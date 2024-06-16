Голкипер московского «Динамо» Волков стал отцом

В семье вратаря московского «Динамо» Константина Волкова 16 июня родился ребенок, сообщила пресс-служба бело-голубых.

Волков выступает за «Динамо» с 2022 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ 26-летний голкипер провел 10 матчей, в которых пропустил 25 шайб.

Ранее хоккеист играл за финский «Эссят», российские «Югру», «Сокол», «СКА-Неву» и другие команды.