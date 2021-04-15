Свежие инсайды КХЛ: кого подписывают «Автомобилист», «Металлург» и «Салават Юлаев»?

Эксклюзив от «СЭ».

«Автомобилист»: с Да Костой еще не договорились, Арзамасцев остается

Фраза директора «Автомобилиста» Максима Рябкова ясно давала понять, какой будет селекционная политика клуба: «Рынок сейчас достаточно ограничен, и селекционный отдел нужен для чего? Чтобы найти Шалунова или найти Шипачева?» Набирать молодежь и ждать, когда она будет прогрессировать, в Екатеринбурге не собираются — результат нужен здесь и сейчас. Отсюда и интерес практически ко всем неограниченно свободным агентам в КХЛ.

С российскими игроками сложнее — при прочих равных условиях хоккеисты выберут Москву, Санкт-Петербург или Казань. В «Автомобилисте» же решили ориентироваться на североамериканцев, у которых есть белорусское или казахстанское гражданство, — легионерами в КХЛ они не считаются. Договорились о контракте с Шейном Принсом, который провел отличный сезон в минском «Динамо». Его зарплата, по информации «СЭ», составит 60 млн рублей в год.

Очень заинтересованы в клубе и в возвращении Стефана Да Косты, который сейчас выпал из состава «Ак Барса». При этом договоренности о подписании соглашения пока нет. Но предполагаемый контракт на 75 млн рублей в год — это дикая переплата. Да Коста традиционно сдает в плей-офф, притом что в регулярке всегда набивает хорошую статистику. И ведь он уже был в «Автомобилисте», но не оправдал надежд.

При этом Да Коста может оказаться не единственным «барсом», который переедет в Екатеринбург. В «Автомобилисте», скорее всего, продолжит карьеру еще один форвард казанцев — Патрис Кормье.

Сохраняется интерес у екатеринбуржцев и к защитнику Джесси Блэкеру и форварду Кертису Волку, которые провели этот сезон в «Барысе». При этом защитник Захар Арзамасцев остается в клубе. На этой неделе сообщалось о том, что он просит обмена из клуба, но у игрока еще год контракта при зарплате в 50 млн рублей в год. Остается в команде и защитник Алексей Василевский, который в плей-офф не попадал в состав: у него еще два года контракта. Ситуация с продлением Никиты Трямкина непонятна — многое зависит от «Ванкувера», который пока не определился по игроку.

«Магнитка»: переговоры с Мозякиным и Кошечкиным — на паузе

После окончания сезона, когда «Магнитка» вылетела в четвертьфинале Кубка Гагарина от «Авангарда» (2-4 в серии), сложилось четкое понимание, что Илья Воробьев продолжит руководить командой. Отчасти этот шаг даже логичен — большинство хоккеистов, которых специалист пригласил под себя прошлым летом, подписаны как раз до конца сезона-2021/22. С другой стороны, ставка на оперативный результат в этом чемпионате не сработала. «Сталевары» прошли первый раунд, но странно преподносить это как достижение с учетом максимально заполненной платежки.

Задача на сезон не выполнена, и, по-хорошему, кто-то должен понести за это ответственность. По мере развития событий понимаешь, что с кандидатурой главного тренера не все так очевидно. Говорят, что Воробьев, вице-президент Сергей Ласьков и президент клуба Виктор Рашников провели переговоры, но с объявлением вердикта почему-то тянут. Тем не менее вероятность того, что Илья Петрович останется в команде, очень высока. Информации об интересе «Металлурга» к другим кандидатам нет.

Неопределенность с главным тренером влияет и на другие селекционные решения. Напомним, что у всех помощников Воробьева контракты истекают 30 апреля. Точно на следующий год не будет в штабе Александра Гольца. Майкла Пелино звал к себе в «Автомобилист» Билл Питерс, но в «Магнитке» хотят сохранить канадского специалиста. Не просто так ведь его экстренно пригласили в ноябре 2020 года — тогда этот жест казался сигналом SOS от идущего ко дну штаба.

Что касается состава, пока «Сталевары» подтвердили только два продления контрактов — с защитником Артемом Земченком и нападающим Архипом Неколенко. Они, конечно, не системообразующие игроки — по этим решениям сложно сделать глобальные выводы о перспективах клуба. На паузе переговоры с ветеранами Сергеем Мозякиным и Василием Кошечкиным. Они не собираются завершать карьеру — их будущее в клубе зависит от предложенных финансовых условий. С большой долей вероятности «Сталевары» откажутся от легионеров Андрея Нестрашила и Денниса Расмуссена. Филип Хольм пока под вопросом. На место форварда-иностранца уже приметили габаритного канадского центра с опытом игры в НХЛ.

Ситуация в «Металлурге» по многим вопросам остается неопределенной. Цепочка ключевых решений от руководства клуба не замкнется до тех пор, пока боссы не выберут главного тренера. Утверждение этой должности приведет к дальнейшему развитию событий, в том числе добавит конкретики в переговорах с Мозякиным и Кошечкиным. Комплектованием команды занимается Сергей Гомоляко, которому помогает Дмитрий Денисов, — эта связка трудилась в «Сочи».

«Салават Юлаев»: ориентируются на сохранение состава, договорились со Шмелевым

Несмотря на вылет во втором раунде от «Ак Барса», в Уфе остались довольны сезоном. Как следствие — продление большинства ключевых игроков команды. Уже подписали новые соглашения защитники Павел Коледов, Григорий Панин, нападающие Сакари Маннинен, Александр Кадейкин. Должны в ближайшие время продлить контракт с защитником Михаилом Науменковым. При этом форвард Владимир Жарков, скорее всего, покинет команду.

Легионеры по-прежнему съедают значительную часть платежной ведомости команды — после подписания контракта с Манниненом (70 млн рублей в год) на иностранцев уходит 390 млн рублей за сезон. Это почти половина от потолка зарплат (900 млн рублей). Неудивительно, что на рынке свободных агентов «Салават» — не самый активный игрок. При этом в клубе уже договорились о подписании контракта с форвардом Сергеем Шмелевым, проведшим отличный сезон в «Сочи». Проявляют интерес в Уфе и к центрфорварду Данилу Романцеву, у которого истекает контракт с «Сибирью».

Для уфимцев важнее удержать лидеров, и в этом плане новый контракт центрфорварда Александра Кадейкина — большая удача. По нашей информации, игрок получит за следующий сезон 55 млн рублей — это без бонусов. Почти в два раза меньше составит зарплата защитника Павла Коледова: он заработает 30 млн. Правда, Коледов и выбирать не мог, будучи ограниченно свободным агентом.

Оставшись с нынешним составом, «Салават» и в следующем сезоне максимум сможет претендовать на второй раунд. В клубе рассчитывают на прогресс молодых игроков, но вряд ли Мухамудуллин и Башкиров способны тащить на себе команду. Возможно, останется в Уфе и Родион Амиров. Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас ждет его в Канаде, но очевидно, что игрок пока не готов к НХЛ. Есть вероятность, что Амиров подпишет контракт с «Мэйпл Лифс» уже этой весной, но следующий сезон проведет в КХЛ в аренде.