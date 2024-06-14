«Нефтехимик» подписал контракт с защитником Профакой

Защитник Лука Профака подписал контракт с «Нефтехимиком», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на один год.

В минувшем сезоне Профака провел 27 матчей в АХЛ за «Сан-Диего «Галлс» и отметился результативной передачей. Также на его счету 12 (3+9) очков в 29 играх ECHL за команду «Тулса Ойлерз».