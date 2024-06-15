Шипачев будет получать около 45 миллионов рублей в год в минском «Динамо»

В пятницу, 14 июня минское «Динамо» объявило о подписании двухлетнего контракта с нападающим Вадимом Шипачевым.

Как стало известно «СЭ», зарплата Шипачева составит около 45 миллионов рублей в год.

Предыдущей командой 37-летнего россиянина был «Ак Барс», за который он выступал с 2022 года.

В сезоне-2023/24 Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и 2 (1+1) очка в 5 играх Кубка Гагарина.