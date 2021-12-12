«Меня отпустили из больницы». Воронков рассказал о своем состоянии после матча с «Салаватом»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков рассказал о своем состоянии после матча регулярного чемпионата против «Салавата Юлаева» (2:4).

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально.

Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе. Пока не вижу левым глазом, но надеюсь вернуться на лед как можно быстрее», — приводит слова Воронкова пресс-служба казанцев.

На 37-й минуте игры форвард уфимского клуба Петр Хохряков совершил силовой прием против Воронкова.

В результате нападающего «Ак Барса» унесли на носилках. Затем игрок был доставлен в больницу.