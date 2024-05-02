Лещенко покинул «Салават Юлаев»

Форвард «Салавата Юлаева» Вячеслав Лещенко покинул клуб, сообщается на официальном сайте уфимцев.

29-летний россиянин выступал за «Салават» с лета 2023 года, перейдя из «Нефтехимика».

В минувшем сезоне Лещенко провел 36 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 14 (9+5) очков. В плей-офф форвард не выходил на лед.