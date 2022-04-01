Хохряков может перейти в «Авангард»

Форвард «Салавата Юлаева» Петр Хохряков покинет уфимский клуб, сообщает «Горобзор».

По сведениям источника, 32-летний россиянин продолжит карьеру в «Автомобилисте»

В сезоне-2021/22 Хохряков провел 37 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 7 (3+4) очков. В плей-офф на его счету 4 (1+3) очка в 11 встречах.