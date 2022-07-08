Еще один скандал в московском «Динамо». Звезды уехали, цена на билеты выросли — болельщики негодуют

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Голкипер Александр Георгиев это лето встретил без контракта, так как прежний с «Рейнджерс» у него закончился. Но одновременно хоккеист попросил у клуба найти новый вариант для продолжения карьеры. Это не стало неожиданностью. Еще в прошлом сезоне Георгиев выражал явное неудовольствие своим игровым временем, просил, чтобы его обменяли, но тогда в клубе не могли пойти на такой риск, ведь в случае травмы Игоря Шестеркина они бы оставались без вратаря. Сейчас же есть время найти нового голкипера (вряд ли Игорь останется в клубе с двумя молодыми, у которых вообще нет опыта), а Александр получил то, что хотел.

Ближе к утру пятницы генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик дал сенсационный комментарий. Дескать, именно Александр будет первым номером команды, а Павел Францоуз рассматривается как его сменщик. Впрочем, эти слова особо ничего не означают, все решится в тренировочном лагере. Но для Георгиева этот переход действительно пойдет на пользу. В клубе нет обладателя «Везины», играть придется чаще. Осталось заключить контракт, но, кажется, стороны договорились и по цифрам и по срокам. Осталось получить ответ на самый главный вопрос — способен ли Георгиев быть первым номером в серьезном клубе НХЛ?

Хоккеист провел в НХЛ пять сезонов, причем всего два матча в плей-офф. Больше 34 игр за чемпионат он не сыграл ни разу и никогда не отражал более 92 процентов бросков. Коэффициент надежности не берем во внимание, учитывая слабости «Рейнджерс» в обороне. У Георгиева часто бывали срывы. Да, он умеет выдавать отличные игры, но и плохие встречи проводит сериями. И Александр проиграл конкуренцию Шестеркину. Вызов российский вратарь с болгарским паспортом принял, но не факт, что справится с ответственностью.

Александр Георгиев обменян в «Колорадо». Фото Global Look Press

Легионер

«Сочи» подписал защитника Джо Морроу, а также обменял в «Северсталь» нападающего Александра Жабреева, получив взамен Доната Стальнова. Сначала о канадском легионере. В КХЛ Джо проведет третий сезон, до этого выступал в минском «Динамо» и «Барысе». И не сказать, что им были довольны. В прошлом году он отвратительно действовал в казахстанском клубе, совсем не случайно о его потере никто из болельщиков не сожалеет. Морроу как-то все делает слишком медленно, прямолинейно и очень часто ошибается. Но у южного клуба не такой уж подбор в этой линии, чтобы они считали приобретение неудачным. По нынешним меркам, учитывая сложности с приглашением иностранцев, Морроу явно поможет команде. У клуба и не было никого в первую пару, ведь Данила Галенюк нестабилен, а лучшие времена Никиты Пивцакина позади. Если Морроу не будет ничего выдумывать на льду, не станет брать на себя то, что не сможет выполнить, то будет существенным усилением в оборону.

Жабреев — небольшой нападающий, известный по игре в питерском «Динамо», пострадал, когда в «Сочи» поменяли главного тренера. Евгений Ставровский его любил, доверял хоккеисту, а Андрей Назаров не видел форварда в составе. Техничность Жабреева не была такой, чтобы тренер команды закрывал глаза на недостатки в физике. После того, как Назаров возглавил клуб, шансов у хоккеиста было немного. Андрей Разин, может быть, придумает какую-нибудь подходящую роль для Александра. Он с уважением относиться к технарям, но при этом никто не позволит Жабрееву только атаковать, система «Северстали» чуть другая. Зачем сочинцам Донат Стальнов, непонятно. Не лучший игрок «Лады», он уже неоднократно загубил шансы заиграть на высшем уровне. Вряд ли от него будет толк.

Скандал

Болельщики московского «Динамо» выразили недовольство новой билетной программой клуба. Цены и правда фантастические. Вы не смотрите на то, что есть абонементы по 9-10 тысяч рублей. Это самые неудобные места, да еще в так называемой «фанатке», то есть там хоккей не посмотришь. За более или менее приличные места придется отдать от 17 до 35 тысяч. Есть еще абонементы по 43 и 60 тысяч, но это топовые позиции. Так дорого или нет? Все относительно.

Например, повышение по отношению к сезону-2019/20 более, чем в два раза (в прошлом сезоне абонементы не продавались, а еще два года назад болельщиков и не пускали). Инфляция существенная, но она относится не только не хоккею. Поклонников клуба смущают другие вещи. Например, почему посещение игр бело-голубых значительно дороже, чем у других московских клубов. В клубе говорят, что у них лучшая арена. Никто не спорит, но организация проведения матчей точно такая же, как и везде. Болельщик для охранников — враг, обыскивают всех так, словно матчи проходят в неспокойном месте, а каждый видом и действием дает понять, что зрителям тут не рады.

Есть и моральный аспект. В этом году динамовцы отдали всех лидеров, у клуба новый вектор развития и совершенно непонятно, за что именно платить. На кого смотреть? Да, есть Андрей Миронов, но это, пожалуй, и все. Других хоккеистов, ради которых стоит идти на стадион, нет. Удивительно, что в абонементы не включены матчи плей-офф. Споров можно было бы избежать, если бы такая опция существовала. Да, в клубе считают, что владельцы абонементов все-таки сэкономят. Это правда. Но ведь бело-голубые в прошлом чемпионате удивляли посещаемостью, даже когда сняли лимиты из-за ковида. Не должна повторяться история с плей-офф, когда болельщиков ЦСКА было в разы больше в матчах дома у «Динамо». Но больше поклонника бело-голубых раздражены тем, что их не слышат. И это серьезная проблема.

Алексей Шевченко