Это была лучшая серия и лучший матч плей-офф. Надеемся, финал нас не разочарует

«Авангард» выиграл у «Ак Барса» в овертайме седьмого матча восточного финала и встретится с ЦСКА в битве за Кубок Гагарина.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. Седьмой матч

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Семенов — 4 (Костин), 10:12 — 0:1. Воронков — 6 (Галимов, Сафонов), 12:12 — 1:1. Каски — 2 (Семенов, Толчинский), 19:09 — 1:2. Яруллин — 1 (Сафонов, Воронков), 34:08 — 2:2. Галимов — 2 (Воронков, Сафонов), 36:38 — 3:2. Покка — 1 (Буше, Костин), 49:22 — 3:3. Каски — 3 (Хохлачев, Толчинский), 63:07 — 3:4.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (6+7+6+1) — 33 (13+6+11+3).

Судьи: Бирин, Раводин.

15 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 3-4.

Все матчи финальной серии Восточной конференции выигрывала команда, которая забивала первой и играла при этом на выезде. Не суждено было нарушиться этой традиции и в седьмом матче, хотя для этого были все предпосылки. При этом команды выдали абсолютно лучший матч серии — не отсиживались в обороне, отвечали атакой на атаку и забивали красивые голы.

«Авангард» начал намного мощнее, и вряд ли кто-то удивился, когда гости открыли счет. Кирилла Семенова не смогли удержать на пятачке, и он замкнул передачу Клима Костина, который очень уверенно пошел на ворота соперника.

Казанцы уже скоро ответили шикарной комбинацией: Артем Галимов стянул на себя двоих соперников и нашел передачей Дмитрия Воронкова, который точно бросил в касание.

Изначально в тройке с Галимовым и Воронковым был заявлен Станислав Галиев, но Квартальнов во втором матче подряд не следовал стартовым сочетаниям. Место Галиева занял 19-летний Илья Сафонов, который почти весь плей-офф числился 13-м нападающим. Но с ним точно угадали — именно Сафонов протащил шайбу через всю площадку в чужую зону перед вторым голом «Ак Барса». От Шарипзянова, не сумевшего остановить габаритного юниора, шайба отскочила к Яруллину, который нанес точный бросок.

Уже через пару минут «Ак Барс» вышел вперед. И снова отличилась молодежная тройка: Воронков нашел на пятаке Галимова!

Еще до конца периода хозяева могли дожимать соперника, но не реализовали моменты. А прижавшись к воротам в третьем периоде, получили гол в свои ворота от Вилле Покки.

Супермолодежи «Ак Барса» все-таки не удалось спасти матч для команды. В овертайме отлично держал шайбу Воронков, активны были Галимов и Сафонов. Хартли даже пришлось взять тайм-аут, чтобы дать своей команде отдышаться после проброса. Возможно, это и помогло «Авангарду». В контратаке Толчинский сделал передачу на подключившегося Оливера Каски, который завершил серию точным броском.

Хоть «Ак Барс» и не подтвердил статус фаворита конференции, сезон точно нельзя считать неудачным. В решающем матче команду вела за собой тройка нападающих, средний возраст которых — 20 лет. Все они точно останутся в команде на следующий сезон, есть в Казани и еще несколько системообразующих игроков. Продолжит работу и тренерский штаб Дмитрия Квартальнова.