Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Меня отпустили из больницы». Воронков рассказал о своем состоянии после матча с «Салаватом»

22:57
Теги:

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о своем состоянии после матча регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально.

Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее», — приводит слова Воронкова пресс-служба казанцев.

На 37-й минуте игры форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.

В результате нападающего «Ак Барса» унесли на носилках. Затем игрок был доставлен в больницу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
«Серега — крутой гитарист!» Судья Карасев летом выступит на рок-фестивале с Metallica
Пять африканцев с подозрением на «Омикрон» изолировали в Новой Москве
0