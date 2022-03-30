Форвард «Авангарда» нокаутировал защитника «Металлурга» щелчком с ходу в голову

Хоккеиста «Металлурга» Маклюкова увезли со льда на носилках после попадания шайбы в лицо

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков получил травму в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда».

В середине третьего периода он лег под бросок нападающего омичей Алексея Грицюка. И шайба прилетела ему прямо в область головы.

Травма Алексея Маклюкова.

Маклюков не смог сам подняться на ноги, на лед срочно были вызваны врачи. После некоторой паузы игрока погрузили на носилки и увезли со льда.