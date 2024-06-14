Шипачев об «Ак Барсе»: «Шансов остаться в Казани не было»

Шипачев заявил, что ему неприятно то, как с ним поступил «Ак Барс»

Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что ему неприятно то, как с ним поступил «Ак Барс», решивший разорвать действующий трехлетний контракт.

— Был ли шанс остаться в «Ак Барсе»?

— Нет, никаких шансов не было. Мне четко дали понять, что 1 августа я попаду на драфт отказов.

— У вас же запрет на обмен.

— На обмен — запрет. Но никому неизвестно, кто бы меня взял с драфта отказов. В принципе, я только сохранял свою зарплату, но ехать куда-то далеко мне не хотелось.

— Вы так с Анваром Гатиятулиным и не поговорили?

— Ни разу.

— Какое-то не очень приятное послевкусие из-за того, что случилось в Казани.

— Мне тоже неприятно. Если я чем-то не устраивал, то скажите. Я все понимаю, что мы плохо выступили в прошлом сезоне. Видимо, я стал основным виновником.