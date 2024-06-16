Потапов сообщил, как относится к возвращению лимита на пять легионеров в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов рассказал, как относится к возвращению лимита на пять легионеров в КХЛ.

— Когда я был игроком и когда говорили, что лимит на легионеров надо убирать полностью, то думал: «А как же я?». Для ребят, которые играют в нижних звеньях, мест почти не будет оставаться. С позиции хоккеиста я против увеличения лимита на легионеров. Но как зритель и с недавнего времени как комментатор и эксперт я за новые фамилии. Когда играешь с именитыми иностранцами, берешь у них какие-то фишки на льду, которые пригождаются потом на долгие годы. В плане роста игроков и зрелищности чемпионата пять легионеров — это оптимальный вариант. Хотя как хоккеист я остановился бы на трех. Так что это дискуссионный вопрос, — цитирует Потапова «РБ Спорт».