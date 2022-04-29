Таблица переходов КХЛ: главные события на рынке и все сделки
|
Западная конференция
|
Восточная конференция
|
Западная конференция
|
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Сергей Федоров
|
Пришли
в. Шарыченков (Салават Юлаев)
Ушли
в. Федотов (Филадельфия, НХЛ)
|
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
|
Пришли
з. Рукавишников (Ак Барс)
Ушли
в. Аскаров (Нэшвилл, НХЛ)
|
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
|
Пришли
-
Ушли
в. Бочаров (Локомотив)
|
Спартак
Москва
Главный тренер
Борис Миронов
|
Пришли
-
Ушли
н. Петтерссон (Тимро)
|
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
|
Пришли
в. Бочаров (Динамо Мск)
Ушли
в. Паскуале (Салават Юлаев)
|
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Разин
|
Пришли
н. Петунин (Динамо Мск)
Ушли
з. Стенквист (Тимро)
|
Динамо
Минск
Главный тренер
Крэйг Вудкрофт
|
Пришли
-
Ушли
з. Линдхольм (Лександ)
|
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Дэвид Немировски
|
Пришли
з. Пайгин (Тимро)
Ушли
в. Кочетков (Каролина, НХЛ)
|
Витязь
Подольск
Главный тренер
?
|
Пришли
н. Горшков (Амур)
Ушли
в. Ежов
|
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Андрей Назаров
|
Пришли
в. Костин (Динамо СПб)
Ушли
н. Морозов (Вегас, НХЛ)
|
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Айван Занатта
|
Пришли
-
Ушли
-
|
Восточная конференция
|
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Илья Воробьев
|
Пришли
-
Ушли
з. Хультстрем
|
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
|
Пришли
в. Демченко (Авангард)
Ушли
в. Вилл (Тршинец)
|
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
|
Пришли
в. Кареев (ТПС, Финляндия)
Ушли
в. Шарыченков (ЦСКА)
|
Авангард
Омск
Главный тренер
Дмитрий Рябыкин
|
Пришли
н. Калинин (Трактор)
Ушли
в. Демченко (Трактор)
|
Ак Барс
Казань
Главный тренер
Олег Знарок
|
Пришли
з. Войнов (Динамо Мск)
Ушли
в. Бобков (Автомобилист)
|
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
|
Пришли
н. Основин (Трактор)
Ушли
н. Ли (Автомобилист)
|
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
|
Пришли
н. Белозеров (Лада, ВХЛ)
Ушли
н. Хайруллин
|
Барыс
Нур-Султан
Главный тренер
Юрий Михайлис
|
Пришли
-
Ушли
н. Волк (Автомобилист)
|
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
|
Пришли
в. Бобков (Ак Барс)
Ушли
в. Маттсон
|
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Михаил Кравец
|
Пришли
в. Самойлов (Металлург, Белоруссия)
Ушли
н. Горшков (Витязь)
|
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
?
|
Пришли
-
Ушли
-
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|- : -