Потапов: «Самое главное, чтобы Никитин смог удержать Радулова в узде»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

«Тут такая тонкая грань. Радулов — один из самых креативных, эмоциональных и в то же время противоречивых хоккеистов лиги. Одно удовольствие наблюдать за ним. Каждый матч, особенно когда он играет на выезде, трибуны гудят, и он на это отвлекается, заводится еще сильнее. Радулов делает шоу и результат, в этом плане он прекрасен. И самое главное, чтобы Игорь Никитин смог удержать его в узде и его эмоциональность не подавляла других ребят в команде», — приводит слова Потапова «РБ Спорт».

Радулов в прошедшем регулярном чемпионате и плей-офф сыграл 62 встречи, в которых забросил 17 шайб и отдал 27 результативных передач. Всего в КХЛ на счету Радулова 701 (245+456) очко в 631 матче.