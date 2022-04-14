Максим Сушинский прокомментировал ситуацию с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии
Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский высказался о ситуации с отказом делать операцию российскому хоккеисту в Финляндии.
«Можно спокойно подать в суд. Понятно, что суд будет не на нашей стороне, но это уже называется расизм. Почему-то в Америке это самое опасное слово, а у нас это практикуется в любой стране.
Почему именно финны поступают так подло? Чем меньше собачка, тем она больше гавкает. Вы посмотрите, кто лает: Эстония, Латвия, Польша и Финляндия. Кому платят, те и лают.
Все перевернется, как только все закончится: финны будут такие же смирные и зависеть от России, как они и сейчас зависели. Почему-то все финские игроки ехали сюда, а финские жители ехали в Санкт-Петербург затариваться бензином. Время все расставит по местам. Люди, которые так поступают, — это уже не люди. Либо у них так наболело, что они ждали шанса, и он теперь появился. Во время войны Олимпийские игры проводили — войну останавливали. Здесь уже даже не спорт и не политика, а какие-то человеческие вещи, потому что нельзя больному человеку отказывать в лечении», — цитирует Сушинского «Чемпионат».
Ранее генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что в Финляндии отказали в операции молодому российскому хоккеисту.
Российских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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|Счет в серии
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|
ЦСКА - Динамо М
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4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|14.04
|19:00
|
СКА – ЦСКА
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