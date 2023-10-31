Новый вызов в карьере легенды КХЛ. Мозякин неожиданно стал тренером «Магнитки»

Лучший снайпер отечественного хоккея будет помогать Андрею Разину в работе с нападающими.

На пять поражений подряд «Металлург» отреагировал введением в тренерский штаб Сергея Мозякина. Лучший снайпер отечественного хоккея будет помогать Андрею Разину с нападающими и большинством. Отвечающий за атаку Юрий Трубачев остался в команде. Мозякин приглашен исключительно для усиления штаба. После завершения карьеры экс-капитан «Магнитки» год отдыхал от хоккея. С сезона-2022/23 вернулся в ставший родным клуб и получил должность директора по развитию. Занимался проектом академии и отвечал за вертикаль детско-юношеской школы. Октябрьский кризис «Металлург» заставил Мозякина вернуться в непосредственную работу с командой.

Великие хоккеисты далеко не всегда становятся сильными тренерами. Сергею придется перевернуть избитый тезис после назначения в штаб «Металлурга». Игровое прошлое Мозякина не нуждается в особом представлении. Форвард со светлой головой, великолепной техникой и броском вместе с партнерами кошмарил вратарей в большинстве. Теперь Сергея ждет роль наставника: вместе с Трубачевым и Разиным ему предстоит улучшить большинство «Магнитки».

«Металлург» — вторая команда лиги по результативности. Уральцы уступают только очаровавшему лигу «Спартаку». 77 шайб за 26 матчей — солидный показатель, но проблемы «Магнитки» с розыгрышем лишнего он не отменяет. По большинству команда занимает скромное 20-е место, опережая лишь минское «Динамо», «Трактор» и «Ладу». Тренеры пробовали разные схемы, меняли игроков — большого эффекта действия не приносили. Новые идеи должен привнести человек, который, будучи хоккеистом, рисовал головокружительные комбинации в расстановке «5х4» и «5х3».

В тренерский штаб Мозякина звали и раньше. Бывший нападающий отказывался. Созрел Сергей только сейчас, когда командой руководит старый товарищ, с которым они играли еще в ЦСКА. Наставнику «Металлурга» не помешает еще один свой уважаемый человек в штабе. Разин только укрепил позиции с приходом Мозякина. Появление на лавке живой легенды клуба — еще и дальновидный политический ход. После возвращения в клуб Сергей вел стратегические проекты «Металлурга»: занимался детской академией и развитием массового хоккея. Работа важная, но преимущественно кабинетная. Возможно, Мозякин изголодался по хоккейной рутине, поэтому и принял новый вызов.

Назначив Сергея тренером по нападению, «Металлург» не исправил другие проблемы. Не исключаю, что начинающий специалист починит большинство и вдохновит некоторых захандривших форвардов. Мозякин — большой авторитет для игроков. Вот только включение легенды КХЛ в штаб не исправит проблему с вратарями и легионерами. После двух месяцев чемпионата нельзя с уверенностью сказать, кто из голкиперов — Артем Загидулин или Илья Набоков — первый номер. Не убеждают Люк Джонсон и Жан-Себастьян Ди. В клубе достаточно селекционной работы помимо расширения тренерского штаба.

Сергей Мозякин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В «Металлурге» адекватно отреагировали на октябрьский мини-кризис. Не стали рубить с плеча и увольнять тренеров, а ввели в штаб нового человека. Успешность назначения Мозякина оценим позднее. Тренерство — абсолютно новая роль для бывшего нападающего. Сергей снова ворвется в командную рутину — с переездами, собраниями и разборами соперников. Только теперь посмотрит на хоккей под другим углом. Эксперимент в любом случае любопытный. С трудом представляю, как Мозякин может навредить «Магнитке», зато польза от такого хода очевидна без глубинного анализа.