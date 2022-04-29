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Сегодня, 17:10

Таблица переходов КХЛ: главные события на рынке и все сделки

1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов
Читать «СЭ» в
Дамир Жафяров, Вадим Шипачев, Андрей Кузьменко.
Фото «СЭ»
1 мая в КХЛ открывается рынок свободных агентов.

Западная конференция

Восточная конференция
Жирным выделены переходы, которые подтверждены официально.

Западная конференция
ЦСКА
Москва
Главный тренер
Сергей Федоров
Пришли

в. Шарыченков (Салават Юлаев)
н. Семенов (Авангард)

Ушли

в. Федотов (Филадельфия, НХЛ)
н. Андронов (Локомотив)
СКА
Санкт-Петербург
Главный тренер
Роман Ротенберг
Пришли

з. Рукавишников (Ак Барс)
н. Прохоркин (Авангард)
н. Мальцев (Колорадо, НХЛ)

Ушли

в. Аскаров (Нэшвилл, НХЛ)
в. Юханссон
з. Робинсон (завершил карьеру)
н. Кемппайнен (Кярпят)
н. Марченко (Коламбус, НХЛ)
н. Бурдасов (Локомотив)
н. Кузьменко (Эдмонтон, НХЛ)
Динамо
Москва
Главный тренер
Алексей Кудашов
Пришли

-

Ушли

в. Бочаров (Локомотив)
з. Сергеев (Локомотив)
з. Миронов
з. Войнов (Ак Барс)
н. Галиев
н. Шипачев (Ак Барс)
Спартак
Москва
Главный тренер
Борис Миронов
Пришли

-

Ушли

н. Петтерссон (Тимро)
н. Широков (Ак Барс, Автомобилист)
Локомотив
Ярославль
Главный тренер
Игорь Никитин
Пришли

в. Бочаров (Динамо Мск)
з. Сергеев (Динамо Мск)
н. Андронов (ЦСКА)
н. Бурдасов (СКА)

Ушли

в. Паскуале (Салават Юлаев)
з. Гормли
з. Баранцев (Автомобилист)
н. Козун
н. Каюмов (Чикаго, НХЛ)
Северсталь
Череповец
Главный тренер
Андрей Разин
Пришли

н. Петунин (Динамо Мск)

Ушли

з. Стенквист (Тимро)
Динамо
Минск
Главный тренер
Крэйг Вудкрофт
Пришли

-

Ушли

з. Линдхольм (Лександ)
з. Альмквист (ХВ-71)
н. Теденбю (ХВ-71)
н. Стремвалль (НХЛ)
Торпедо
Нижний Новгород
Главный тренер
Дэвид Немировски
Пришли

з. Пайгин (Тимро)
н. Атанасов (Югра, ВХЛ)

Ушли

в. Кочетков (Каролина, НХЛ)
з. Мартынов
н. Тянулин (Сочи)
н. Жафяров (Авангард, Салават Юлаев)
Витязь
Подольск
Главный тренер
?
Пришли

н. Горшков (Амур)

Ушли

в. Ежов
ХК Сочи
Сочи
Главный тренер
Андрей Назаров
Пришли

в. Костин (Динамо СПб)
з. Пивцакин (КалПа)
н. Тянулин (Торпедо)

Ушли

н. Морозов (Вегас, НХЛ)
Куньлунь
Пекин
Главный тренер
Айван Занатта
Пришли

-

Ушли

-

Восточная конференция
Металлург
Магнитогорск
Главный тренер
Илья Воробьев
Пришли

-

Ушли

з. Хультстрем
Трактор
Челябинск
Главный тренер
Анвар Гатиятулин
Пришли

в. Демченко (Авангард)
н. Хохряков (Салават Юлаев)

Ушли

в. Вилл (Тршинец)
н. Калинин (Авангард)
Салават Юлаев
Уфа
Главный тренер
Виктор Козлов
Пришли

в. Кареев (ТПС, Финляндия)
в. Паскуале (Локомотив)
н. Жафяров (Торпедо)

Ушли

в. Шарыченков (ЦСКА)
з. Хафизуллин (Ак Барс)
Авангард
Омск
Главный тренер
Дмитрий Рябыкин
Пришли

н. Калинин (Трактор)
н. Жафяров (Торпедо)
н. Михайлис (Барыс)

Ушли

в. Демченко (Трактор)
н. Семенов (ЦСКА, Ак Барс)
н. Прохоркин (СКА)
н. Найт
Ак Барс
Казань
Главный тренер
Олег Знарок
Пришли

з. Войнов (Динамо Мск)
з. Хафизуллин (Салават Юлаев)
н. Шипачев (Динамо Мск)
н. Радулов (Даллас, НХЛ)
н. Широков (Спартак)

Ушли

в. Бобков (Автомобилист)
з. Журавлев (Колорадо, НХЛ)
з. Рукавишников (СКА)
Сибирь
Новосибирск
Главный тренер
Андрей Мартемьянов
Пришли

н. Основин (Трактор)
н. Бутузов (Амур)

Ушли

н. Ли (Автомобилист)
н. Шашков (Автомобилист)
Нефтехимик
Нижнекамск
Главный тренер
Олег Леонтьев
Пришли

н. Белозеров (Лада, ВХЛ)
н. Назаров (Лада, ВХЛ)

Ушли

н. Хайруллин
Барыс
Нур-Султан
Главный тренер
Юрий Михайлис
Пришли

-

Ушли

н. Волк (Автомобилист)
н. Михайлис (Авангард)
Автомобилист
Екатеринбург
Главный тренер
Николай Заварухин
Пришли

в. Бобков (Ак Барс)
з. Баранцев (Локомотив)
н. Волк (Барыс)
н. Ли (Автомобилист)
н. Шашков (Автомобилист)

Ушли

в. Маттсон
Амур
Хабаровск
Главный тренер
Михаил Кравец
Пришли

в. Самойлов (Металлург, Белоруссия)

Ушли

н. Горшков (Витязь)
н. Бутузов (Сибирь)
Адмирал
Владивосток
Главный тренер
?
Пришли

-

Ушли

-
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
ХК Трактор
ХК ЦСКА (Москва)
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
Финал КХЛ Счет в серии
Металлург - ЦСКА
Металлург - ЦСКА
3 - 3
1. Металлург - ЦСКА
1 - 3
2. Металлург - ЦСКА
6 - 4
3. ЦСКА - Металлург
0 - 4
4. ЦСКА - Металлург
0 - 1
5. Металлург - ЦСКА
2 - 3
6. ЦСКА - Металлург
2 - 1
7. Металлург - ЦСКА
0 - 0
3 - 3
Финалы конференций
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
4 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
1 - 2
4. Трактор - Металлург
0 - 6
5. Металлург - Трактор
2 - 1
4 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
3 - 4
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
2 - 3
5. СКА - ЦСКА
3 - 2
6. ЦСКА - СКА
3 - 1
7. СКА - ЦСКА
0 - 3
3 - 4
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
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30.04 15:00
Металлург – ЦСКА
 - : -
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