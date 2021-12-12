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Журавлев — о травме Воронкова: «Хотел Хохряков того или нет — это очень грязно»

23:00
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Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

— Оцените эпизод с травмой Воронкова.

— Грязный силовой. Если игрок идет бить, попадает в голову, хотел того или нет — это очень грязно. Не мне комментировать, почему Хохрякова не удалили сразу до конца матча.

— Если бы вы были в этот момент на льду — заступились бы за партнера?

— Конечно, там все ребята подъехали.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21649

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Иван Шитик все материалы автора
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