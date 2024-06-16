Терещенко выбрал самых прогрессирующих хоккеистов КХЛ

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко назвал самых прогрессирующих игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Самый прогрессирующий игрок КХЛ? По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались Березкин и Силантьев. Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.

Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в «Динамо», хоть ребята еще совсем молодые. В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», — цитирует Терещенко Legalbet.

В сезоне-2023/24 КХЛ 22-летний Березкин провел за ярославский «Локомотив» 82 игры, забросил 13 шайб и отдал 33 результативные передачи. 23-летний Силантьев сыграл 61 матч в составе «Металлурга», забил восемь голов и отдал 20 ассистов.

У19-летнего нападающего Римашевского 54 матча за московское «Динамо», шесть заброшенных шайб и 11 голевых пасов. Чернышов провел 44 игры за бело-голубых, в которых 18-летний форвард забросил три шайбы и сделал один ассист.