нас.
— Настраиваются — да. Но и вы не сбавляете.
— Мы прекрасно понимаем, что можем играть намного сильнее. И знаем эти факторы.
— Чем вы объясняете неожиданные результаты на старте сезона? Речь не только о «Спартаке». «Лада» — вообще на первом месте в лиге. Это же вообще бомба!
— Бомба — бомбой, но нас будут судить по последней игре сезона. Ясно, что сейчас идет регулярка, но наши основные задачи — в плей-офф. Задел, который мы можем сделать по ходу гладкого сезона, даст нам сил и знаний на кубковую часть.
— Что скажете о фоле Прохоркина против Рубцова?
— На мой взгляд, игрок шел бить целенаправленно. По мне, это грубость, можно было не поднимать локоть.
— Надолго ли выбыл Рубцов?
— Тут больше зависит от докторов. Пока сложно сказать.
— Не почувствовали, что игроки после побед стали летать в облаках?
— Нет, наоборот. Мы увидели задор, который у них был на скамейке, особенно в играх, которые мы начинали неудачно. Например, с «Адмиралом». Видим, что ребята сами верят в себя. Нет шапкозакидательских настроений или носа кверху. Пока у нас идет становление команды. Все учимся, и я тоже учусь.
— Вы изначально задумали тройку Порядин — Морозов — Голдобин?
— Еще перед сезоном мы разговаривали с тренерским штабом и запланировали попробовать их вместе. Первые задумки о таком звене были еще перед подписанием этих игроков в момент переговоров.
— Матвей Заседа очень старается в ВХЛ, набирает очки почти в каждом матче. Почему у него пока не получается в КХЛ?
— Да, пока не получается. Видимо, та система, та тактика, которую мы предлагаем, пока тяжеловата для его восприятия. Мы не сбрасываем Матвея со счетов, отправили в Воскресенск, чтобы была игровая практика. Все зависит от него самого.
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