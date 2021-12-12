Защитник «Ак Барса» Даниил Журавлев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (2:4).

— Оцените эпизод с травмой Воронкова.

— Грязный силовой. Если игрок идет бить, попадает в голову, хотел того или нет — это очень грязно. Не мне комментировать, почему Хохрякова не удалили сразу до конца матча.

— Если бы вы были в этот момент на льду — заступились бы за партнера?

— Конечно, там все ребята подъехали.