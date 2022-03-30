«Металлург» обыгрывает «Авангард» со счетом 3:0 после второго периода в седьмом матче серии

«Металлург» продолжает обыгрывать «Авангард» после второго периода в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. «Магнитка» увеличила преимущество в счете — 3:0.

Во втором периоде единственную шайбу забросил нападающий «Металлурга» Джош Карри, которому помог голкипер «Авангарда» Шимон Грубец, затолкнувший шайбу в свои же ворота.

В этой встрече продолжает обновляться рекорд результативности КХЛ в рамках одной серии. «Металлург» и «Авангард» забросили уже 50 шайб на двоих.

Напомним, что победитель этой встречи выйдет в финал Восточной конференции, где будет играть с «Трактором».