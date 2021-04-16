Шипачев остался в «Динамо» еще на три года. Контракт большой, но он заслужил эти деньги

Обзор дня Алексея Шевченко.

Поражение

«Ак Барс» не сумел выйти в финал Кубка Гагарина, проиграв в седьмом матче «Авангарду». Дмитрий Квартальнов взял всю вину на себя, отказавшись обсуждать любых хоккеистов. Видимо, перенес конкретику на итоговую пресс-конференцию, там скажет, почему ключевые спортсмены в плей-офф были не похожи на себя. Кто пригласил Найджела Доуса, который из года в год в плей-офф постепенно превращается в уставшего ветерана? Чья идея была позвать Стефана Да Косту, откровенно валявшего дурака даже в серии с «Авангардом»?

У Квартальнова заканчивается контракт, команда ничего не выиграла, бронзовые медали — не тот трофей, который стоит 900 миллионов, не считая расходов на тренерский штаб и офис. Но я не думаю, что в клубе будут менять тренера. Да и это тот случай, когда непонятно на кого. Возвращать Зинэтулу Билялетдинова? Снова уговаривать Вячеслава Быкова? По-хорошему, тут бы пригласить качественного иностранца, но никогда не знаешь, что он здесь натворит. Приедет такой, как Билл Питерс, — проблем не оберешься. Нет, кроме Квартальнова, никого и не видно на горизонте. В этот раз клубу надо очень хорошо поработать на рынке, не допустить грубейших ошибок в селекции. Не должно быть такого, что четыре из пяти легионеров в ключевом матче остаются в запасе. Не может такой клуб не иметь ни одного защитника, умеющего хорошо атаковать. Думаю, что не тренер (хотя и его вина есть) стал причиной неудачи, а именно подбор хоккеистов. Вопросов нет лишь к Патрису Кормье, но он не тот, кто может определять результат. «Ак Барс» заслужил за сезон оценку «плохо с плюсом». На другое без финала рассчитывать нельзя.

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Контракт

«Динамо» на три года заключило контракт с Вадимом Шипачевым. И это тот случай, когда вообще не стоит обращать внимание на финансовую сторону (по информации «СЭ», его зарплата составит 95 миллионов рублей за сезон плюс бонус 19 миллионов за 20 набранных очков, а также супербонус за попадание в тройку лучших бомбардиров по итогам регулярного чемпионата). Как ни крути, а Шипачев прямо сейчас — лучший российский центр, который, несмотря на возраст, по-прежнему стабильно бьется за лидерство в списке бомбардиров. Он мог требовать любые деньги. У бело-голубых было преимущество над «Автомобилистом», предлагавшим большую сумму, и они им воспользовались. Дали длинное соглашение с приличными условиями, а Екатеринбург не рискнул, ведь, судя по всему, на Урале через год-два при таком результате существенно снизят бюджет.

Для Вадима это, видимо, последний в жизни контракт, вряд ли он захочет через три года снова переживать сборы, перелеты и проживание в отелях, так как прежней мотивации уже не будет. Зато Алексей Кудашов получил основу для первого звена. Даже если не останутся Дмитрий Яшкин и Дмитрий Кагарлицкий, найти партнеров Вадиму гораздо проще, чем искать центрального такого же уровня. Так что все в выигрыше, и теперь менеджерам надо тщательно подходить к поиску хоккеистов. Никаких ошибок типа Магнуса Пяярви или Ивана Верещагина быть не должно, может быть, Кудашову удастся привести в чувство Владимира Брюквина, весьма умного форварда, который сильно деградировал за два года. Работы много, но с подписанием Шипачева клуб одержал первую победу. Скажу, что и какие-то сильные крайние при равных условиях с удовольствием выберут «Динамо», понимая, что рядом с Вадимом их статистика заметно вырастет.

Аренда

Нападающий Родион Амиров принял очень здравое решение. Подписав контракт с «Торонто», он добился, чтобы его на сезон отдали в аренду в КХЛ, а если в канадском клубе не будут рассчитывать на него и через сезон, то аренду продлят. Идеальное решение, другим бы стоило взять пример с форварда.

Амиров выбран в первом раунде драфта НХЛ, но за минувший сезон он ни разу не показал, что готов к серьезным испытаниям. Не вытянул на молодежном чемпионате мира, затерялся в «Салавате Юлаеве», даже не помог «Толпару» выйти в финал чемпионата МХЛ. Он очень «сырой», ему невероятно сложно пришлось даже в фарм-клубе, и Амиров осознал это. Другие хоккеисты, ослепленные Северной Америкой, все равно едут, а потом мучаются, но Родион пошел другим путем. Теперь Амирову надо сосредоточиться на своей игре, становиться мужиком, рвать в КХЛ, а не полагаться лишь на свое красивое катание и прекрасную технику. Все-таки играть во взрослом чемпионате — это большая работа. Стоит ему добавить в продуктивности, улучшить физическое состояние, так сразу он выйдет на первые роли, и не только в клубе. А там и в НХЛ можно пробовать. Никто же не отрицает, что Родион очень талантлив. Надеюсь, что и многие другие хоккеисты последуют примеру Амирова, а не, например, Григория Денисенко, безвылазно сидящего в АХЛ.