«Меня отпустили из больницы». Воронков рассказал о своем состоянии после матча с «Салаватом»
22:57
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о своем состоянии после матча регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (2:4).
«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально.
Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее», — приводит слова Воронкова пресс-служба казанцев.
На 37-й минуте игры форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.
В результате нападающего «Ак Барса» унесли на носилках. Затем игрок был доставлен в больницу.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю