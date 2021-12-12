Дмитрий Юдин: «Хохряков не стал бы умышленно травмировать Воронкова»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился мнением о матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

— Уступили, не реализовали свои моменты. Сейчас вовремя пауза, можем поработать, исправить свои ошибки.

— Есть споры по поводу удаления Хохрякова. Как вам виделся этот эпизод — чистый силовой или грязный?

— Не буду обсуждать этот момент, есть решение судей. Мы потеряли на время игры нашего друга, товарища. Самое главное — здоровья Диме, идем дальше.

— Артем Галимов побежал заступаться за партнера, но заработал двухминутный штраф. Насколько правильно, что Хохряков отказался драться?

— Мне довелось играть с Хохряковым. Могу сказать, что умышленно он бы точно так не поступил. Игровой момент, неудачное стечение обстоятельств. Нашего младшего брата обидели, нужно заступаться в таких случаях, Галим поступил правильно.