Новый вызов в карьере легенды КХЛ. Мозякин неожиданно стал тренером «Магнитки»
На пять поражений подряд «Металлург» отреагировал введением в тренерский штаб Сергея Мозякина. Лучший снайпер отечественного хоккея будет помогать Андрею Разину с нападающими и большинством. Отвечающий за атаку Юрий Трубачев остался в команде. Мозякин приглашен исключительно для усиления штаба. После завершения карьеры экс-капитан «Магнитки» год отдыхал от хоккея. С сезона-2022/23 вернулся в ставший родным клуб и получил должность директора по развитию. Занимался проектом академии и отвечал за вертикаль детско-юношеской школы. Октябрьский кризис «Металлург» заставил Мозякина вернуться в непосредственную работу с командой.
Великие хоккеисты далеко не всегда становятся сильными тренерами. Сергею придется перевернуть избитый тезис после назначения в штаб «Металлурга». Игровое прошлое Мозякина не нуждается в особом представлении. Форвард со светлой головой, великолепной техникой и броском вместе с партнерами кошмарил вратарей в большинстве. Теперь Сергея ждет роль наставника: вместе с Трубачевым и Разиным ему предстоит улучшить большинство «Магнитки».
«Металлург» — вторая команда лиги по результативности. Уральцы уступают только очаровавшему лигу «Спартаку». 77 шайб за 26 матчей — солидный показатель, но проблемы «Магнитки» с розыгрышем лишнего он не отменяет. По большинству команда занимает скромное 20-е место, опережая лишь минское «Динамо», «Трактор» и «Ладу». Тренеры пробовали разные схемы, меняли игроков — большого эффекта действия не приносили. Новые идеи должен привнести человек, который, будучи хоккеистом, рисовал головокружительные комбинации в расстановке «5х4» и «5х3».
В тренерский штаб Мозякина звали и раньше. Бывший нападающий отказывался. Созрел Сергей только сейчас, когда командой руководит старый товарищ, с которым они играли еще в ЦСКА. Наставнику «Металлурга» не помешает еще один свой уважаемый человек в штабе. Разин только укрепил позиции с приходом Мозякина. Появление на лавке живой легенды клуба — еще и дальновидный политический ход. После возвращения в клуб Сергей вел стратегические проекты «Металлурга»: занимался детской академией и развитием массового хоккея. Работа важная, но преимущественно кабинетная. Возможно, Мозякин изголодался по хоккейной рутине, поэтому и принял новый вызов.
Назначив Сергея тренером по нападению, «Металлург» не исправил другие проблемы. Не исключаю, что начинающий специалист починит большинство и вдохновит некоторых захандривших форвардов. Мозякин — большой авторитет для игроков. Вот только включение легенды КХЛ в штаб не исправит проблему с вратарями и легионерами. После двух месяцев чемпионата нельзя с уверенностью сказать, кто из голкиперов — Артем Загидулин или Илья Набоков — первый номер. Не убеждают Люк Джонсон и Жан-Себастьян Ди. В клубе достаточно селекционной работы помимо расширения тренерского штаба.
В «Металлурге» адекватно отреагировали на октябрьский мини-кризис. Не стали рубить с плеча и увольнять тренеров, а ввели в штаб нового человека. Успешность назначения Мозякина оценим позднее. Тренерство — абсолютно новая роль для бывшего нападающего. Сергей снова ворвется в командную рутину — с переездами, собраниями и разборами соперников. Только теперь посмотрит на хоккей под другим углом. Эксперимент в любом случае любопытный. С трудом представляю, как Мозякин может навредить «Магнитке», зато польза от такого хода очевидна без глубинного анализа.
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|11
|27
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|12
|12
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|23
|10
|13
|25
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|9
|14
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|18
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|6
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|15
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|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|24
|17
|7
|35
|2
|Спартак
|24
|16
|8
|34
|3
|Торпедо
|24
|15
|9
|32
|4
|Локомотив
|23
|15
|8
|31
|5
|ЦСКА
|24
|13
|11
|28
|6
|Сочи
|23
|12
|11
|25
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|25
|8
|СКА
|22
|12
|10
|24
|9
|Северсталь
|22
|9
|13
|22
|10
|Куньлунь РС
|27
|8
|19
|19
|11
|Витязь
|25
|7
|18
|17
|31.10
|16:30
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Авангард – Торпедо
|- : -
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|- : -
|31.10
|17:00
|
Металлург Мг – Барыс
|- : -
|31.10
|17:00
|
Автомобилист – Куньлунь РС
|- : -
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -
|31.10
|19:30
|
СКА – Ак Барс
|- : -
|31.10
|19:30
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
|19:30
|
Спартак – Нефтехимик
|- : -