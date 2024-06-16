Потапов оценил будущее «Торпедо» в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал, как относится к переменам в руководстве «Торпедо».

«Насколько я понимаю, были некоторые разногласия у генменеджера Максима Гафурова и главного тренера Игоря Ларионова. Им стало тесно в одном пространстве. Так как у Ларионова есть контракт, ему решили доверить. Новые имена по-прежнему открываются, стадион заполняется и есть полное доверие со стороны губернатора. Насколько эти перемены пойдут на пользу, трудно сказать. Есть банальная фраза: «Нужно время». Но тряхануло здорово Нижний Новгород этими новостями, потому что ничего не предвещало беды. Один очень удачный сезон, второй — нормальный, а тут такие резкие перестановки. В плане селекции пока не так понятно, что происходит в клубе. Я надеюсь, что у Профессора есть свой план, что он в него верит и будет придерживаться», — цитирует Потапова «РБ Спорт».

Генеральным менеджером клуба вместо Максима Гафурова стал Вадим Аверкин.