Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.

«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране.

Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает. Вы посмотрите, кто лает: Эстония, Латвия, Польша и Финляндия. Кому платят, те и лают.

Все перевернется, как только все закончится: финны будут такие же смирные и зависеть от России, как они и сейчас зависели. Почему-то все финские игроки ехали сюда, а финские жители ехали в Санкт-Петербург затариваться бензином. Время все расставит по местам. Люди, которые так поступают, — это уже не люди. Либо у них так наболело, что они ждали шанса, и он теперь появился. Во время войны Олимпийские игры проводили — войну останавливали. Здесь уже даже не спорт и не политика, а какие-то человеческие вещи, потому что нельзя больному человеку отказывать в лечении», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что в Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту.

Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.