«Хорошему игроку на Дальнем Востоке нужно платить в полтора-два раза больше, чем на Западе»

Интервью спортивного директора «Адмирала» Вадима Аверкина.

«Адмирал» стал одной из главных сенсаций этого сезона в КХЛ. Приморцы практически гарантировали себе выход в плей-офф при не самом большом бюджете, а вратарь Никита Серебряков и защитник Либор Шулак — одни из лучших на своих позициях в регулярном чемпионате.

Спортивный директор «Адмирала» Вадим Аверкин в интервью «СЭ» рассказал о селекции в условиях Дальнего Востока, характере главного тренера Леонида Тамбиева и том, как построена его работа при семичасовой разнице с Москвой.

Задача — попасть в плей-офф

— Как оцените выступление своей команды в этом сезоне?

— Официально мы еще не в плей-офф. Все силы у нас направлены на то, чтобы остаться в восьмерке. Если оценить сезон на данный момент, то он складывается положительно. Была мощная серия из 12 игр с набранными очками, думаю, что эта фора нам сейчас помогает. Мы все время шли в зоне плей-офф в текущем сезоне, иногда даже забирались на верхнюю часть таблицы. Очень приятно, что о нас говорят. Я думаю, что мы оправдываем надежды болельщиков.

Да, мы немного сбавили, но на то есть объективные причины. Ни для кого не секрет, что нам приходится много летать, разные часовые пояса сказываются на состоянии игроков, но для нас это не отговорка. Также ряд игроков у нас сейчас травмированы. Перед Новым годом наш основной центральный нападающий Михал Криштоф получил травму, а он играл очень важную роль в большинстве, поэтому мы просели. Он уже идет на поправку, поэтому мы надеемся, что в ближайших матчах он поможет команде и мы добавим.

— Какая основная задача стоит перед командой?

— Основная задача — попасть в плей-офф. Команда очень давно не выходила в плей-офф, в прошлом сезоне мы по объективным причинам были внизу турнирной таблицы. Тогда было очень тяжело собирать команду, потому что доступ к ЦИБ мы получили только 21 июня. Многие ребята из-за этого не хотели ехать к нам, и я их понимаю, у всех семьи, дети. А некоторые игроки вообще думали, что мы не запустимся. Было очень тяжело объяснить игрокам, агентам, тренерам, что мы будем выступать в КХЛ, поэтому в том году селекция была не на высшем уровне.

— Всегда говорят, что есть «челябинская надбавка», «магнитогорская надбавка» за не самый престижный город. Есть ли «владивостокская надбавка»?

— Я сам три года отыграл в хабаровском «Амуре», когда пытался перезапустить карьеру. Считаю, что на Дальний Восток едут либо за хорошим контрактом, либо для того, чтобы перезапуститься. Конечно, надбавка есть. За хорошего игрока нужно платить в полтора-два раза больше, чем другим клубам, потому что при равных условиях хоккеист выберет что-то поближе к Москве, чтобы не нужно было так много летать, ведь это доставляет дискомфорт.

Но руководство очень старается — за два года не было ни одной задержки зарплаты и премиальных, все честно, хотя раньше за «Адмиралом» тянулся негативный шлейф. В этом году мы собрали боевой коллектив с характером, за счет которого мы вытянули много игр. Сколько игр мы выиграли в овертайме и по буллитам, сколько бросков наши ребята блокируют — в нашей команде по-другому нельзя.

Конечно, если бы у нас были игроки уровня Буше и Найта, мы бы показывали другой хоккей, никто бы не заставлял таких нападающих отсиживаться в обороне. Но если мы не будем соблюдать жесткую игровую дисциплину и тренерские установки при наших возможностях, то у нас не будет никакого результата. Многие говорят, что мы мало забиваем, но мы и мало пропускаем. Мне кажется, что в играх с нами интрига всегда держится до конца.

— Какая у вас концепция в плане селекции? В КХЛ сейчас есть три типа: первые берут все, что блестит, вторые доверяются молодежи, а третьи комплектуют команду по остаточному принципу.

— Если «Сибирь» и «Торпедо» относятся к остаточному принципу, то у нас суперостаточный принцип, потому что большинство игроков рассматривает предложение от нас в последнюю очередь. В идеале было бы здорово, чтобы у нас школа работала, чтобы молодежная команда давала хотя бы одного-двух игроков в год, тогда бы у команды был фундамент и состав бы не менялся на 30-40 процентов.

Наша цель — чтобы в нашей молодежной команде играли приморские ребята, а потом заходили в КХЛ. Многие болельщики недоумевают, почему у нас такая возрастная команда. Дело в том, что до 28-29 лет игроки не становятся НСА — это значит, что права на них надо либо выкупать за большие деньги, либо обменивать на других хоккеистов, а у нас таких возможностей нет, поэтому у нас много возрастных ребят.

Хотя мы стараемся подписывать и молодых игроков. Например, удалось взять Даниила Гутика, который в конце сезона показывает неплохую игру, Прохора Корбита привезли. Стараемся сделать фундамент, чтобы на следующие годы был костяк игроков, потому что сложно каждый раз устраивать перестройку, объяснять новичкам нашу концепцию и тактику — на это уходит много времени. Всем станет проще работать, если будет 12-15 игроков, которые знакомы с нашим игровым стилем.

Леонид Тамбиев. Фото ХК «Адмирал» Фото ХК «Адмирал»

Тамбиев не тиран

— Сейчас у вас в команде есть пятерка легионеров, которая во многом определяет результат, а со следующего сезона лимит сокращается до трех. Как теперь будет строиться ваша работа?

— Для нас это потеря двух игроков, потому что нам легче привезти иностранцев, чем взять россиян на эти две позиции. Мы решили, что все переговоры будем вести после того, как официально попадем в плей-офф, чтобы ребята лишний раз не дергались и не волновались. На данный момент есть игроки, с которыми мы бы хотели продлить контракт, но никаких решений и переговоров нет. Мы будем советоваться с тренерским штабом и руководством клуба.

— У Леонида Тамбиева контракт истекает после этого сезона?

— Да, с Леонидом Григорьевичем также будем вести переговоры после официального попадания в плей-офф.

— Насколько Леонид Тамбиев погружен в селекцию? Как я помню, он лично летал на переговоры с Шулаком.

— Весь тренерский штаб погружен в эту работу, она очень скрупулезная и доскональная. С Леонидом Григорьевичем мы постоянно на связи, разбираем каждого игрока, взвешиваем все за и против. С Либором он виделся, потому что был проездом в Чехии и решил провести встречу с Шулаком, на которой была поставлена окончательная точка в переговорах с Либором.

— Была ли вероятность того, что в межсезонье вы могли остаться без тренера и его помощника, учитывая политическую ситуацию и отношения с Латвией?

— Тамбиев сразу обозначил, что ничто его не остановит, поэтому мы были уверены, что он будет руководить командой вместе с его помощником.

— Тамбиева некоторые чуть ли не тираном называют. Как вы можете прокомментировать его жесткий стиль?

— Для нашей команды это идеальный симбиоз тренера и игроков. У нас не может быть мягкого тренера, потому что у нас далеко не звездный состав собран. Тренерский штаб ежедневно проводит большую работу с игроками, показывает видео, что-то объясняет, подсказывает. Да, Тамбиев очень жесткий и требовательный тренер, но никаких перегибов лично я не заметил. Тираном я бы его точно не назвал.

— Готовы ли вы к тому, что после такого сезона Тамбиева будут звать в топовые клубы?

— Это естественный процесс. Мы будем разговаривать и общаться с ним.

— Были ли какие-то особые условия со стороны легионеров во время переговоров? Например, Тему Пулккинен остался в «Тракторе», но он не общается с прессой, не принимает участие в каких-то клубных акциях.

— Нет, ничего такого не было. Только из-за политической ситуации мы объявляли наших новых легионеров лишь после их прибытия во Владивосток и получения разрешения на работу — это единственное. Все ребята у нас общительные, разговаривают с прессой, не просят не выставлять их фото в социальные сети, поэтому никаких дополнительных условий не было.

— Вы уже начали обсуждать с Шулаком новый контракт?

— Повторюсь, все контракты мы будем обсуждать после попадания в плей-офф. Естественно, мы хотели бы его оставить, но наша задача усугубляется тем, что теперь у Либора будет статус НСА. Думаю, что на него будет хороший спрос, но у нас тоже есть свои аргументы, которые, возможно, убедят его остаться в «Адмирале».

— Еще одним НСА становится Никита Серебряков.

— Нет, он будет ОСА, потому что он еще не сыграл 250 матчей в КХЛ. Понятно, что в лиге наблюдается дефицит хороших вратарей, некоторые команды из-за этого просели. С Никитой тоже будем разговаривать, вести переговоры, но это чуть позже. Он выдает отличный сезон, но и в прошлом году он часто держал нас в игре, просто команда тогда была слабее, поэтому его результаты немного хуже были. Сейчас мы довольны всей нашей вратарской бригадой.

— Серебряков отлично играл до Кубка Первого канала, но после не очень удачной игры в сборной сдал. В чем причина? Возможно, стоило его как-то оградить от поездки в сборную?

— Для каждого игрока почетно попасть в сборную. Никита очень хотел поехать на Кубок Первого канала, никаких преград ему никто не ставил, наоборот, мы сами очень рады, что люди из «Адмирала» попадают в сборную России. Тот матч его действительно надломил, у него ушло какое-то время на то, чтобы прийти в себя. С ним и я разговаривал, и тренер вратарей. Никита вообще очень специфический человек, как и многие вратари, но наш тренер нашел к нему подход, теперь он выступает еще и в роли психолога. Считаю, что Серебряков справился и вышел обратно на свой уровень.

— Сколько раз по ходу сезона топ-клубы обращались к вам по поводу Серебрякова?

— Ни один клуб ко мне не обращался. Только перед сезоном был один случай, когда его просили продать, но с этим предложением не на меня выходили, а на генерального директора. Думаю, что другие клубы понимали, что ни за какие деньги мы Никиту не продадим, потому что в интервью я много раз говорил, что мы будем стараться выйти в плей-офф.

Павел Шэн. Фото ХК «Адмирал» Фото ХК «Адмирал»

Шэну не хватает характера

— От Даниила Гутика сначала отказались в «Локомотиве», а потом в «Динамо», но у вас он сейчас прогрессирует. Остались ли у него проблемы с ногами и физической подготовкой?

— Даниила мы приобрели в прошлом сезоне у питерского «Динамо», понимали, что это перспективный парень. Наверное, весь хоккейный мир знал, что он не очень быстрый. С ним тоже отдельная работа была проведена, тренер по ОФП с ним постоянно занимается. Ему давали индивидуальную программу, но сейчас его игра показывает, что на какое-то время проблема решена. Но ему нельзя останавливаться и успокаиваться, еще надо много работать над «физикой».

— Почему решили взять в аренду Валерия Орехова из «Металлурга»?

— Из-за травмы мы расторгли контракт с Русланом Ибатуллиным, поэтому нам нужен был защитник для топ-4. Появился вариант с арендой Орехова, мы подумали и решили остановиться на нем. Мы считаем, что для нас это удачная сделка.

— Что случилось с Ибатуллиным? Говорили, что он в аварию попал.

— Я бы не хотел это выносить из команды. Мы с ним нормально расстались. К сожалению, для нас это стало потерей, Руслан показывал стабильную игру на протяжении всего чемпионата.

— Насколько вы довольны Антоном Берлевым после возвращения? Многие ожидали, что он будет посимпатичнее смотреться.

— В принципе он нас устраивает, но, естественно, мы были бы только рады, если бы он забивал больше. У него все есть для того, чтобы играть более результативно, но пока что никак не получается. Наверное, на него повлияли две травмы в этом сезоне.

— Что не получилось в аренде у Михаила Беляева? Изначально казалось, что он идеально подойдет под хоккей Тамбиева — быстрый, пробивной, с хорошей «физикой».

— Бывает такое, когда что-то не идет. Миша неплохо начал, но потом не показывал той игры, которую мы ждали. Вроде бы он физически сильный, но постоянно у него были потери, он проигрывал борьбу, потом потерял место в составе и, наверное, уверенность в себе. Возможно, «Адмирал» — не его команда, потому что в «Локомотиве» он сейчас играет и забивает.

— Перезагрузить свою карьеру к вам приехал и Павел Шэн. В свое время он считался очень талантливым. Насколько получается у него вернуться на тот уровень?

— Совсем недавно тройка Шэн — Сидляров — Гутик выдала серию очень хороших игр. Мне кажется, что Паше немного характера не хватает, злости спортивной, потому что все остальное у него есть — и скорость, и бросок. Он сам должен понять, что ему пора выходить на новый уровень, а не сидеть в статусе молодого и перспективного, потому что так можно вообще с хоккеем закончить. Конкуренция очень жесткая: если ты не соответствуешь — играть будет другой. Он показывает хорошую игру, но делает это нестабильно.

— Что с Егором Рыковым? Есть ли понимание, почему у него не складывается в «Адмирале»?

— Да, мы в прошлом году его взяли с драфта отказов, потому что нам был нужен защитник и у нас не хватало немного до пола зарплат. Егор максимально отдается на тренировках, но вот на играх у него не получается почему-то, я даже не знаю, с чем это связано. Он работает, старается, но пока в обойме другие защитники, поэтому нужно терпеть, ждать своего шанса и цепляться за него, доказывать все в играх.

— Помогает ли аренда «Адмиралу»? Можно ли сказать, что пример «Амура» с Лихачевым, Дубакиным и Гребенкиным заразителен для вас?

— В аренду берешь тогда, когда у тебя своих игроков нет. Бессмысленно искусственно кого-то тянуть в основной состав. Нам нужно было усиление защитной линии, поэтому мы взяли Орехова. Я считаю, что аренда — это неплохо, можно решить какую-то промежуточную проблему до конца сезона, а «Амур» сделал три шикарных приобретения, эти ребята показывают зрелую и результативную игру. В Хабаровске попали в десяточку с ними, но такое не всегда бывает.

Фото ХК «Адмирал»

Молодежь смотрит в сторону Запада

— 10 матчей с «Амуром» — это плюс или минус для вас? Понятно, что на Дальнем Востоке интерес к этим матчам большой, но не слишком ли много?

— Мы удивились, когда узнали, что у нас будет 10 матчей, не знали, как относиться. Проанализировав, мы нашли положительные моменты, нам придется меньше летать, у нас один часовой пояс. Осталось еще две игры, пока, к сожалению, уступаем в серии, но надеемся взять реванш.

— В следующем сезоне, скорее всего, пол будет составлять 405 миллионов рублей. Если эта информация подтвердится, то как изменится «Адмирал»? Как считаете, насколько это повлияет на рынок?

— Сейчас рынок точно пойдет вверх, потому что количество легионеров уменьшится, а дефицит на сильных игроков усилится. Из-за этого повысятся зарплаты и у менее звездных игроков. Если пол будет составлять 315 миллионов, то мы будем вести одни переговоры, если 405 — другие. Тут нужно точно знать и понимать, что будет дальше. Если пол поднимется, то нам будет тяжелее.

— Кого вы считаете главным открытием сезона в вашей команде? Когда «Адмирал» подписывал Колби Уильямса, многие говорили, что он «серый» защитник даже по меркам АХЛ, но у вас он неплохо смотрится в паре с Шулаком, у него положительный показатель полезности.

— Наверное, Никита Серебряков — он выдает свою лучшую игру. Колби Уильямса мы рассматривали и брали специально в пару к Шулаку. Он очень стабильно играет, мы им довольны.

— Насколько вы довольны работой школы? Достаточно много ребят 2006 и 2007 года из Владивостока появляется в хоккее. Наступил ли период, когда «Адмирал» может тот же «Тайфун» формировать на 50-60 процентов своими воспитанниками?

— Проблема в том, что наша школа молодая, и ребята все равно смотрят в сторону Запада и уезжают. Пока мы не можем максимально формировать команду «Тайфун» из собственных воспитанников, но эта задача поставлена, мы будем стараться ее выполнять. Сформировать-то мы и сейчас можем, но качество игроков не такое высокое, потому что все лучшие уезжают.

— Расскажите, как устроена ваша работа с учетом семичасовой разницы с Москвой?

— Есть определенные проблемы в период, когда идет формирование команды, но большую часть времени я все равно провожу в Нижнем Новгороде. Во Владивостоке иногда приходится вставать в четыре-пять утра, чтобы сделать важные звонки. Небольшие нюансы есть, но я не могу сказать, что они критичные. Очень тяжело было перед сезоном, когда мы запускались, потому что тогда пришлось все с нуля делать, а сейчас мы наладили работу, всем комфортно.

— Многие о вас узнали после сезона в «Дизеле». Расскажите, как вам дался переход в «Адмирал» и каково после ВХЛ работать в реалиях КХЛ?

— Мое появление в «Дизеле» получилось очень неожиданным. Три года до этого я работал в профсоюзе игроков КХЛ — это мне очень помогло, потому что я хорошо знал регламент, ездил по клубам, обретал новые знакомства. В свое время я играл с Дмитрием Шандуровым, а он работал в «Дизеле» и позвонил мне с предложением стать генеральным менеджером. Я очень удивился, но игроков я знал, рынок знал, поэтому долго не думал и согласился. Считаю, что это моя работа, она мне очень нравится.

В последнем сезоне в «Дизеле» мы набрали хорошую команду, были одним из главных открытий. Жалко только, что вылетели в первом раунде. После этого сезона я пытался трудоустроиться в другом месте, и в один момент мне позвонил Алексей Ан с предложением занять должность спортивного директора во Владивостоке. Это было очень неожиданно, потому что мы с ним не были тогда знакомы. Естественно, я долго не думал и согласился. Да, другая ответственность, другой рынок, другие игроки, но мне было интересно попробовать, я рад, что получилось сразу запустить проект.

— Вы заметили, что сейчас уделяют больше внимания менеджерам из ВХЛ? Вашего преемника Дмитрия Пупкевича активно отправляют в Астану.

— Сейчас появляется много молодых тренеров и менеджеров. Тут стоит вопрос доверия — готов руководитель рискнуть или нет. Но не бывает все так просто. Когда мы подбираем игроков в команду, то изучаем все — какой он человек, как он выглядит на льду, человеческие качества. Я думаю, что руководители также наводят справки. С Дмитрием Пупкевичем я знаком, читаю про него новости, очень рад за него, если он все-таки отправится в КХЛ.

Фото ХК «Адмирал»

Разрыва по зарплатам в «Адмирале» не будет

— Как выстроен процесс поиска игроков в «Адмирале»? Существует ли скаутская служба?

— После сезона агенты присылают списки игроков, после чего мы их смотрим, набираем информацию, анализируем и выбираем. Конечно, есть игроки, которых мы сразу готовы забрать, но некоторых надо получше посмотреть, набрать больше информации. Бывает, что кто-то из игроков сам звонит и просится в команду, но чаще всего нам присылают списки. Скаутской службы у нас нет, мы сами себе скауты.

— Как относитесь к расширению лиги?

— Для меня это будет проблемой, потому что появится еще один клуб, а это значит, что 22-25 игроков до нас не доедут. При одинаковых условиях они будут выбирать западную часть, а соревноваться по деньгам мы не можем. Понятно, что одному-двум игрокам мы можем дать чуть больше, но не всем. А в остальном я положительно отношусь.

— По зарплатам у вас нет большого разрыва в деньгах между звездами и остальными. Это принципиально для «Адмирала»?

— У нас не может один человек получать 50-60 миллионов, а другие по 5-10 — это будет неправильно. Я думаю, что такого у нас не может быть. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, но вряд ли у нас будет большой разрыв по зарплате. У нас все получают адекватные деньги, мы никому не переплачиваем.

— Как «Адмирал» относится к идее перекрестного плей-офф?

— Нам неважно, с кем играть, с Западом или Востоком, главное — попасть в плей-офф. Я понимаю игроков, им всегда не хочется лететь на Дальний Восток — так было, есть и будет. Любой хоккеист, когда изучает календарь, первым делом смотрит, когда лететь во Владивосток или Хабаровск.

— Насколько неожиданным для вас получилось возвращение Александра Горшкова?

— Здесь мои взаимоотношения с Алексеем Волковым помогли. Он мне позвонил и предложил обмен Горшкова, а нам на тот момент как раз не хватало креативного игрока. Как мы видим, все получилось хорошо, Саша у нас первый бомбардир среди нападающих, он приносит пользу команде. Мы долго не думали, когда нам его предложили, буквально в течение часа-двух приняли решение. Считаю, что Саше больше подходит «Адмирал», чем «Авангард», потому что здесь он получает больше игрового времени, забирает большинство и может показывать яркую игру.

— По ходу сезона вы обменяли Марка Вербу в «Спартак». Ходили слухи, что у него был конфликт с Тамбиевым, из-за чего он выпал из состава. Как можете этот обмен прокомментировать?

— Никакого конфликта не было, тут чисто по игровым качествам Марк перестал попадать в состав, поэтому мы ему попытались сразу найти обмен. Мы долго не могли договориться со «Спартаком» о равноценном обмене, но в итоге тренерский штаб решил, что Сидляров им будет нужнее, чем Верба.

— Почему отказались от идеи вернуть Камиля Фазылзянова?

— Когда нам нужен был защитник, мы рассматривали кандидатуру Камиля, хотели его пригласить, но появился вариант с Ореховым, и мы решили, что он нам больше подходит.

— Чего ждете от плей-офф? С кем хотите играть?

— Повторюсь, сначала надо туда попасть, а с кем играть — абсолютно неважно. Да, есть команды, с которыми мы более удачно играем, но в плей-офф совсем другой хоккей, поэтому все непредсказуемо.