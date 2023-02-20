Обещал — сделал. Команда-аутсайдер вошла в плей-офф благодаря своему тренеру

Обзор дня Алексея Шевченко.

«Адмирал» впервые с 2017 года вышел в плей-офф КХЛ. И такого результата не было бы без тренера Леонида Тамбиева. Тем удивительней, что во Владивостоке не озаботились новым контрактом с тренером заранее.

Летом, когда тренеры еще готовы шутить и смеяться, Тамбиев тоже был достаточно расслаблен. Он с улыбкой рассказывал о железной дисциплине в команде, о своей приверженности к порядку. Единственное, что он не шутил на тему плей-офф.

— Туда-то мы попадем, — махнул рукой, когда я попытался посмеяться над задачами команды.

И ведь попали. Причем Тамбиев решил задачу выхода в плей-офф тем же способом, которым выигрывал турниры в Высшей хоккейной лиге. Это не самый зрелищный хоккей, стиль основан на порядке, где чуть больше позволяется лидерам. Остальные должны трудиться.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. ХК «Адмирал»

Весь сезон команда играла именно так. Когда силы оказались на исходе, то пошли поражения, но в первой половине чемпионата было набрано достаточно очков, чтобы не слишком переживать по этому поводу. Повезло с вратарем. Пусть хоккеисты очень сильно помогали Никите Серебрякову, никто же не будет спорить, что некоторые матчи он провел выше своего уровня.

Тем удивительней, что нового контракта с Тамбиевым нет. По мне так это типичная ошибка руководителей, которые неправильно анализируют ситуацию. Менеджеры наверняка подумали, что раз команда так здорово играет, то и их заслуга в этом есть. А раз так, значит, перед тренером можно ставить условия. Мол, ты сначала попади в восьмерку официально, а потом думать будем.

На самом деле ни спортивный директор, ни менеджер, ни кто-то там еще не причастны к успеху команды. Это заслуга Тамбиева, и только его. Он настаивал на некоторых приобретениях (слышал, что как-то сказал, мол, меняйте кого хотите, но мне нужен Чебыкин), он заставлял игроков уровня ВХЛ выкладываться каждый матч и побеждать даже в тех, в котором преимущество соперника было однозначным.

Между прочим, тренеру пришлось и выдержать давление из Латвии, ведь он — гражданин этой страны. Там попытались «вернуть» специалиста, надавив на политические мотивы. Но Тамбиев быстро поставил их на место, да так, что больше эта тема не поднималась. А мог бы дрогнуть и уехать. Впрочем, он не из таких.

Хоккеисты «Адмирала» празднуют заброшенную шайбу. ХК «Адмирал»

И самое удивительное — слышать от руководства «Адмирала» о каких-то условиях по отношению к тренеру. Правда, прямо сейчас они поменялись. И уж Леонид будет решать, стоит ли ему оставаться в клубе, чей бюджет не такой уж и большой, куда хоккеисты соглашаются ехать в последнюю очередь, когда нет других, даже более дешевых контрактов. Ему-то это зачем? Проводить столько времени в самолете, а потом еще выслушивать «пусть сначала в плей-офф попадет».

И правильно сделает, если уйдет. Пусть потом менеджеры оправдываются перед властями, как это случилось. Или сами тренируют, раз считали, что в результате их заслуга.

На что может рассчитывать «Адмирал» во втором этапе? Ситуация такая, что они спокойно могут выбить любого соперника в первом раунде. Трудней бы пришлось с «Ак Барсом», но, кажется, что с казанцами они встретятся только во втором круге. Ни один из вероятных соперников не имеет большого превосходства над «Адмиралом».

Правда, у игроков из Владивостока меньше опыта, а география уже не будет большим преимуществом. Все устали. Но только не Тамбиев. Он постарается пройти дальше и будет требовать этого от хоккеистов.